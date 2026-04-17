Les Sims 4 reçoit une nouvelle mise à jour sur PC, consoles et Mac. Et elle pourrait être déterminante pour l’avenir de la licence et pour le prochain jeu. Explications.

Les mois écoulés ont sans doute été particulièrement éprouvants pour les équipes de Maxis, plus encore que pour les joueurs. La communauté ne cache plus son désamour pour la licence et pointe frénétiquement du doigt les décisions stratégiques et économiques opérées depuis l’annonce du rachat d’EA par le fonds d’investissement saoudien, qui pousse l’éditeur à chercher par tous les moyens à absorber une dette estimée à 20 milliards de dollars. Un nouveau moment décisif pour l’avenir de la licence se jouerait justement dès maintenant, avec la nouvelle mise à jour des Sims 4, qui marque l’arrivée de la boutique d’achats intégrés sur consoles.

Une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4, la marketplace dispo sur consoles

Après un lancement chahuté sur PC, la marketplace débarque officiellement sur consoles. Les joueurs PlayStation et Xbox vont ainsi pouvoir goûter aux joies des mods, à condition de mettre la main au portefeuille. Contrairement à leurs homologues sur PC, les consoleux seront priés de débourser de l’argent réel pour profiter de ces contenus qui ont toujours été historiquement gratuits. Restrictions consoles obligent, les joueurs PS5 et PS4 des Sims 4 auront accès à 16 Go de stockage pour leurs mods, quand sur Xbox Series, One et Cloud, cette limite peut grimper jusqu’à 50 Go.

Pour la communauté, comme en interne, les enjeux de ce lancement sur consoles seraient importants. Il se murmure en effet que le succès, ou non, de la marketplace sur ces plateformes serait déterminant pour la suite. Si la boutique d’achats intégrée venait à décevoir, le géant américain pourrait alors faire ses adieux à Maxis et à la licence Les Sims, en conservant seulement les jeux déjà sortis, ou revoir sa copie. A l’inverse, un succès ouvrirait la voie à un modèle économique plus agressif potentiellement appelé à devenir la norme pour la franchise, quitte à bousculer des habitudes bien ancrées chez les joueurs. « Je crois que je n’ai pas confiance en les joueurs consoles, pitié ne tombez pas pour cette arnaque, sauvez la licence », s’inquiète par exemple une fan de longue date.

Mais la nouvelle mise à jour des Sims 4 n’en oublie pas pour autant les simmers sur PC et Mac, avec toute une batterie de correctifs appliqués sur toutes les plateformes, notamment pour améliorer l’expérience et la stabilité globale du jeu et de ses extensions. Voici l’ensemble des changements apportés par les nouvelles mises à jour des Sims 4, sur consoles et PC.

Patch notes de la mise à jour 1.123.66.1030 / 2.31 des Sims 4

MAJ du jeu de base

Le contenu d'un pack ne s'affichera plus comme désactivé après l'installation. Il sera toujours activé par défaut.

Vous pouvez personnaliser davantage votre expérience dans la Galerie en activant ou désactivant l'affichage des packs de concepteurs·ices grâce à un nouveau filtre.

Les sections "Utilise des objets des packs suivants" et "Afficher les objets utilisés" de la galerie indiquent désormais quel pack de concepteurs a été utilisé dans la création.

Dans les modes Créer un Sim et Construction, vous verrez désormais une étoile dorée indiquant que le contenu a récemment été installé depuis la marketplace. Ainsi, il devient plus simple de trouver vos nouveaux objets.

Les packs désactivés seront maintenant indiqués comme tels dans "Charger une partie" au lieu d'être marqués comme "Non possédé".

Résolution d'un problème qui bloquait la mise à jour du montant disponible sur le portefeuille de moola après un achat.

Résolution d'un problème qui marquait un téléchargement comme échoué, bien que celui-ci se soit correctement terminé.

L'erreur "Connexion nécessaire" ne devrait plus apparaître lorsque vous faites plusieurs achats à la suite.

