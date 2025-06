La communauté réunie sur Les Sims 4 attend avec impatience l'arrivée du prochain pack d'extension, « Nature enchantée ». Celui-ci est prévu pour le 10 juillet prochain et se dévoile petit à petit via la communication officielle du studio. Cela dit, il s'agira d'un DLC payant. Alors, de temps en temps, on ne dit pas non à du contenu gratuit, surtout s'il permet d'avoir un meilleur confort de jeu.

Vous ne pourrez plus vous en passer pour Les Sims 4

Depuis que Les Sims 4 sont passés à un format free-to-play, le jeu reçoit régulièrement des contenus gratuits et autres événements qui dynamisent la communauté. Cependant, il s'agit le plus généralement de contenu “matériel” : du mobilier, des vêtements, éventuellement des interactions. Or, d'autres aspects peuvent profiter d'améliorations, à l'instar de son interface !

À défaut de voir Maxis et Electronic Arts repenser et apporter plus d'ergonomie à leur interface, les joueuses et joueurs s'emparent du problème. Par exemple, le créateur SimMattically a pensé un mod, « Better Simology Panel », pour réorganiser les panneaux dans l'interface des Sims 4.

Avec ce mod gratuit pour Les Sims 4, vous naviguerez plus facilement dans l'interface pour retrouver les informations propres à vos personnages. Grâce à cela, elles se regroupent en 5 catégories : Personnalité, Préférences, Accomplissements, Relations publiques et Voisinage. L'idée est de faciliter votre navigation avec des fenêtre qui, en plus, s'adaptent en termes de taille à ce qu'elles contiennent.

© SimMattically.

Comme de nombreux mods créés par la communauté, Better Simology Panel est à télécharger en dehors du launcher des Sims 4. SimMattically l'héberge tout simplement sur son Patreon ! Pour y accéder, vous n'avez besoin que d'un compte gratuit sur la plateforme. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à télécharger le fichier .zip en quelques secondes et le décompresser. Pour l'installer, il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure :

Une fois décompressé, déplacer le fichier du mod dans le dossier « Mods » du jeu (sur votre appareil : ouvrez le dossier Electronic Arts, puis Les Sims 4 et vous trouverez ledit dossier ou pourrez créer si vous n'en avez pas).

Lancez le jeu.

Ouvrez le menu « Options de jeu » et « Autre ».

Cochez la case « Activer le contenu personnalisé et les mods ».

Fermez et relancez Les Sims 4 pour avoir accès au mod directement dans votre partie !