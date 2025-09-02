Les Sims 4 ont du souci à se faire ! Les concurrents commencent à se bousculer au portillon, qui plus est avec des propositions qui ont le sens du détail. La preuve avec ce nouveau venu.

Cela semblait impensable à une époque, mais les temps changent. Après des années, des décennies même, sans véritable rivalité durable, Les Sims 4 voient d'autres simulateurs de vie redoubler d'idée pour se positionner sur le même créneau. Après inZOI, une autre production promet de faire son entrée dans la cour des grands et présentent déjà une spécificité qui va faire sourire les amateurs du genre.

Encore mieux que Les Sims 4 ?

À son lancement, la licence Les Sims était une révolution. Le projet d'un simulateur de vie ludique a mis du temps à trouver son tremplin pour émerger. Pourtant, alors que beaucoup n'y croyaient pas, la formule a explosé. Beaucoup de jeux empruntent d'ailleurs des fonctionnalités au titre de Maxis, mais peu sont capables de rivaliser sur le segment pur et dur de la simulation de vie.

Après plusieurs titres qui n'ont pas fait long feu face aux Sims, la tendance pourrait être en train de changer. Nous avons d'abord assisté aux premiers d'inZOI en early access cette année. Mais, déjà, au autre titre promet de concurrencer le leader en 2025. Il s'agit d'un certain Paralives.

Plus modeste dans sa forme indé, Paralives se démarque déjà des Sims et autres concurrents avec sa direction artistique façon peinture ou bande-dessinée vivante. Cependant, ce pourrait ne pas être élément différenciant ! Dans un nouveau communiqué de son principal développeur, Alex Massé, le jeu dévoile une fonctionnalité qui va beaucoup plaire aux fans des simulateurs de vie.

Sur Patreon, Massé explique qu'il a « amélioré le système d'autonomie afin que les Parafolks [les personnages du jeu, ndlr] exécutent des actions automatiques après avoir terminé une tâche, selon les situations ». Comme exemple, il évoque le fait que les avatars se lavent les mains d'eux-mêmes après être allés aux toilettes ou encore le fait que s'ils font à manger et qu'ils ont faim, il mangeront directement ce qu'ils viennent de préparer. Ça semble évident, mais Les Sims, malgré des années d'expérience, n'a pas véritablement optimisé ce point.

Même si, dans un simulateur de vie, on cherche à influencer directement le quotidien de nos personnages, il y a des automatismes si évidents qui pourraient nous faciliter la vie, comme ceux évoqués par Massé. C'est ce genre d'attention à l'intelligence artificielle du jeu qui pourrait vraiment faire de Paralives un concurrent aussi solide qu'unique face aux Sims. Mais, tout cela, nous ne nous en rendrons réellement compte qu'à partir du 8 décembre 2025, date de l'ouverture de l'accès anticipé du jeu.