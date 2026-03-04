Maintenant que Les Sims 4 sont passés en free-to-play et ont accueilli ce qui devrait être leur dernière grosse extension, Electronic Arts et Maxis pensent à l'avenir. Il est temps de savoir comment prolonger l'expérience sur le long terme sans perdre sa communauté. Et si, la meilleure pour ce faire, était justement de se reposer sur elle ? Un programme spécial et une nouvelle fonctionnalité se dévoilent enfin officiellement.

Les Sims 4 repense le partage de contenu avec ses fans

L'un des atouts des Sims 4 est de proposer une tonne de contenus aux joueuses et joueurs. D'autant que par rapport aux précédents épisodes, les équipes de développement ont eu à cœur d'offrir régulièrement des vêtements et autres objets gratuits. Pour autant, si on veut vraiment diversifier son inventaire, il faut se tourner vers les kits et extensions payants. Et même-là, nous ne trouvons pas toujours ce qui nous ferait rêver. Mais tout cela pourrait bientôt changer.

C'est désormais officiel, Les Sims 4 va accueillir le programme Concepteur·ice et le « Marketplace » associé. Cela signifie que des créatrices et créateurs vont maintenant pouvoir proposer du contenu personnalisé à toute la communauté. Bien sûr, vous aviez déjà la possibilité de jouer avec des maisons et familles conçues par d'autres joueuses et joueurs. Mais, ici, il s'agit bien de créations originales et inédites.

En somme, ce programme spécial offre des outils pour les créatrices et créateurs désireux d'imaginer du contenu pour Les Sims 4. Ils pourront ensuite mettre en vente, à leur propre prix, ces tenues et objets originaux dans le Marketplace, aux côtés des kits et autres packs issus des équipes d'EA et Maxis. Les joueuses et joueurs, eux, en feront l'acquisition avec une monnaie in-game tandis que les conceptrices et concepteurs toucheront une petite rémunération pour tout achat.

Pour participer au programme, vous devez au préalable être validé par les équipes d'EA et Maxis. Les candidatures ouvrent à compter du 5 mars. Ensuite, le marketplace ouvrira ses portes sur PC et Mac le 17 mars 2026. Du côté des joueurs consoles, sur PS4, PS5, Xbox ONE et Series X|S, il faudra en revanche patienter quelques mois. Cela dit, le jeu en vaudra la chandelle puisque ce sera la première fois qu'ils auront accès à du contenu personnalisé officiel pour Les Sims 4.