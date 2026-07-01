Comme promis, Maxis et EA ont déployé une nouvelle mise à jour majeure pour Les Sims, aussi bien sur consoles, PC que Mac. On fait le point sur tout ce qu’elle change et apporte.

Depuis plusieurs semaines, Les Sims 4 célèbre l’été avec une distribution hebdomadaire de cadeaux. Chaque semaine, les joueuses et les joueurs peuvent ainsi récupérer gratuitement des packs de créateurs depuis la marketplace, intégrée au jeu depuis quelques mois. Une initiative appréciée par une majorité de la communauté, tandis qu’une autre partie y voit surtout un moyen pour EA d’augmenter, assez artificiellement, la fréquentation de sa nouvelle boutique d’achats intégrée, qui occuperait une place importante dans l’avenir de la licence. Mais les spéculations attendront, puisque la nouvelle mise à jour des Sims 4 vient d’être déployée sur consoles et PC.

Une nouvelle mise à jour majeure pour Les Sims 4

Dans la vie, il y a les démarcheurs téléphoniques qui nous appellent toutes les heures. Dans les Sims 4, il y a Callia, cette chère dame du téléphone envahissante qui se sentait obligée de nous appeler pour nous raconter le moindre changement dans le jeu. Suite aux votes des joueurs, elle laissera enfin les Simmers en paix. La dernière mise à jour des Sims 4 améliore en effet les notifications du mode Vie afin qu’elles soient moins oppressantes. La fréquence a été revue à la baisse et les joueurs ont désormais davantage de contrôle sur les notifications des festivals et du téléphone, avec la possibilité de mettre le smartphone des Sims en mode silencieux.

La nouvelle mise à jour des Sims 4 pense aussi aux joueuses et joueurs Mac avec plusieurs améliorations techniques. Les problèmes de corruption de sauvegarde et les chargements infinis devraient être moins fréquents. Pour le reste, c’est encore une longue série de bugs variés qui ont été corrigés sur l’ensemble des plateformes. Elle concerne aussi bien la marketplace, la Galerie, comme les différents packs, tout en ajoutant une nouvelle animation d'inactivité pour les Sims actifs qui leur permettra de recevoir l'état d'esprit Énergisé. Voici donc dans le détail tous les changements et les nouveautés apportés par la nouvelle mise à jour des Sims 4, disponible sur consoles, PC et Mac.

Elle va enfin vous laisser un peu de répit.

Patch notes de la nouvelle mise à jour des Sims 4

Chargements infinis moins fréquents sur Mac

Les fichiers Scratch ont été déplacés du dossier Documents au dossier AppData pour les joueurs et joueuses PC. Ceci permet d'éviter les conflits avec les services de sauvegarde dans le Cloud. Depuis cette mise à jour, nous avons observé une baisse des occurrences de chargements infinis. Pour cette mise à jour de juin, nous implémentons ces changements pour les joueurs et joueuses sur Mac.

Commandes des notifications des festivals

Nous avons ajouté une section Notifications des festivals au menu Options du jeu qui vous permettra de choisir, pour chacun des packs, pour quels festivals vous recevrez des notifications.

Correctifs et améliorations des messages de notifications et des appels téléphoniques du mode Vie

Un meilleur contrôle des notifications

Nous avons mis à jour le bouton « Mettre le téléphone sur silencieux » pour qu'il corresponde au contenu le plus récent et que vous puissiez contrôler les notifications plus facilement. Ce bouton devrait donc désormais empêcher tous les appels téléphoniques. (Jeu de base)

Des notifications adaptées à votre histoire

Les Sims que vous connaissez à peine ne vous appelleront plus pour vous demander des conseils en amour ! Désormais, il n'y a que vos ami·es qui peuvent le faire. (Jeu de base) Mais d'ailleurs... Pourquoi ne pas faire ça pour toutes les Histoires de quartier ?! Il n'y aura plus que vos ami·es qui vous appelleront pour des Histoires de quartier ! (Jeu de base)

Les Sims qui suivent la carrière Indépendant·e ne recevront plus d'appels pour des contrats d'une autre carrière que la leur. (Jeu de base)

