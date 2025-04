Malgré le lancement tonitruant d’inZOi, Les Sims 4 peut dormir sur ses deux oreilles. Son premier vrai concurrent est encore loin d’être au point, lui qui a besoin de sérieuses mises à jour avant de proposer un early access digne de ce nom. Les plus curieux sont rapidement retournés sur leur jeu de prédilection, dont les possibilités sont à ce stade quasi infini grâce aux mods. Justement ! Si vous faites partie de la grande majorité qui joue avec des contenus personnalisés, une importante mise en garde s’impose.

Des malwares dans certains mods des Sims 4

Les problèmes de compatibilité de mods, c’est récurrent. Chaque nouveau DLC entraîne systématiquement des soucis obligeant les créateurs à mettre à jour leurs contenus. Ça, c’est la routine. Le problème qui agite les joueurs des Sims 4 depuis quelques jours maintenant est tout autre. Plusieurs moddeurs réputés au sein de la communauté ont en effet été la cible de hackers malintentionnés. Plus concrètement, les liens de leurs créations, récents comme anciens, sur SimFileShare ont été remplacés à leur insu pour y ajouter des virus et autres malwares.

Si vous avez récemment téléchargé des mods des Sims 4 de « Simandy » ou « TheNinthWaveSims », faites donc très attention. Vérifiez que le dossier ne contient pas qu’un fichier « install.exe ». Si c’est le cas, ne cliquez surtout pas dessus au risque d’installer un virus sur votre ordinateur. Supprimez rapidement ces fichiers et faites un scan avec votre antivirus par sécurité. Contrairement aux malwares qui pouvaient précédemment s’être cachés dans certains mods, celui-ci ne requiert pas de lancer les Sims 4 pour que son script s'exécute et ne peut donc pas être détecté par ModGuard. Pour l’instant seuls ces deux créateurs ont confirmé avoir été touchés, mais il n’est pas exclu que d’autres aient été victimes des mêmes hackeurs.

Mise en garde de l'un des créateurs de contenus

Ce n’est malheureusement pas la première ni la dernière fois, que les moddeurs sont ciblés par des hackeurs. Comme toujours, prudence donc avant d’installer des mods sur les Sims 4. On rappelle que les fichiers des mods auront toujours l’extension .package ou .ts4script. Si vous voyez un fichier qui nécessite une installation ou un .exe, supprimez-le immédiatement. Il est également déconseillé d’extraire les fichiers RAR ou ZIP directement dans votre dossier des mods.

On vous recommandera toujours de passer par les canaux officiels des créateurs de contenus et d’éviter tous liens annexes, surtout s’ils utilisent un raccourcisseur d’url. Faire un scan régulier avec votre antivirus et installer ModGuard pour vous protéger des cc des Sims 4 malveillants reste donc primordial et ne peut que vous conseiller de faire une vérification au moins toutes les semaines si vous téléchargez régulièrement des mods.

Source : Simandy