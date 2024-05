Une fois n'est pas coutume, Les Sims 4 s'apprêtent encore à recevoir du nouveau contenu. Et, qu'on se le dise, il y aura assurément de l'amour dans l'air !

On le sait maintenant, la relève des Sims 4 se prépare. Mais, cinquième opus imaginé par Maxis ne sera plus le seul représentant de la simulation de vie à prendre en compte. La concurrence se profile et ça promet de diviser la communauté. Toutefois, en attendant que la guerre éclate, l'actuelle version des Sims 4 continue de profiter de son terrain de jeu en proposant du nouveau contenu à ses adeptes.

De fait, les packs d'extension et autres kits se sont multipliés depuis une décennie. Cela est renforcé a fortiori par un changement de modèle économique. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les Les Sims 4 sont maintenant disponibles en free-to-play. Dès lors, vous pouvez y jouer gratuitement, mais le contenu additionnel semble aller de façon croissante pour compenser.

L'amour gagne Les Sims 4

EA et Maxis, qui éditent et développent Les Sims 4 depuis déjà une décennie, on annoncé des nouveautés à venir. La roadmap est prévue pour s'étendre du mois de mai au mois d'août 2024, avec du contenu gratuit, des kits et un pack d'extension. L'été sera chaud !

Les Sims 4 ouvrent ainsi la “Saison de l'amour” pour des parties encore plus séduisantes. Le jeu semble ainsi revenir à ses premières amours. Le contenu prévu rappelle inévitablement l'extension “Hot Date” Sims premiers du nom. Dès lors, on peut s'attendre à partir en rencard avec l'élu de son cœur et visiter des lieux propices au rapprochement.

L'annonce promet ainsi deux mises-à-jour gratuites pour des looks affriolants. On pourra également compter sur deux nouvels lieux encore jamais vus. À ce propos, la vidéo de présentation ne nous donnerait-elle pas un indice ? Faut-il s'attendre à piquer une tête dans un hot tube pour des moments bouillants en charmante compagnie ?

Enfin, un pack d'extension « séduisant » donnera du piquant à cette saison. On peut d'ores-et-déjà s'attendre à pouvoir installer une « fontaine du désir » pour habiller le jardin et plus encore... Il ne faudra pas avoir peur de se mouiller !