Vous devrez avoir une relation amicale avec les Sims pour recevoir une invitation de leur part à un festival ou une escapade. Cela permet de mieux intégrer ces appels à l'histoire. (Packs multiples)

Les appels de Séjour temporaire peuvent désormais se répéter. Ces appels pourront se répéter à tout moment, à partir de 14 jours après le premier appel. Ce problème est également résolu dans les anciennes sauvegardes. (Grandir ensemble)

Les Sims présents sur le terrain en même temps que votre Sim ne l'appelleront plus pour l'interroger sur son enfance pour la fonction Moments déterminants. C'était un peu étrange. Quelle idée de faire ça, franchement ?! (À l'aventure)

Cette bonne vieille Faucheuse sera un peu plus exigeante sur la sélection de ses nouvelles recrues. Après tout, elle est la Faucheuse, elle a l'embarras du choix ! Elle ne proposera un travail qu'à des Sims avec le trait de caractère Macabre. (À la vie, à la mort)

Moins de spams dans Les Sims 4

Salut, on a entendu parler de ta récente amitié avec... MAIS NON, ON BLAGUE. Nous avons supprimé certains appels répétitifs du mode Vie après avoir vu vos commentaires sur Reddit, Discord et les EA Forums. Vous ne recevrez plus les appels téléphoniques suivants : Hé, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec [Nom du/de la Sim] ! [Il/Elle] est vraiment sympa ! (Vivre ensemble) Hé, j'ai entendu dire que [Nom du/de la Sim] était devenu·e ton ennemi·e. Tu as raison, [cette type/cette fille] est un·e idiot·e. (Vivre ensemble) Hé, j'ai entendu dire que [Nom du/de la Sim] était devenu·e ton ami·e. Tu es de plus en plus populaire ; clairement, c'est une bonne chose de te connaître ! (Heure de gloire)

Vous voulez des écouteurs ? Excellent ! Ils sont toujours disponibles à l'achat sur l'ordinateur. Mais, nous ne vous enverrons plus de rappels les concernant.

Nous avons réduit la fréquence à laquelle vous recevrez des invitations de la part d'autres Sims pour des soirées au bar ou pour aller danser. (Vivre ensemble)

Bess Sterling téléphonera moins rapidement et moins souvent. Cependant, si elle vous appelle et que vous répondez, vous serez toujours à sa merci. Bonne chance. (Écologie)

Nous avons réduit la fréquence à laquelle vous recevrez des appels de courtoisie de communauté. (Écologie)

Nous avons supprimé le message de notification « Venez faire un tour à Thé Tendance ». (Années lycée)

Nous avons réduit la fréquence à laquelle vous recevrez des appels romantiques. (Amour fou)

La quête de découverte pour « Démarrer une dynastie » ne sera réalisable qu'une seule fois par sauvegarde. (Héritage et royauté)

De manière générale, nous avons réduit la fréquence à laquelle vous recevrez des invitations de la part d'autres Sims. (Packs multiples)

Plus de flexibilité sur la marketplace (PC, Mac et Xbox)

Nous avons amélioré la transparence des prix des packs de concepteur·ice et des kits de la marketplace en simplifiant le processus d'achat.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Acheter » de la marketplace, vous serez immédiatement crédité·e d'une quantité de moola qui correspond au mieux au prix du pack de concepteur·ice ou du kit que vous souhaitez acheter. Par exemple, lorsque vous souhaitez acheter un pack de concepteur·ice à 300 moola, vous pourrez directement dépenser 2,99 € (prix de vente conseillé) au moment du paiement.

Pour améliorer votre expérience, l'option « Acheter » offre neuf nouveaux montants de moola : 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1100, 1200 et 1300. Cette option n'est disponible que pour les joueurs et joueuses PC et Xbox, les fans jouant sur PlayStation auront bientôt accès à cette option.



Résolutions de bugs dans Les Sims 4

Correctifs des problèmes ayant reçu le plus de votes :

Les fenêtres et les portes s'affichent correctement et restent alignées avec les murs, peu importe la qualité d'affichage (basse, moyenne, haute), sans traverser ou chevaucher les murs. Si le problème se présente sur les sauvegardes en qualité basse, merci de suivre la procédure et de redémarrer votre jeu pour profiter de la mise à jour.

