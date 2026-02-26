Tout n'est pas toujours tout rose dans la vie de nos familles sur Les Sims 4. Mais Electronic Arts et Maxis ne nous oublient pas, dévoilant les plans pour leurs futures mises à jour.

Ces derniers temps, ça a été mouvementé du côté des Sims 4. Le jeu a accueilli une toute nouvelle extension, mais, comme souvent, celle-ci s'est accompagnée d'un bon lot de problèmes techniques. Eux-mêmes viennent s'ajouter à des bugs persistants que les fans aimeraient bien voir disparaître. Pour autant, les équipes de support sont sur le coup. Electronic Arts l'a bien rappelé en partageant quelques détails sur les futures mises à jour.

Des plans à long terme pour réparer Les Sims 4

« Ces 6 derniers mois, nous avons expliqué de quelle manière nous continuerons de donner la priorité à la stabilité et aux performances en suivant les retours de notre communauté », énonce le communiqué sur le site d'Electronic Arts. L'équipe en charge du support des Sims 4 compte bien poursuivre la nouvelle dynamique enclenchée en septembre dernier s'agissant de tenir sa communauté informée des améliorations à venir pour le jeu. D'où un premier aperçu de ce qui nous attendra en 2026.

Dans l'immédiat, EA prévoit de sortir sa prochaine mise à jour en mars. L'éditeur précise d'ailleurs qu'il est actuellement testé par le service test qualité (QA). L'objectif de ce patch est de résoudre au moins 55 bugs, dont 7 des 10 qui sont le plus souvent pointés du doigt par la communauté. S'il répond aux attentes, ce sera donc une première étape importante pour Les Sims 4 durant cette année 2026.

Plus généralement, de mars à août 2026, EA prévoit des patchs qui se concentreront notamment sur l'autonomie des personnages dans Les Sims 4. Cela aura un impact direct sur leur déplacements, leur focalisation sur certains objets ou encore leur comportement avec les autres. Cela touchera également les bébés, aussi bien pour les nourrices que du côté de leur développement. Bien sûr, comptez sur la résolutions de problèmes qui provoquent des plantages et autres bugs.

La suite du programme se déroulera entre septembre et décembre 2026. Dans la continuité de la première phase du planning, Les Sims 4 connaîtront des améliorations en matière de comportement, cette fois lié à l'alimentation. De plus, rebondissant certainement sur l'extension Héritage et Royauté, le jeu verra son système de généalogie se renforcer. Il sera ainsi plus facile de retracer les liens entre les personnages, protégeant l'histoire que vous créez à travers les générations.

© Electronic Arts / Maxis.