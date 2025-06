Les développeurs de Maxis sont en train d'apporter les derniers réglages au DLC Nature Enchantée des Sims 4 qui sera disponible le 10 juillet 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Cette nouvelle extension instaurera une ambiance fantaisie avec l'introduction des Fées. Une autre simulation de vie à succès, Disney Dreamlight Valley, a déjà pour sa part ajouter une dose de féérie avec une mise à jour autour de Peter Pan. Oui, rien à voir avec le jeu de Maxis et d'EA, mais des fois que vous jouiez aux deux titres...

Le beau temps de retour en toutes circonstances dans Les Sims 4

Après la mise à jour de mai 2025, Les Sims 4 a reçu le patch du 17 juin 2025 a été déployée sur consoles et PC. Il permet entre autres aux joueuses et joueurs Xbox comme PlayStation de bénéficier des nouveautés et améliorations de la précédente update. « Nous partagerons bientôt une nouvelle Liste des problèmes en cours de résolution qui inclura les problèmes signalés par la communauté sur lesquels nous enquêtons afin de les résoudre dans une mise à jour à venir » a précisé Electronic Arts dans son communiqué des notes de patch. Eh bien une nouvelle mise à jour arrive déjà et elle va corriger un problème de longue date.

Depuis des mois, la pluie s'infiltre dans les intérieurs des joueuses et joueurs des Sims 4. Et il en est de même pour la neige d'ailleurs. « Merci pour votre patience pendant que nous enquêtions sur le problème de la pluie à l'intérieur. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons trouvé une solution qui résoudra ce problème dans la prochaine mise à jour. Nous vous le confirmerons dans la prochaine Liste des problèmes ». Bien que le message ne soit pas plus explicite, une date a été donnée sur le Discord officiel.

Le bug de la pluie dans les intérieurs des Sims 4 sera de l'histoire ancienne, normalement, avec la prochaine mise à jour disponible le 1er juillet 2025. Même si ce n'était que visuel, ce sera donc enfin corrigé prochainement. Et bien que la neige ne soit pas mentionnée, le correctif devrait aussi servir à empêcher que cela se produise.

Source : Maxis.