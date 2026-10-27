Les Sims 4 offre encore du contenu gratuit à l’ensemble des joueuses et joueurs de la simulation de vie. Dernière chance pour les retardataires. On vous explique comment récupérer ce pack.

Le futur des Sims est désormais connu sous le nom de code Evergreen. Un projet encore bien mystérieux, longtemps connu en tant que Project X, sortie de Sims 4.5 qui devait reprendre et améliorer les fondamentaux de l’épisode actuel. Mais entre le rachat d’EA par le fonds d’investissement saoudien et les récentes restructurations du studio, dont des licenciements au sein de Maxis, les plans pourraient avoir changé. En attendant de découvrir ce que la licence nous réserve, Maxis continue de gâter ses joueurs. Alors que la nouvelle mise à jour des Sims 4 sera très prochainement déployée, les simmers peuvent encore récupérer du contenu gratuit. Attention toutefois, le temps vous est compté.

Un pack gratuit des Sims 4 à récupérer en vitesse

En juillet dernier, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la marketplace, Maxis avait gâté les joueurs en offrant du contenu gratuit à récupérer chaque semaine. En parallèle, son partenariat avec la marque de luxe Coach avait été renouvelé le temps d’une mini-collection baptisée RePurposed Capsule. Du contenu gratuit qui attend toujours patiemment les joueuses et joueurs des Sims 4, mais le temps leur est désormais compté. En effet, ce petit kit deviendra payant dès le 28 octobre 2026.

Pensé pour la rentrée scolaire, ce pack gratuit des Sims 4 regroupe plusieurs tenues directement inspirées de la collection réelle de Coach. Adolescents et universitaires peuvent ainsi garnir leur garde-robe, notamment avec un trench intégral accompagné d’un jean, une jupe, un polo ou encore un pull retranscrivant le savoir-faire de l’enseigne de luxe new-yorkaise. En résumé ce pack gratuit des Sims 4 comprend, tous avec plusieurs déclinaisons, évidemment :

Un manteau : un trench-coat long.

: un trench-coat long. Une jupe en jean : une jupe en denim au style vintage.

: une jupe en denim au style vintage. Un cardigan : un gilet en maille et pull zippé.

: un gilet en maille et pull zippé. Un polo rugby : un haut inspiré des polos de rugby

©Maxis

Envie de mettre la main sur ce pack gratuit avant qu’il ne soit trop tard ? Voici la marche à suivre pour le récupérer. Notez qu’il vous faudra impérativement lancer Les Sims 4 et être connecté à votre compte EA pour les réclamer.

Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.

Trouvez le cadeau sur la page Découverte, dans la section Gratuit.

Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.

Sélectionnez le pack Coach.

Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.

Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.

Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.

Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau sera prêt à être utilisé.

Source : Maxis