Les noms des concepteurs·ices devraient désormais s'afficher correctement pour tous les packs de concepteur·ice.

Résolution d'un problème qui empêchait les filtres de la page Parcourir de se réinitialiser lorsque vous accédiez à la marketplace depuis la Galerie.

Les images de la marketplace devraient maintenant charger correctement lorsque vous y accédez depuis la Galerie.

Résolution d'un problème qui faisait que les packs désactivés s'affichaient comme étant "non-possédé" sur l'écran de chargement de partie.

Plusieurs améliorations d'échelle de l'interface sur le menu principal et dans la marketplace.

Mise à jour sur console

Les fans des Sims jouant sur PlayStation et Xbox bénéficient également des dernières mises à jour PC et Mac. Cette mise à jour améliore également l' exploration dans la Galerie grâce à de nouveaux filtres !



Résolutions de bugs pour Les Sims 4

Les 5 correctifs ayant reçu le plus de votes :

De nombreuses mises à jour ont été apportées pour veiller à ce que les yeux des Sims se ferment correctement lorsque quelqu'un cligne des yeux pour la plupart des interactions. Consultez l'article de blog pour plus d'informations sur ces changements.

Le bal de promo apparaîtra à nouveau sur le calendrier, et les Sims pourront y assister. Ce correctif permettra de s'assurer qu'il fonctionne à la fois pour les sauvegardes nouvelles et anciennes. Parallèlement à ce correctif, nous avons résolu un autre problème empêchant les objectifs du bal de promo de se réaliser. (Années lycée)

Nous avons résolu un problème qui entraînait la disparition des données concernant les animaux et les chevaux dans les foyers prédéfinis. Ce problème n'existera plus dans les futures sauvegardes. Les sauvegardes existantes dans lesquelles ce problème a déjà lieu ne pourront pas être corrigées. (Chiens et Chats / Vie au ranch)

Nous avons apporté un changement notable à la façon dont les Sims déterminent à qui ils ou elles parlent sur un terrain. Désormais, les Sims préféreront en général parler avec des personnes connues avec qui ils ou elles ont déjà une bonne relation. Les Sims sont moins susceptibles d'interagir avec des personnes inconnues de manière spontanée.

Les animaux peuvent être assignés à un abri pour animaux après avoir déplacé le foyer sur un nouveau terrain. Ils ne restent plus coincés dans le foyer ou dans l'inventaire du Sim. Ce problème est également résolu pour les sauvegardes où les animaux étaient déjà coincés. (Vie à la campagne)

Améliorations de l'autonomie des Sims

L'autonomie des Sims est l'un des points sur lesquels l'équipe de qualité de vie se concentre le plus suite aux commentaires de la communauté. Cette mise à jour corrige 3 des principaux problèmes d'autonomie : les Sims qui discutent avec des personnes inconnues, le flirt excessif et les Sims qui utilisent certains objets de manière obsessionnelle. Nous continuerons de suivre les retours de la communauté sur l'autonomie pour de prochaines mises à jour.

Jeu de base

Nous avons résolu le problème à cause duquel les Sims flirtaient excessivement avec les autres.

Nous avons pris en compte vos commentaires et nous voulions traiter le problème des Sims qui utilisent trop souvent les ordinateurs et les téléphones. Quelques nouvelles préférences au jeu de base, comme : Aime les téléphones, Aime les ordinateurs, N'aime pas les téléphones et N'aime pas les ordinateurs ont été ajoutés. Si vous ne voulez pas que vos Sims utilisent ces objets de façon autonome, choisissez les préférences "N'aime pas les téléphones" ou "N'aime pas les ordinateurs". Dans le cas où vous voulez que vos Sims utilisent plus souvent ces objets, sélectionnez l'option de préférence appropriée.

Aussi, si un ou une Sim utilise le téléphone de façon autonome, un temps de rechargement de 6h en jeu sera nécessaire pour pouvoir utiliser à nouveau l'ordinateur de façon autonome. Ce temps de rechargement ne concerne pas les Sims non-actifs du foyer, aux ados ou aux Sims qui aiment les téléphones. Les Sims qui n'aiment pas les téléphones (une nouvelle préférence) ne les utiliseront plus de façon autonome.

