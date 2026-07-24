Maxis a été contraint de déployer une nouvelle mise à jour en urgence pour Les Sims 4, moins de 24 heures après la précédente. En cause, un bug qui empêchait purement et simplement de lancer le jeu.

Les Sims 4 reste fidèle à sa réputation. Si traditionnellement les mises à jour majeures accompagnaient la sortie d’un DLC, elles sont désormais déployées de manière indépendante, Maxis ayant visiblement tiré un trait sur les extensions du jeu. Entre des conflits avec les mods, des bugs cassant l’expérience et des comportements troublants, comme l’inceste, les mises à jour des Sims 4 avaient pour réputation d’apporter parfois plus de problèmes qu’elles en réglaient. Maxis étant concentré sur l’amélioration de l'expérience et le suivi du jeu, ce genre de déconvenues se fait plus rare, mais n’est pas encore éradiqué. Après le déploiement de la mise à jour du 21 juillet 2026, Maxis a en effet été contraint d’enchaîner avec un patch d’urgence à cause de Windows Defender, qui est venu jouer les trouble-fête.

Maxis déploie une mise à jour d'urgence pour Les Sims 4

C’est dans l’actualité avec la sortie de l’Odyssée de Christopher Nolan. Peu après le déploiement de la dernière version du jeu, plusieurs joueurs ont signalé sur les forums officiels d’EA que Windows Defender identifiait l'exécuteur du launcher des Sims 4 comme un potentiel cheval de Troie. Résultat, le système de sécurité de Microsoft bloquait le lancement du jeu, estimant qu’il représentait un potentiel danger pour les joueurs. Les témoignages se sont rapidement multipliés. L’EA affichait systématiquement un échec de lancement, l’application était bloquée, et les joueurs cherchaient des solutions de fortune, en vain. La suppression du cache, la réinitialisation de l’application ou même la réinstallation de l’EA App, n’y faisaient rien. De nombreux joueurs ne pouvaient plus lancer Les Sims 4.

Maxis a cependant rapidement réagi en confirmant qu’il s’agissait bien d’un problème ayant entraîné un faux positif de Windows Defender. Le studio a ainsi déployé une nouvelle mise à jour d’urgence, à installer impérativement si vous souhaitez pouvoir lancer Les Sims 4 en toute quiétude. Puisque seul le launcher est mis à jour, la version du jeu reste strictement identique à celle du patch du 21 juillet. En d’autres termes, vos mods n’ont rien à craindre. « Une mise à jour ciblant uniquement les systèmes Windows a été déployée pour résoudre le problème de signature digitale empêchant Les Sims 4 de se lancer », explique la community manager du jeu sur Discord. Maxis aura donc été réactif, et l’ensemble des joueurs pourront reprendre leurs scénarios et leurs parties ce weekend.

Source : Maxis