Alors que le désamour de la communauté pour Les Sims 4 semble s’intensifier, Maxis poursuit ses efforts pour corriger le jeu et ses nombreux DLC. Un chantier de grande envergure qui se poursuit mise à jour après mise à jour. L’équipe donne la priorité aux problèmes ayant recueilli le plus de votes et qui peuvent être corrigés rapidement. Dans quelques jours, Les Sims 4 recevra ainsi une mise à jour gratuite importante, et son contenu est déjà connu.

Une mise à jour importante pour Les Sims 4

Le jeu de simulation de vie accueillera ainsi le 2 décembre 2025 sa prochaine mise à jour gratuite majeure. Un patch qui s’annonce encore conséquent, et dont les contours se dessinent déjà. Comme à son habitude, Maxis a déjà dévoilé le contenu de ce patch qui sera moins important que le précédent, qui comprenait près de 150 correctifs. Le studio a cependant précisé que les problèmes majeurs restants sont plus complexes à résoudre, car ils sont liés à d’autres mécaniques de gameplay et nécessitent plus de temps que les corrections récentes. « Il se peut que cette équipe publie moins de correctifs, mais chaque mise à jour aura un impact plus important et améliorera la stabilité générale du jeu », explique Maxis dans son article. On vous prévient tout de suite : la correction du fameux bug critique de Sims 4 A Louer n’est toujours pas à l’ordre du jour.

La mise à jour de décembre de Les Sims 4 s’attaquera malgré tout à certains des problèmes ayant recueilli le plus de votes des joueurs. Parmi ceux-ci, on trouve donc les vêtements des Sims visibles sous la mosaïque de censure, l’écran du DLC Saisons qui s’affiche à chaque déplacement des Sims entre les mondes et terrains, les voix aiguës des hommes téléchargés depuis la Galerie, ou encore le code d’erreur 123:b378c837 qui corrompt certaines sauvegardes. Ce n’est là qu’un aperçu des correctifs qui seront apportés à Les Sims 4 dans l’immédiat.

Patch notes de la mise à jour de décembre 2025 des Sims 4

Les 5 correctifs ayant reçu le plus de votes :

Les vêtements des Sims enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes et âgés ne sont plus visibles sous la mosaïque de censure. Toutefois, la cause du problème diffère pour les autres âges. Nous poursuivons donc nos recherches pour corriger ces problèmes dans une prochaine mise à jour. (Jeu de base)

Les Sims peuvent désormais se déplacer entre les mondes/terrains sans que l'écran Saisons n'apparaisse. (Saisons)

Les Sims hommes de la Galerie n'ont plus de voix aiguës. La bonne tonalité sera utilisée. Ce correctif n'est pas rétroactif et n'affectera que les futures sauvegardes. (Amour fou)

Nous avons résolu un cas de corruption de sauvegarde qui provoquait le code d'erreur 123:b378c837. Dans cette sauvegarde, des Sims étaient à la fois morts, en fantômes et en niveau de détail minimal (quand il n'y avait pas d'interaction directe avec le joueur ou la joueuse), ce qui faisait planter certaines parties du code liées aux carrières de petite entreprise lors du chargement de la partie. Nous avons fait en sorte que le jeu ne plante pas lors du chargement de la partie si un ou une Sim se trouve dans cette situation. (Business et loisirs)

Nous avons avancé sur la question des enfants retirés à leurs parents alors qu'ils ne sont pas négligés. Une enquête plus approfondie est nécessaire avant de considérer ce problème comme entièrement résolu. (À la vie, à la mort)

Jeu de base :

La station de radio Sons de la nature ne réveille plus les Sims lorsqu'ils l'écoutent en dormant.

Les adolescents conservent leur aspiration active (à condition qu'il ne s'agisse pas d'une aspiration spécifique aux adolescents) lorsqu'ils deviennent jeunes adultes.

Nous avons rééquilibré l'état d'esprit "Brouillard mental" afin qu'il apparaisse au bout de 3 à 4 jours à "Travailler dur" au travail. Auparavant, il apparaissait au bout d'1 à 2 jours.