Si un ou une Sim utilise l'ordinateur de façon autonome, un temps de rechargement d'une demi-journée sera nécessaire pour pouvoir utiliser à nouveau l'ordinateur de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les geeks, les Sims qui aiment les ordinateurs ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties. Les Sims qui n'aiment pas les ordinateurs (une nouvelle préférence) ne les utiliseront plus de façon autonome.

L'interaction "Troller les forums" sur l'ordinateur a désormais le même temps de rechargement que les autres interactions sur l'ordinateur. Les Sims ont également besoin d'atteindre au moins le niveau 6 de la compétence Malice pour envisager cette action de façon autonome, à moins de disposer des traits de caractère suivants : Malveillant·e, Immature, Geek, Sang chaud, Imprévisible ou Méchant·e ((pour lesquels cette interaction est toujours disponible). (Jeu de base)

Si un ou une Sim détruit une maison de poupée de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Nous avons également effectué un changement pour que seules les personnes ayant certains traits de caractère (Malveillant·e, Déteste les enfants, Méchant·e, Sang chaud) puissent décider de façon autonome de détruire une maison de poupée lorsqu'elles sont en colère. Avant cette mise à jour, ce comportement autonome pouvait survenir chez toutes les personnes hébétées ou en colère.

Si un ou une Sim prépare une boisson de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera pour les PNJ avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Auparavant, cela survenait fréquemment pour les Sims qui avaient de l'inspiration ou qui avaient le trait de caractère Pote ou Gourmand·e.

Si un ou une Sim nage de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni près des piscines, lors des fêtes au bord de la piscine ou des fêtes d'anniversaire, lorsque la nage est une interaction favorite pour les escapades, les groupes, ou les petits commerces, ou si le ou la Sim est un triton, une sirène, ou VégéSim.

Si un ou une Sim joue du violon de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de manière autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les Sims qui aiment la musique, ou le violon ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties.

Si un ou une Sim joue de la guitare de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les Sims qui aiment la musique, ou la guitare ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties.

Si un ou une Sim joue aux échecs de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Cela s'applique uniquement aux personnages jouables et ne concerne pas les groupes ou les escapades qui incluent les échecs.

Nous avons ajouté un temps de rechargement pour les Sims qui dansent sur un terrain qui leur appartient. Ce temps de rechargement ne s'appliquera pas aux Sims qui aiment danser, qui ont le trait Machine à danser ou dans certaines autres situations. Ce temps de rechargement ne concerne pas les Sims non-actifs du foyer. Il disparaîtra quand les Sims changeront de terrain pour aller danser.

Nous réduisons la fréquence à laquelle les Sims envisagent d'allumer la radio. Les Sims ayant le trait de caractère Aime la musique envisageront d'écouter de la musique plus souvent que les autres Sims.

Même s'il s'agit pratiquement d'un élément essentiel de la culture des Sims (je plaisante), nous avons ajouté un temps de rechargement pour les pompes, les abdos et les étirements réalisés de façon autonome. Désormais, seules les personnes énergisées à la salle de sport ou les Sims ayant le trait de caractère Actif·ive envisageront de faire ces activités de façon autonome.

Nous avons ajouté un temps de rechargement pour les personnes gourmandes qui regardent des vidéos de cours de cuisine à la télévision. Il leur faudra désormais attendre deux jours avant d'effectuer à nouveau cette activité de façon autonome.

Si un enfant Sim utilise le terrain de jeu Vaisseau spatial de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, ou les petits commerces. Quitter le terrain actuel supprime également le temps de rechargement.

Si un ou une Sim joue avec le morceau d'argile de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes créatives ou qui aiment la poterie.

Les Sims 4 À la fac

Si un ou une Sim joue avec le ballon de foot de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes qui aiment le sport ou aux Sims qui ne font pas partie du foyer.