Les Sims en couple ne risquent plus de nouer des relations inappropriées en quittant Créer un Sim. Ce correctif ne fonctionne que pour les anciennes sauvegardes où les changements de relation n'ont pas encore eu lieu. Remarque : ce comportement a un autre déclencheur que nous essayons encore de régler.

Nous avons corrigé un problème pour les personnes jouant à la manette où le jeu figeait sur la vignette d'un élément de la Galerie lorsque l'on cliquait dessus après avoir changé les filtres.

Correction d'un bug où les joueurs et joueuses sur Xbox et PlayStation rencontraient un blocage en essayant de télécharger des tatouages dans la Galerie.

Nous avons corrigé un problème de chargement infini (corruption de sauvegarde) qui pouvait se présenter en plaçant des terrains issus de la Galerie. Ce problème était dû aux terrains qui utilisaient un trop grand nombre de triches de placement, ce qui faussait l'empreinte des terrains. Le comportement du navmesh dans ces cas précis a été ajusté.

Nous avons également étudié un des principaux signalements de la communauté, qui concernait les Sims qui « effectuaient des interactions méchantes ». Ces bugs avaient déjà eu lieu et avaient déjà été réglés par le passé. Nous avons étudié les nouveaux signalements et les sauvegardes concernées et avons constaté que ceci était le résultat de l'idéal dynastique "immoral" du pack Héritage et royauté et était délibéré. Cependant, nous voulions quand même adresser les signalements, c'est pourquoi les Sims avec l'idéal dynastique "immoral" n'effectueront plus d'interactions méchantes de façon autonome. Ces Sims obtiendront tout de même des points de Prestige lorsque ces interactions seront déclenchées manuellement.

N ous avons corrigé un problème qui faisait que les Sims enfants pouvaient être automatiquement ajoutés à une dynastie et vous receviez en boucle des notifications « A rejoint la dynastie » en ouvrant ou en quittant Créer un Sim. (Héritage et royauté)

ous avons corrigé un problème qui faisait que les Sims enfants pouvaient être automatiquement ajoutés à une dynastie et vous receviez en boucle des notifications « A rejoint la dynastie » en ouvrant ou en quittant Créer un Sim. (Héritage et royauté) Nous avons corrigé un problème où les médecins ne pouvaient pas interagir avec la patientèle ni utiliser l'interaction « Donner de la nourriture ». (Au Travail)

Nous avons corrigé un bug qui empêchait les Sims d'adopter des chats ou des chiens. (Chiens et Chats)

Nous avons corrigé un bug qui empêchait les Sims d'utiliser correctement l'interaction « Recevoir de l'amour » sur un chat ou un chien. (Chiens et Chats)

Nous avons corrigé un bug qui empêchait les Sims de laver les petits chiens. (Chiens et Chats)

Les Sims peuvent à nouveau effectuer la tâche coiffure et maquillage pour les contrats de la carrière Acteur. (Heure de gloire)

Mise à jour pour Mac des Sims 4

Jeu de base

Nous avons fait une opération de synchronisation de rendu d'arrière-plan sur Mac, qui ont corrigé des problèmes de clignotement en jeu lorsque le SSAO était désactivé manuellement dans le fichier SGR.

Correctifs du surnaturel

Ce patch corrige plusieurs bugs d'affichage et des plantages dus au surnaturel.

Sims 4 Iles paradisiaques

Nous avons corrigé un bug qui faisait disparaître la queue des sirènes et des tritons. Pour que l'affichage soit corrigé de votre côté, vous devez emmener le ou la Sim affecté·e dans Créer un Sim pour restaurer la queue.

Nature enchantée

Les ailes de fée restent visibles même après avoir changé de terrain. Ce correctif est rétroactif.

Les fées avec des couleurs de peau modifiées ne font plus planter le jeu après plusieurs changements de forme ou d'apparence.

Passer de la forme Fée à la forme normale dans le mode Vie, lorsque les formes ne sont pas liées, ne donne plus la couleur de peau des formes fée aux formes humaines. Rien que ça.

Loups-garous

Nous avons corrigé un bug où les loups-garous créés par les joueurs et joueuses dans des sauvegardes existantes n'avaient pas les bons coloris de nez dans Créer un Sim.

