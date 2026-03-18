Par petits à-coups, Les Sims 4 glisse plus fermement vers un modèle jeu-service pleinement assumé. Si vous suivez nos colonnes, vous n'êtes pas sans savoir que l'avenir de la licence semble plus incertain que jamais. Rachat d'EA par le fonds d'investissement saoudien, dette de 20 milliards de dollars à éponger, désamour grandissant de la communauté et modèle économique appelé à devenir plus agressif… La situation est loin d'être idéale pour Maxis, qui se retrouve entre deux feux. Dans les coulisses, un certain Project X, surnommé Sims 4.5 par les fans, est en développement, avec une intention qui serait assumée : en faire un vrai jeu-service. Et le premier grand pas dans cette direction vient d'être franchi avec la nouvelle mise à jour des Sims 4. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

Les Sims 4 déploie son marketplace et casse les mods en même temps

Comme promis, Maxis a déployé la mise à jour majeure des Sims 4 dans la soirée du 17 mars 2026. Outre des changements importants sur l'autonomie des personnages et une panoplie de corrections de bugs en tout genre, cette nouvelle version apporte surtout une nouveauté dont la communauté se serait bien passée : le marketplace. Cette boutique intégrée aux Sims 4 propose en effet aux joueurs d'acheter des mods autrefois gratuits, ou de créateurs qui en proposaient gratuitement, contre une monnaie virtuelle, les Moola. Comptez 4,99 dollars pour 500 moolas, jusqu'à 49,99 dollars pour 5 500. Et les tarifs sont exactement aussi salés que les fans le craignaient. Un pack de 17 objets sur le thème rustique ? 400 moolas. Le maquillage, des chaussures, des grains de beauté… Tout ce qui se trouvait gratuitement jusqu'ici est désormais monnayé.

Malheureuse coïncidence, la mise à jour des Sims 4 a également complètement cassé les mods, et pour de vrai cette fois, puisque le jeu ne les détecte plus du tout. Ne criez pas au complot tout de suite, Maxis a indiqué qu'il s'agissait d'un bug, qui sera résolu en urgence dans les heures qui suivent. « L'équipe travaille activement à résoudre ce problème afin de vous permettre de réutiliser vos contenus préférés au plus vite », a déclaré le studio sur ses réseaux sociaux.

Un correctif arrive, la communauté désabusée

À l'heure où ces lignes sont écrites, le hotfix n'a toutefois pas encore été déployé. Quant à la réaction de la communauté, elle se résume en trois mots : colère, déception et amertume. Rappelons que selon une rumeur récente, EA pourrait envisager de se séparer de Maxis et de la licence si le marketplace et le Sims 4.5 venaient à échouer, et face au fossé qui se creuse entre ce qu'EA impose à Maxis et ce que la communauté souhaite, les prochains mois seront sans doute déterminants pour l'avenir de la licence, qui règne en maître depuis 20 ans sur un segment peu concurrencé, la simulation de vie. Pour retrouver l'intégralité des patch notes de la nouvelle mise à jour des Sims 4, nous vous invitons à consulter notre article dédié.

Source : Maxis, X