Vie à la campagne

Si un ou une Sim fait du point de croix de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux Sims qui aiment le point de croix ou s'il s'agit d'une interaction favorite pour un groupe.

Amour fou

Les Sims n'envisageront plus de jouer au jeu de fête Olé Olé...moji en pleine session d'écriture d'un livre sur l'ordinateur.

Les Sims 4 À l'aventure

Si un ou une Sim joue avec l'avion en papier de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux Sims qui aiment l'art du papier.

Détente au Spa

Si un ou une Sim utilise le tapis de yoga de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes exigeantes ou aux Sims qui prennent soin de leur bien-être. (Les Sims doivent avoir atteint le niveau 2 de la compétence Bien-être pour utiliser de façon autonome un tapis de yoga. Cela n'a pas changé.). Le temps de rechargement est supprimé lorsque vous quittez le terrain et lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes ou les petits commerces.

Les Sims 4 Comme au cinéma

Un temps de rechargement a été ajouté pour la machine à pop-corn, de manière à ce qu'elle ne puisse pas être utilisée deux fois de suite.

Correctifs concernant les animaux

Comme deux des principaux problèmes signalés par la communauté concernent les animaux et les animaux de compagnie, nous avons résolu quelques bugs dans cette catégorie afin d'offrir une meilleure expérience globale avec ces systèmes.

Les animaux dans l'abri pour animaux et dans le poulailler ainsi que les mini-chèvres et les moutons ne seront plus dédoublés. Cela arrivait lorsque ces animaux étaient placés dans l'inventaire d'un Sim, puis réintroduits dans le monde après le déplacement du foyer des Sims. (Vie à la campagne, Vie au ranch)

Correctifs généraux

Nous avons résolu un certain nombre d'autres problèmes importants qui étaient de plus en plus signalés, particulièrement délicats ou faciles à corriger.

Jeu de base

Les Sims ayant le trait de caractère Froid·e ne ressentiront plus d'aversion lorsqu'on leur fait un câlin.

Placer une toile sur le mur puis la remettre dans l'inventaire n'entraînera plus d'erreur de simulation.

Résolution d'un problème qui faisait qu'un message apparaissait sur le menu principal plus fréquemment que prévu.

Les Sims 4 Saisons

Les fleurs ne resteront plus coincées dans les airs lorsque vous créez une composition florale.

À louer

L'interaction "Inspecter et entretenir" est désormais disponible sur les objets cassés ou fonctionnels d'un foyer de locataire pour les propriétaires. Cela devrait fonctionner pendant les événements d'entretien, ainsi qu'en dehors de ces événements pour les propriétaires.

À la vie, à la mort

Nous avons ajusté les éléments de conception de certains de nos échantillons du Mystérieux tapis orné qui ** posaient problème à certaines personnes.

Héritage et royauté

Un problème qui entraînait des relations incorrectes et des chevauchements dans l'arbre généalogique mis à jour est désormais résolu.

Résolution d'un plantage qui pouvait survenir lors de la reprise du jeu après la suppression du foyer des Capp dans Ondarion.

Le terrain Verdemar d'Ondarion n'est plus inversé.

Les Sims 4 Être parents

Les Sims enfants et ados qui ont grandi dans le même foyer sans être de la même famille pouvaient obtenir la relation Super fratrie, malgré leur absence de lien direct, puis pouvaient entamer une relation amoureuse. Comme nous ne voulions pas empêcher les histoires dans laquelle des enfants auraient pu être dans le même foyer à un moment donné, sans lien de parenté et ensuite entretenir une relation amoureuse, nous avons décidé de résoudre ce problème en renommant les relations en "Forte amitié d'enfance" et "Meilleure rivalité d'enfance".

StrangerVille

Il ne devrait plus y avoir d'erreur d'échec de l'appel de script lorsque la cellule de contention de la plante est sur le terrain et que vous essayez de placer d'autres objets.