Le Fauteuil Le Repos des bras avait une couleur en double. Étant donné que sa suppression aurait pu compromettre des constructions existantes, nous avons décidé de la remplacer par une nouvelle variante. Lors du choix de la couleur, l'artiste s'est dit que le fauteuil se marierait bien avec le style de certains meubles de Nature enchantée. Ajouter une seule couleur nous paraissait étrange, alors nous avons ajouté deux autres variantes. Puis nous nous sommes rendu compte que le fauteuil Le Repos des bras faisait partie d'un ensemble et qu'il valait mieux que ces trois nouvelles variantes s'accordent avec d'autres meubles du jeu de base... Résultat : 27 nouveaux échantillons de couleurs gratuits (9 objets avec trois nouvelles variantes chacun). Voici une liste des meubles mis à jour. Bonne dégustation ! (La princesse Cordélia n'hésiterait pas !) Fauteuil Le Repos des bras|M Siège de salon Profond délice|M Causeuse Seiche|F Siège de salle à manger Capitaine Rodrigo de Pablo|M Canapé Seiche|M Siège de salle à manger Le Confort du pirate|M Siège sans accoudoir Le Confort du pirate|M Tabouret de bar Céphalopode avec dossier|M Tabouret de bar Céphalopode|M

Le menu principal n'affiche plus "WWWWWW" lorsqu'il n'y a pas de foyer actif à afficher.

Les Sims s'habillent et ne restent plus nus devant les bambins.

Nous avons résolu un problème qui faisait apparaître des notifications d'états d'esprit et de spécificités pour les jeunes adultes.

Nous avons résolu des problèmes de texture pour deux variantes du papier peint "Façade en briques Industrie avec détail en bois". Ces problèmes survenaient lorsqu'elles étaient utilisées dans les angles.

Les Sims pouvaient avoir peur des chevaux sans le pack d'extension Vie au ranch, mais cela n'est désormais plus possible.

Les Sims bienveillants et les Sims malveillants ne pleurent plus excessivement devant les pierres tombales.

À l'aventure :

Nous avons partiellement répondu à ce fil de discussion du forum en apportant une correction importante. Les lieux personnalisés prédéfinis affichent et exécutent désormais leurs agendas prédéfinis dans la version publiée du jeu. Lorsque vous chargez un lieu personnalisé prédéfini, vous voyez désormais le bon agenda et les bonnes activités. Auparavant, cela ne fonctionnait que sur nos versions internes en raison de modifications nécessaires dans le code.

cfTop_EP20PulloverLayered est désormais une option de style masculin.

Toutes les coiffures de bambins et d'enfants du pack d'extension À l'aventure sont désormais visibles si vous supprimez les filtres Style masculin/féminin.

Les tringles à rideaux en flanelle de Mamie utilisaient un nuancier différent de celui des rideaux. Nous les avons mises à jour afin qu'elles utilisent le même. Cela était intentionnel, car les rideaux et les objets solides n'ont pas les mêmes nuanciers, mais dans ce cas précis, cela donnait l'impression que les objets n'étaient pas de même couleur en fonction de l'éclairage.

ymTop_EP20FleeceCurve n'était pas étiqueté dans les choix vestimentaires. Cela a été corrigé.

Tenues d'automne :

Les ongles ne traversent plus l'élément yfAcc_GlovesSP69Leather.

Les Sims 4 Business et loisirs :

Le papier peint "Stuc de Stucko - Partie supérieure" s'étend désormais jusqu'au sol lorsqu'il est posé.

Nous avons ajouté une variante violette manquante pour 8 portes et fenêtres. Porte de Lang|F Fenêtre arquée dans le style de Nordhaven|F Fenêtre de maisonnette dans le style de Nordhaven|F Porte double arquée dans le style de Nordhaven|F Fenêtre dans le style de Nordhaven|F Porte simple dans le style de Nordhaven|F Fenêtre Portail dans le style de Nordhaven|F Fenêtre Briques de verre dans le style de Nordhaven



Chiens et Chats :

Nous avons résolu un problème qui donnait l'impression que vous ne pouviez pas avoir plus de 7 Sims dans un foyer. Cela était dû au fait que le foyer disposait d'un emplacement de Sim vide "réservé" pour un arc narratif "Adopter un chat" se déroulant en arrière-plan sans que vous ne le sachiez. Cet arc narratif attend désormais qu'un emplacement soit disponible dans le foyer et n'empêche pas l'ajout de nouveaux membres dans le foyer en attendant.

Nous avons ajouté des restrictions temporelles relatives à la fréquence à laquelle un animal peut accéder au buisson utilisé comme toilettes ou pour faire crac-crac, à savoir tous les 3 jours. L'utilisation du buisson peut les rendre malades et cela arrivait trop souvent.

Les Sims ne reçoivent plus de SMS de leur animal leur signalant qu'ils ont dépassé le couvre-feu.

Vie Citadine :

Les Sims menant la carrière Réseaux sociaux rencontrent désormais automatiquement leurs collègues afin de pouvoir accomplir certaines tâches. Ce correctif ne s'applique qu'aux nouvelles sauvegardes. Vie à la campagne :

Ajout d'une ombre à l'icône du pack Vie à la campagne.

À louer :

Des lignes n'apparaissent plus sur les bras des Sims qui portent les t-shirts yfTop_EP15StackedPocketShirt ou ymTop_EP15StackedPocketShirt ainsi que des ongles.

