Une fois de plus, Les Sims 4 accueille un mod. À la différence près que celui-ci vient flatter les joueurs les plus nostalgiques, avec des ajouts intelligents et bien pensés. Explications.

Vous aimez la nostalgie et les gadgets rétro ? Bonne nouvelle : un nouveau mod pour Les Sims 4 ramène vos Sims à l’époque des disquettes, des gros PC carrés et des téléphones fixes. Son nom ? Retrofruit. Créé par Arnie, ce mod est une extension directe de la collection Plumfruit… mais version vintage.

Une ambiance rétro parfaitement recréée dans Les Sims 4

Avec Retrofruit, votre foyer dans Les Sims 4 prend un vrai coup de vieux, dans le bon sens du terme. L’idée, c’est de recréer l’univers technologique des années 90 et 2000. Vous y trouverez un ordinateur façon écran cathodique, un téléphone fixe avec combiné, une imprimante de bureau, des CD, des disquettes, et même un mini baladeur MP3. Le tout est non seulement fidèle visuellement, mais aussi entièrement fonctionnel. Par exemple, votre Sim peut passer des appels avec le téléphone, imprimer des documents ou écouter de la musique sur un miniPod coloré.

Ce n’est pas juste pour la déco pour Les Sims 4. Chaque objet du pack Retrofruit a un vrai rôle. Le téléphone fixe permet de commander une pizza ou d’appeler un ami. L’imprimante peut sortir des CV, des factures ou même des souvenirs familiaux. Et les disquettes, CD et clés USB servent de supports de stockage. Encore mieux : les tours de rangement pour vos CD et disquettes sont elles aussi utilisables. Vous pouvez y glisser vos objets, les organiser, et créer un vrai coin bureau digne des années 2000.

Un style soigné jusque dans les détails

Retrofruit, ce n’est pas qu’un effet nostalgie pour Les Sims 4. Le mod a été pensé avec soin. Tous les objets sont bien animés, avec des sons, des visuels et même des interfaces personnalisées. L’iPlum Classic, par exemple, ressemble à un vieux PC de bureau, mais fonctionne comme n’importe quel ordinateur dans le jeu.

Même la caméra rétro est là, prête à immortaliser les souvenirs de vos Sims. Elle se combine parfaitement avec les supports de stockage du mod pour conserver les photos. Et bien sûr, le bureau assorti vient compléter l’ensemble, disponible en plusieurs coloris. Le tout se trouve sur ce lien. Il faut hélas être abonné pour le moment.

Source : Patreon