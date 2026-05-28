Après des mois de rumeurs et de leaks, une nouvelle fonctionnalité tant attendue sur Les Sims 4 est enfin dispo, mais pas pour tout le monde, ou du moins dans une version précoce.

Cela fait depuis un leak en novembre 2025 qu'on a connaissance d'une toute nouvelle fonctionnalité en préparation sur Les Sims 4 pour offrir aux joueurs de nouveaux outils afin de leur faciliter la simulation de vie. Une moitié d'année plus tard, Electronic Arts et Maxis ont enfin officialisé la chose, bien qu'elle ne soit pour l'instant disponible que dans une version bêta.

À la recherche d'une nouvelle fonctionnalité dans Les Sims 4

Via un long article de blog dédié sur le site officiel d'Electronic Arts, l'éditeur des Sims 4 a donc annoncé la bonne nouvelle aux Simmers en introduisant « un nouveau moyen de recherche ». Entre donc en lice la première version de la fameuse nouvelle fonctionnalité SimSearch de la Galerie pour le quatrième épisode de la franchise de simulateur de vie.

En accédant à la Galerie, les joueurs des Sims 4 pourront donc désormais accéder à SimSearch. Cela introduit deux nouveautés : la recherche multilingue et la recherche d’images, qui visent à améliorer la façon de rechercher et de découvrir du contenu. À noter toutefois que ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement en version bêta. Il faut donc que les joueurs désireux d'essayer cette fonctionnalité optent pour cet essai en bêta. Cela signifie aussi fatalement qu'il faudra s'attendre à de potentiels bugs et autres soucis techniques pouvant survenir.

Pendant la phase bêta, les nouvelles options de recherche seront donc disponibles uniquement dans le client du jeu Les Sims 4 afin de recueillir les retours de la communauté. Par la suite, elles rejoindront la Galerie Web. Il n'est donc pas encore question pour l'heure d'une date de sortie précise pour la version finale de la fonctionnalité SimSearch. Reste également à voir si, lorsqu'elle arrivera via une future mise à jour, cela se fera sans heurts sur un titre qui a parfois du mal à encaisser des patchs de trop grande ampleur.

Source : Electronic Arts