Mises à jour des mots-clés pour CUS et le mode Construction

Nous avons eu l'occasion de corriger de nombreux bugs de mots-clés simples, rendant le classement des objets plus précis dans CUS et le mode Construction. Voici les problèmes connexes que nous avons résolus :

Jeu de base

Tous les maquillages de la catégorie Quotidien ont été ajoutés aux filtres Temps chaud et Temps froid des catégories de tenues.

Nous avons trié 43 objets existants dans la catégorie Décorations pour enfants.

Plusieurs éclairages (auparavant considérés comme des appliques) ont été triés dans la catégorie Éclairage > Éclairages d'extérieur du mode Construction.

Le "Panier Adorable créature" se trouve désormais dans la catégorie Objets par fonction > Enfants > Décorations pour enfants.

Mise à jour de la couleur de l'échantillon pour (yfMakeupLipstick_EF28GlossyLips_RedRuby) afin qu'elle apparaisse plus clairement.

(yfBottom_SDX040CCHSkirtPleated) n'apparaîtra plus pour les Sims ayant une ossature masculine.

L'objet Porte-crayons a également été placé dans la catégorie Désordre du mode Construction.

"Rangement à couches Osier écolo" apparaît désormais dans la catégorie Objets par fonction > Enfants > Meubles pour enfants.

L'objet "Nœud fabuleux" apparaît désormais dans la catégorie Objets par fonction > Activités et compétences > Activités d'événement de la vie.

Le motif de mur "Sol martien" apparaît désormais dans la catégorie Divers et non plus dans la catégorie Lambris du mode Construction.

Les motifs de mur Pois de senteur et Brique caserne apparaissent désormais dans les catégories Maçonnerie et Revêtement.

Le Sycee de la Lune prospère, le Gnome à l'endroit et la Sculpture sophistiquée Bob le majordome ont été retirés de leur catégorie précédente et apparaissent désormais dans la catégorie Fonction > Décorations > Sculptures.

Plusieurs packs

Nous avons mis à jour un grand nombre de causeuses et de bancs afin qu'ils soient correctement identifiés comme "bancs" pour les conditions requises du terrain lorsque vous les placerez.

Les Sims 4 Amour fou

Nous avons ajusté les échantillons de barbes d'Amour fou pour qu'ils s'affichent dans le bon ordre.

(ymBottom_EP16Jeans) apparaîtra désormais en tant que choix vestimentaire masculin dans les filtres de CUS.

À la vie, à la mort

"Lambris périlleux" et "Lambris périlleux à motifs" apparaissent désormais dans la catégorie Lambris, et "Rêverie lunaire" dans la catégorie Papier peint.

Nature enchantée

La "Plante étrange sauvage" apparaît désormais dans les Sculptures de toit et les Plantes d'extérieur.

En plein air

(yfTop_SP08TeeBoatNeck_GradientPink) n'apparaît plus dans la catégorie Jaune des filtres de CUS.

Moschino

Les étagères "Ours littéraire" et "Je suis si brillant !" ont été supprimées de la catégorie Sculptures.

Les Sims 4 Fêtes de fin d'année

Les éclairages "Kinara" et "Menorah" apparaissent désormais dans la catégorie Éclairage > Lampe de table.

Le "Bonhomme de neige des fêtes" et "l'Arbre lumineux prédécoré" apparaissent désormais dans la catégorie Éclairage > Éclairage d'extérieur.

Accessoires de cuisine

Tous les objets du kit Accessoires de cuisine sont désormais visibles lorsque vous utilisez le filtre par pack et que vous explorez la catégorie Décorations (div.) depuis le mode Construction.

L'événement Amitié éternelle

(ymTop_EV0641TankTwistBack_SolidBlackCyan) n'apparaîtra plus pour les Sims ayant une ossature masculine.

Les Sims 4 Événement Appel de la nature

Les objets Pierre de crique - Ronde, Pierre de crique - Plate et Amas de pierres de crique apparaissent désormais dans la catégorie Plantes d'extérieur > Pierres du mode Construction.

Source : Maxis