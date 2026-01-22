Les Sims 4 est devenu un véritable feuilleton depuis la fin de l’année dernière. Désamour d’une partie de la communauté, nourri par des mises à jour et des extensions jugées trop souvent buggées et tardivement corrigées. Un malaise renforcé par l’annonce du rachat d’EA par le fonds d’investissement saoudien. À cela se sont ajoutées les rumeurs, depuis confirmées, autour d’un monde africain incomplet, finalement réduit à un simple quartier. Et surtout, les leaks entourant le mystérieux Project X, sorte de Sims 4.5 à mi-chemin entre remaster et nouvel épisode, alors même que Maxis affirmait encore, il y a plus d’un an, que le quatrième opus était destiné à s’inscrire dans la durée. L’incertitude plane désormais au sein de la communauté des Simmers.

Une seule certitude pourtant : tout semble aller dans le sens d’une transition vers une nouvelle stratégie. Dès le retour des équipes après les vacances de fin d’année, le studio a tenté de rassurer en communiquant à nouveau sur ses valeurs, le prochain DLC à venir, tout en évoquant « la prochaine évolution de Les Sims 4 ». Une formule suffisamment vague pour confirmer à demi-mot l’existence d’un successeur. C’est aujourd’hui au tour d’Electronic Arts d’en remettre une couche, levant cette fois-ci les derniers doutes autour de ce Sims 4.5, dont l’existence ne semble désormais plus faire beaucoup de mystère.

Une description officielle de Les Sims 4.5

Comme à son habitude, EA a envoyé un formulaire à une sélection de joueurs triés sur le volet. L’objectif : mieux comprendre les habitudes, attentes et préférences de la communauté, mais aussi recueillir leur avis sur certaines fonctionnalités ou projets à venir. Parmi la multitude de questions, plusieurs font référence à de « possibles futurs jeux Les Sims », accompagnés d’une description officielle. Il y est notamment question d’un « nouveau jeu Sims solo de simulation de vie sur PC et consoles, dans lequel les joueurs créent des Sims uniques, construisent des espaces imaginatifs et façonnent des histoires qui se déroulent dans des quartiers ouverts et animés ». Le questionnaire précise également que ce Sims 4.5 serait conçu pour être « dynamique, expressif et infiniment créatif . Un monde vivant où chaque Sim, chaque relation et chaque choix laisse une empreinte durable », selon Maxis. Après 10 ans, le monde ouvert sera bien de retour, comme les leaks l'affirmaient.

Tout semble indiquer que le studio travaille bien sur un Sims 4 en monde ouvert, concept qui circule depuis plusieurs semaines dans les cercles d’insiders de la communauté. Maxis chercherait également à élargir l’écosystème de la licence avec de nouvelles expériences annexes. Project Rene, qui incarnait autrefois l’avenir de la franchise, est officiellement relégué au rang de jeu mobile multijoueur. Mais le studio pourrait ne pas s’arrêter là et continuer à exploiter les spin-offs comme MySims, récemment de retour sur Nintendo Switch puis sur d’autres plateformes, ou des titres mobiles narratifs tels que Sims Town Stories. Il faudra encore patienter avant une communication officielle pour savoir quels seront les véritables plans d’EA et Maxis pour la licence Les Sims, à l’aube du rachat par l’Arabie Saoudite.

Source : Maxis via simscommunity