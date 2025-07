À chaque nouvelle extension, ses problèmes. C'est devenu une triste coutume : l'arrivée d'un nouveau DLC majeur s'accompagne systématiquement de bugs en tout genre pouvant être problématiques. Inceste, enfants enceintes : les Simmers ont vu passer des scénarios incongrus au fil des années. Les Sims 4 Nature Enchantée n’y a donc pas échappé, lui qui a mis à mal plusieurs histoires de nombreux joueurs à cause d'un bug concernant la grossesse des plus gênants. Maxis a été assez réactif : les chastes ne sont plus tout droit sorties d’un épisode de Jane The Virgin, mais quelques problèmes persistent, notamment pour les personnes ayant acheté cette nouvelle extension.

Une nouvelle mise à jour arrive pour Sims 4

Comme pour chaque nouvelle extension, Nature Enchantée apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont accessibles à tous et d'autres pour et d'autres sont réservées aux acheteurs du DLC. L’arrivée des fées s’accompagne donc de nouveaux symptômes que les êtres magiques pourront guérir ou infliger, selon leurs envies. Pour résumer grossièrement, ces derniers ont un impact direct sur l’humeur et les besoins des Sims et parfois de façon assez drastique. Ils requièrent généralement une action rapide de la part du joueur, notamment via la compétence Apothicaire pensée pour l’occasion. Malheureusement, elle n'est pas aussi divertissante que le studio des Sims 4 l'aurait espéré, en raison des problèmes d'équilibrage de ces symptômes et de leur fréquence. Fort heureusement Maxis a confirmé être sur le coup, en plus de corriger d’autres quelques bugs en tout genre, notamment la couleur des museaux des loups-garous qui n'était plus disponible dans le CAS.

Dès la semaine prochaine, une nouvelle mise à jour de Les Sims 4 sera donc déployée à cet effet sur PC et consoles. Grâce à elle, la fréquence de ces maudits symptômes sera réduite de 75%, quand la fonctionnalité « équilibre et déséquilibre » sera également ajustée pour Les Sims 4 Nature Enchantée. Lors du déploiement de cette prochaine update, le studio fournira davantage d’explications quant à la façon dont sont censés fonctionner ces symptômes et des ailes des fées, dont l’apparition est actuellement assez aléatoire. Aucune date précise n’a été communiquée pour cette prochaine mise à jour des Sims 4 et il faudra attendre son déploiement pour découvrir ce qu’elle corrigera en plus de ces quelques soucis officiellement mentionnés. Espérons que le fameux bug critique du DLC « À Louer » soit enfin corrigé, lui qui corrompt les sauvegardes des joueurs depuis plus de huit mois.

