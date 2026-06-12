Depuis plusieurs semaines, les inconditionnels des Sims 4 découvrent une nouvelle alternative en accès anticipé : Paralives. Le rival indépendant québécois connaît déjà un démarrage fulgurant, avec plus de 900 000 exemplaires écoulés sur Steam en seulement trois semaines. De son côté, EA préparerait en coulisses l’avenir de sa licence avec une sorte de « Sims 4.5 », un projet que l’éditeur ne semble en revanche pas encore prêt à dévoiler. Maxis poursuivra pendant ce temps son vaste chantier d’améliorations sur Les Sims 4 et annonce une flopée de contenus gratuits tout au long du mois.

Pleins de contenus gratuits pour les joueurs des Sims 4 cet été

Le ténor de la simulation de vie connaît un moment d'accalmie assez inédit. Alors que quatrième volet de la saga avait pris l’habitude d’enchaîner DLC, kits et autres extensions à un rythme effréné, Maxis ralentit la cadence pour se concentrer sur l’amélioration des Sims 4. Une grande mise à jour sera déployée plus tard dans le mois, avec un focus sur les carrières de docteur et d’acteur, les animaux, les dynasties, la Galerie et bien plus encore. Entre-temps, plusieurs packs de contenus gratuits, conçus par les moddeurs de la communauté, seront déployés pendant plusieurs semaines. A partir du 11 juin 2026, des cadeaux des concepteurs seront ainsi offerts sur la marketplace des Sims 4 sur PC, Mac et console. Une manière, sans doute, de gonfler un peu les chiffres de fréquentation de ce nouveau pilier stratégique d’EA, sur lequel l’éditeur se reposerait beaucoup pour décider de l’avenir de la licence.

Pendant les six prochaines semaines, des contenus gratuits originaux seront ainsi à récupérer, à la fois pour les modes Construction/Achat et Créer un Sim. S’ils sont déployés progressivement, chaque pack gratuit des Sims 4 restera disponible pendant quatre semaines. « L’événement prendra fin le 13 août, alors n'oubliez pas de vous connecter chaque semaine », précise le studio. Le planning sera donc le suivant :

11 juin au 9 juillet : Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko

: par Taurus et par Miiko 18 juin au 18 juillet : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 25 juin au 23 juillet : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 2 au 30 juillet : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 9 juillet au 6 août : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 16 juillet au 13 août : packs encore inconnus



Aperçu des deux premiers packs gratuits qui seront offerts à tous les joueurs des Sims 4