La couleur du nez des loups-garous ne se réinitialise plus lorsqu'un loup-garou adolescent va à l'école, rentre à la maison et entre dans Créer un Sim avec un miroir.

Mise à jour sur console des Sims 4

Jeu de base

Nous avons corrigé un bug qui empêchait de trier les catalogues par pack dans Créer un Sim et dans le mode Construction sur PlayStation.

Les joueurs et joueuses Xbox n'auront plus à redémarrer leur jeu après avoir acheté de la moola, après avoir téléchargé un nouveau pack.

Les fans sur Xbox devront redémarrer leur jeu après avoir téléchargé un pack d'extension ou un pack de jeu. Cette étape est nécessaire pour que le contenu soit disponible sur votre partie.

Correctifs généraux

En plus des améliorations apportées aux notifications, au surnaturel et aux fichiers scratch, nous avons bien sûr continué de nous occuper des problèmes les plus signalés par la communauté (ainsi que d'autres qui étaient simples à corriger).

Jeu de base

Les piles d'objets ne restent plus coincées sur le curseur lorsque vous essayez de les placer dans l'inventaire de vos Sims. Ce correctif fonctionne pour : les piles d'objets, les photos et les peintures. Si vous constatez à nouveau ce bug, merci de nous le signaler.

Nous avons amélioré plusieurs éléments de superposition. Ces mises à jour incluent : des versions distinctes selon les genres pour les cols roulés afin d'améliorer les textures autour du cou ; des versions distinctes selon les genres de l'élément soutien-gorge afin d'améliorer la qualité des textures ; modification des textures des éléments yfAcc_BaseLayerBodySuit_CapPink, LongWine et TankWhite afin de supprimer l'ombre de poitrine et de garder une neutralité de genre.

Les couples de Sims n'effectuent plus l'interaction « Embrasser » de façon autonome.

Nous avons corrigé un bug qui affichait l'icône Nouvel objet sur des objets du mode Construction qui avaient déjà été vus.

Correction d'un bug où les Sims d'un foyer pouvaient être identifié·es comme « voisin·e » et ne pouvaient pas utiliser les portes.

Nous avons corrigé une erreur de simulation qui provoquait des dysfonctionnements de l'électroménager et des éviers malgré les réparations, les voyages ou le passage du temps.

La relation « Partenaire » n'est plus rétrogradée en "membre du foyer" après avoir ouvert Créer un Sim.

Nous avons corrigé un bug qui, entre 2 h et 3 h du matin, coinçait les Sims ou empêchait d'alterner entre les Sims.

Nous avons corrigé un bug qui rendait inaccessibles toutes les IU, Options et interactions relatives aux horaires de travail en fermant le mode Construction. Ce problème est également résolu dans les anciennes sauvegardes.

Les Sims n'observent plus de manière obsessionnelle les collections de grenouilles ou d'insectes, même pour la grenouille noble.

Nous avons réglé un problème de chargement infini lors de l'ouverture de Créer un Sim depuis le panneau Simologie de Sims dont le chargement n'est pas terminé.

Nous avons corrigé un problème lié aux escaliers qui se déclenchait lorsqu'un objet était supprimé avec la massue, après l'achat d'une pièce meublée.

Lorsque votre Sim se rend sur un terrain communautaire et ouvre Prévoir une tenue ou Créer un Sim depuis un miroir, fermer CUS ne renverra plus votre Sim sur le terrain de son foyer.

Nous avons ajouté une animation d'inactivité que les Sims actifs utiliseront une fois par jour avant de recevoir l'état d'esprit Énergisé·e. (Il s'agit de l'animation de sélection du trait Actif·ve de Créer un Sim). Ce n'était pas un bug, mais c'était simple à faire et c'est mignon.

