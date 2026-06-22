À une époque où Les Sims 4 rencontre de plus en plus de concurrence sur le marché, Electronic Arts n’a d’autre choix que de redoubler de créativité pour s’assurer que sa communauté lui reste aussi fidèle que possible. En parallèle de ses traditionnels add-ons et kits d’objets, de nouvelles fonctionnalités sont ainsi progressivement déployées, à l’instar par exemple du fameux Marketplace qui a fait couler tant d’encre à son lancement… mais qui continue aujourd’hui son opération séduction auprès des joueurs grâce à de nouveaux contenus gratuits.

De nouveaux contenus gratuits sont arrivés sur Les Sims 4

Car oui, les créateurs des Sims 4 le savent parfaitement : le meilleur moyen de s’attirer les faveurs de la communauté reste de lui offrir de nouveaux objets, ce qui est précisément le rôle du Marketplace dans le cas présent. Ainsi, aux packs « Asseyez-vous là » et « Talons à nœud en velours », récupérables gratuitement jusqu’au 9 juillet prochain, viennent désormais s’ajouter les packs « Japandai Bedroom Essentials » et « Monolith Office Collection » ; eux aussi récupérables sans avoir à débourser le moindre centime jusqu’au 18 juillet prochain.

Le premier, conçu par le créateur SixamCC, vous permet d’ajouter deux nouvelles pièces à votre collection d’objets pour Les Sims 4 ; à savoir un lit simple et un nouveau miroir en pied disponibles en plusieurs coloris. Le second, conçu par le créateur ValiaSims, vous offre quant à lui un nouveau bureau en marbre accompagné d’un ordinateur qui plaira sans aucun doute aux amateurs d’Apple. En sachant que, là encore, chacun arrive en plusieurs coloris pour permettre à la communauté d’en disposer comme bon lui semble dans son environnement.

Notons pour ceux que cela intéresse qu’à ces deux packs gratuits vient également se greffer un troisième pack, « Candy Wonderland Kids Bedroom », qui permet quant à lui de « transformer la chambre de son enfant en un petit paradis douillet et charmant ». Réalisé par SixamCC, il nécessite toutefois de débourser la somme de 400 moola pour être obtenu. Et pour profiter de tout cela, on vous le rappelle, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le Marketplace, directement depuis Les Sims 4, et de passer par la section « Découverte ».

Source : SimsCommunity