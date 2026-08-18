Comme Skyrim ou Baldur’s Gate 3, Les Sims 4 a une communauté de moddeurs particulièrement passionnée. Régulièrement les créateurs viennent combler les manquements de Maxis en apportant de nouvelles fonctionnalités, des contenus réclamés par la communauté ou des changements que les joueurs n’espèrent plus. Et puis il y a des choses que la licence a abandonnées et que Les Sims a consciencieusement laissées derrière lui. L’une des plus regrettées reste le monde ouvert des Sims 3, qui permettait de passer d’un quartier à l’autre sans gros temps de chargement. Et puisque, aux dernières nouvelles, EA ne semble toujours pas décidé à ressusciter cette idée, l’un des moddeurs les plus proéminent des Sims 4 a décidé de s’en charger. Enfin en partie.

Une carte du monde que tout le monde veut pour Les Sims 4

SimMattically a encore frappé. Son mod « Immersive World Map » va donc remplacer l’écran de sélection des mondes pour le remplacer par une véritable carte unifiée. Grâce à lui, fini l’enchaînement des petites vignettes séparées, Les Sims 4 se pare d’une vraie carte du monde, où chaque ville est rassemblée et reliée. Et le résultat est particulièrement réussi avec des régions réunies sur une carte commune et séparées par des étendues d’eau qui donnent l’impression que tout appartient au même univers. Ça a clairement plus de charme que le contenu actuel.

En plus d’avoir fait appel à un véritable artiste, le moddeur explique avoir fait « une tonne de recherches » minutieuses sur les différentes régions des Sims 4 et leurs inspirations culturelles pour concevoir cette carte. Pour le moment, le mod « Immersive World Map » n’est disponible qu’en accès anticipé via son Patreon, mais il rencontre déjà un franc succès. « C’est l’un des mods les plus réussis des Sims 4 », peut-on notamment lire sur les forums communautaires, parmi les commentaires les plus votés. Attention, seul l’écran de sélection des mondes change. Pour un véritable retour en monde ouvert, il faudra peut-être attendre le fameux Sims Project X, la relève encore mystérieuse des Sims 4.