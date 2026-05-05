Après trois ans sans parvenir à résoudre l’un des bugs les plus critiques de l’histoire des Sims 4, Maxis pourrait avoir trouvé une solution de secours, et elle arrivera avec la prochaine mise à jour du jeu.

L'ambiance doit être aussi morose que la météo française chez Maxis. Si le studio américain ne ménage pas ses efforts en matière de suivi et de communication, le fossé avec sa communauté continue de se creuser. Difficile, en effet, de rassurer les joueurs historiques, déjà échaudés par l'annonce du rachat d'EA par le fonds d'investissement saoudien, les craintes d'une politique économique plus agressive de l'éditeur, et les leaks qui entretiennent ce climat d'inquiétude en attendant que Maxis puisse s'exprimer sur l'avenir de la licence. D'ici là, le studio poursuit ses efforts pour corriger les bugs et les manquements des Sims 4, et la prochaine mise à jour s'annonce particulièrement substantielle.

Une grande mise à jour arrive pour Les Sims 4

La prochaine mise à jour sera ainsi déployée prochainement, et elle sera assez conséquente pour que Maxis prenne le temps de la présenter longuement lors d’un livestream, prévu pour ce mercredi 6 mai à 19h00. La fameuse liste « de linge-sale », regroupant tous les correctifs attendus dans ce patch, sera communiquée plus tard dans la journée, mais le studio a déjà annoncé la couleur : elle s’annonce comme l’une des mises à jour les plus ambitieuses des Sims 4 depuis longtemps.

Sont alors attendus des changements et fonctionnalités réclamés de longue date par la communauté, à l’instar d’améliorations pour les bambins, des options de sauvegarde de secours et, de manière générale, plus de 150 correctifs en tout genre. Au vu du message posté par l’équipe, il faut s’attendre à ce que les plus petits soient sous les feux des projecteurs. « Partagez vos meilleures idées de noms pour un bébé, vous pourriez en voir un apparaître pendant le steam ».

Pour l’heure, Maxis n’a pas communiqué de date de déploiement précise pour cette nouvelle mise à jour des Sims 4, se contentant d’un simple message diffusé sur Discord, encore absent de ses canaux plus visibles. Une communication à la discrétion étonnante, alors même que l’attente de la communauté autour de ce patch est forte. Les joueurs réguliers, eux, ne s'y trompent pas. Ils n’attendent que ces mises à jour destinées à améliorer la qualité de vie du jeu, et celle qui offrira une issue de secours au fameux problème de sauvegardes qui empoisonne le jeu depuis plusieurs années.

Message d'annonce via SimsCommunity

Le bug des sauvegardes enfin contourné ?

Pour mémoire, une corruption de données critique touche le jeu depuis la sortie des Sims 4 A Louer en décembre 2023, allant jusqu’à supprimer sans avertissement des sauvegardes anciennes, parfois âgées de plusieurs années. Face à ce bug tenace, Maxis semble donc s’orienter vers une solution de contournement avec l’introduction de sauvegardes de secours. Une solution tardive, alors que Maxis a enchaîné trois ans de tentatives infructueuses pour reproduire et corriger le problème de façon fiable. Rendez-vous donc demain pour découvrir quelles améliorations nous attendent dans Les Sims 4.

Source : Maxis via Discord