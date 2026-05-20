A moins de cinq jours de sa sortie en accès anticipé, Paralives continue son opération séduction auprès des joueuses et joueurs des Sims 4 en présentant des fonctionnalités encore absentes du mastodonte d'EA.

Depuis plus de 10 ans, Les Sims 4 règne en roi incontesté de la simulation de vie, faute de concurrence. Les tentatives pour contester le monopole d’EA se sont souvent soldées par des échecs, avant même que les jeux ne paraissent. Même des ténors de la simulation comme Paradox et Firaxis ont vu leurs ambitions s'effondrer en cours de route, et il ne reste aujourd’hui que deux prétendants. inZOI, lancé trop prématurément en accès anticipé et qui tente de recoller les morceaux avec des mises à jour plus ou moins convaincantes ; et Paralives, aux ambitions plus modestes, mais qui figure en haut de nombreuses listes des jeux les plus attendus cette année.

Le grand jour approche justement pour le studio canadien, qui en a profité pour dévoiler davantage le gameplay de son jeu. Et au passage, rappeler que son early access intégrera certaines fonctionnalités que les joueurs des Sims 4 réclament, plus de 10 ans après sa sortie.

Paralives aura plusieurs fonctionnalités qui manquent encore aux Sims 4

Après un report l'an dernier, le jeu du studio canadien s'apprête enfin à débarquer en accès anticipé le 25 mai prochain. À mesure que l'échéance approche, les développeurs multiplient les présentations pour convaincre les joueurs qu'ils tiennent peut-être enfin le premier véritable rival crédible des Sims en 20 ans d’existence. Et leur dernière vidéo de gameplay de neuf minutes va clairement dans ce sens, avec une parade de fonctionnalités absentes des Sims 4, et pourtant hautement réclamées. Et ça commence dès le créateur de personnages avec un curseur permettant d'ajuster librement la taille des personnages. Une évidence, et pourtant. Paralives permettra ainsi de créer des Paras pouvant mesurer jusqu'à deux mètres, une possibilité encore inconcevable dans Les Sims 4 sans passer par la case mods. Puis, le mode Construction, où les objets peuvent être redimensionnés, superposés et placés librement sans utiliser un seul code de triche.

Côté simulation de vie pure, l’une des particularités de Paralives sera son accent mis sur les activités de groupe. Il sera possible de sélectionner plusieurs personnages pour leur faire faire une activité commune en un seul clic, avec un champ d’action qui semble assez large pour une production de cet acabit. L’alternative des Sims 4 intégrera également le Steam Workshop pour les contenus créés par la communauté, ainsi qu'un système de « Vibes » influençant le comportement des personnages en faisant par exemple des couche-tard, des maniaques du rangement, ou des personnes sociables (ou non).

Même le végétarisme est présent en tant que simple option de personnalité, là où Les Sims 4 continue de monopoliser un trait pour cela. Reste maintenant à savoir si Paralives évitera de suivre la trajectoire d’InZOI avec une belle liste de fonctionnalités que la communauté réclame, mais avec un gameplay trop appauvri. Rendez-vous le 25 mai 2026, sur PC, pour le découvrir.

Source : Paralives Studio