Les Sims 4 Heure de gloire :

L'interaction "Aller au spectacle du club de théâtre" est désormais disponible en tant qu'auto-interaction et auprès des autres membres du foyer lorsqu'un adolescent a atteint le niveau maximal du club de théâtre et est parti en répétition. Cette interaction reste disponible pendant 90 secondes en jeu afin de vous laisser le temps de la sélectionner.

Havre végétal :

Le Recycleur d'air ne disparaît plus lorsqu'il est vu depuis un autre étage que celui où vous vous trouvez.

Années lycée :

Le beignet de saucisse n'utilise désormais plus de modèle de bloc (qui était invisible en mode Vie). Cela résout également le problème connexe qui empêchait son affichage dans les aperçus de l'IU.

À la vie, à la mort :

Les fêtes privées et les fêtes effrayantes sont désormais des options viables pour l'objectif de liste de souhaits "Je veux organiser la fête costumée la plus bizarre de tous les temps !"

Les Sims fantômes n'apparaissent plus comme des Sims vivants ordinaires en cas de tentative de récupération des âmes dans la carrière Faucheuse.

L'interaction "Enseigner à un ou une collègue" est disponible auprès d'un ou d'une collègue lorsqu'il ou elle effectue l'interaction S'entraîner à faucher sur le mannequin d'entraînement.

L'interaction "Ingérer : Ambroisie" est désormais disponible pour les Sims fantômes lorsque l'ambroisie a été préparée par des Sims d'un autre foyer. Cela empêchait les Sims menant la carrière Faucheuse de manger de l'ambroisie.

Mariage :

Nous avons résolu un problème à cause duquel l'interaction "Echanger ses vœux" pouvait être grisée sur l'arche de mariage alors que les Sims nécessaires à la cérémonie étaient bien là.

Les Sims 4 Paranormal :

Les émotions "Terrifié" et "Effrayé" sont désormais disponibles dans les statistiques des Sims.

Monde magique :

Le logo de la bouteille est désormais correctement affiché sur toutes les variantes du meuble d'apothicaire classique.

Sims 4 Saisons :

Les enfants et les adolescents peuvent désormais faire un don sur l'ordinateur lors de l'activité extrascolaire des scouts.

Vampires :

Les Sims non-vampires ne mangent plus la salade de plasmafruits de façon autonome.

Packs multiples :

Nous avons aussi résolu un cas de corruption de sauvegarde qui provoquait le code d'erreur 109:4fe45107:239aa048: Cette sauvegarde contenait un clone de Sim dont le foyer avait le statut "Aucun"» dans notre code. Nous avons fait en sorte que le jeu ne plante plus lorsque vous chargez une partie avec un foyer dans cet état. (Business et loisirs et Au Travail)

Nous avons également résolu un problème qui générait des sculptures de sable automatiquement sur les plages lorsqu'il pleuvait beaucoup. Cela se produit toujours lorsque vous utilisez le Contrôleur de météo, mais nous prévoyons d'y remédier dans une prochaine mise à jour. (Iles paradisiaques et Saisons)

Nous avons également apporté une modification qui permet aux portes et portails équipés de lanternes d'éclairer la zone qui les entoure. Le problème devrait être résolu pour les portes et portails suivants : Inquisition espagnole (jeu de base) Porte Efficacité optimale (jeu de base) Porte de jeune fille (jeu de base) Double porte Grange (Chiens et Chats) Portail artisanal (Saisons)

Les Sims qui n'aiment pas la malice ou le chant n'effectuent plus d'interactions malicieuses ou ne chantent plus de façon autonome. (Jeu de base et Vie Citadine)

Vous pouvez désormais réparer les machines et ordinateurs du commissariat de police, de la salle commune de Foxbury et d'autres lieux de travail. (Au Travail, Université, etc.)

La présentation tomaranaise réalise désormais la tâche "Saluer un collègue" dans la carrière Médecin. (Au Travail et À louer)

Résolution d'un problème avec les séjours temporaires qui empêchait certains Sims d'être invités à passer la nuit depuis un terrain de location résidentielle. (Grandir ensemble)

D'autres correctifs confirmés pour Les Sims 4 en janvier 2026

L’équipe a également confirmé qu’elle travaillait activement sur d’autres problèmes fréquemment signalés, qui seront résolus avec la mise à jour gratuite de janvier 2026. Parmi eux, la catégorie Maquillage, dont l’affichage est capricieux pour les bambins, les erreurs de serveur lors de la sauvegarde dans la Galerie ou Ma bibliothèque, et les comportements étranges des Sims, notamment ceux qui négligent leurs nourrissons et bambins ou qui montrent une obsession pour l’utilisation des mêmes objets.

Source : Maxis