Packs multiples

Le problème des « Sims qui peuvent être dupliqué·es » a été réglé dans plusieurs cas. Si la duplication a déjà eu lieu, elle ne sera pas réglée rétroactivement dans ces cas précis. Nous avons corrigé un bug où Rahul pouvait être dupliqué en « livreur de courses ». (Vie à la campagne) Les PNJ Raheel Kunal (À l'aventure) et Zhaleh Amani (Nature enchantée) ne peuvent plus être mariés, ajoutés à des foyers ou fiancés. Ce sont des PNJ uniques avec un rôle spécifique, ces actions créaient donc des duplicatas de ces Sims. Bob Babiole respecte désormais ses horaires (10 h à 20 h) et il n'apparaît plus avec des noms différents dans le panneau Relations. (À l'aventure) D'autres signalements de ce fil de discussions ont été étudiés et semblent avoir été réglés par de précédentes mises à jour.

Nous avons réglé le problème de certains objets qui pouvaient rester coincés dans l'inventaire des Sims et ne pouvaient pas être placés avec un glisser-déposer. Cela grisait également l'interaction « Placer dans l'inventaire » pour certains objets à cause de problèmes de propriété, ce bug a également été réglé.

Nous avons corrigé un bug qui faisait apparaître certains mondes plusieurs fois sur l'écran de Choix du monde.

Événements

Nous avons corrigé un bug qui figeait le jeu lorsque les Sims effectuaient l'interaction « S'éventer » avec « l'éventail Battement de cils ». (Événement Bal masqué de Lady Bridgerton)

Sims 4 Vie Citadine

Nous avons réglé des problèmes d'affichage des plafonds de certains appartements mitoyens avec les vues Murs non apparents/Murs vus en coupe.

Chiens et Chats

Nous avons corrigé un bug où les animaux pouvaient recevoir une texture noire après avoir passé la journée à la clinique vétérinaire. Malheureusement, ce correctif n'est pas rétroactif dans les sauvegardes où le problème est déjà apparu.

Saisons

Les envies et les peurs qui concernent Père Hiver ne s'affichent plus si l'option « Afficher les envies et les peurs » est désactivée dans le menu Options.

Sims 4 Grandir ensemble

Les nourrissons n'ont plus de problèmes pour débloquer l'étape « Première visite chez un membre de sa famille ».

Dormir réduit désormais la durée du « brouillard mental » (ainsi que les autres états d'esprit hébété·e). La description de l'état d'esprit « brouillard mental » a également été mise à jour pour afficher : « La charge mentale de [Nom du/de la Sim] commence à peser lourdement sur ses épaules. [Il/Elle] aurait besoin d'une bonne nuit de sommeil avant que la situation n'empire. »

Vie au ranch

Nous avons corrigé un problème d'animation pour les mains de la Mystérieuse personne propriétaire de ranch lorsqu'elle essayait de fermer un parapluie en pleine tempête.

À louer

Les informations concernant le loyer sont désormais affichées correctement dans le panneau Factures et charges.

Nous avons réglé des problèmes avec les montants des loyers qui affichaient 0 pour « l'Estimation actuelle des factures » pour les locations résidentielles.

Nous avons réparé le calcul des loyers pour que le loyer ne diminue plus au fil du temps.

Vous pouvez désormais interagir correctement avec les objets dans les locations résidentielles et le jeu ne plante plus après avoir changé de foyer.

Sims 4 Années lycée

Nous avons réparé un bug qui pouvait apparaître en réagissant avec un émoji.

Héritage et royauté

Nous avons étudié un signalement de « Sims qui deviennent musclés·es sans raison. » Les Sims avec « La Doctrine de la vitalité » sont censé·es développer des muscles au fil du temps. Nous avons mis à jour le texte de la doctrine pour qu'il explique plus clairement que ce comportement est normal.

Le trait de caractère Geek affiche désormais correctement une valeur positive lorsqu'il est comparé à l'idéal dynastique Erudits.

Nous avons ajusté une animation de danse de salon, car les mains des Sims avaient tendance à se chevaucher après la séquence d'échange de partenaire.

Destination Nature

Nous avons corrigé une erreur de simulation qui se produisait en utilisant l'interaction « Mettre dans l'inventaire » sur le lit Meubles Gordiens et le lit simple Koussindère.

Problèmes d'étiquetage

Jeu de base

La coupe (pfHair_SDX033AfroPuffsOmbre) est désormais classée dans la bonne catégorie de longueur dans Créer un Sim.

(yfAcc_ManiNatural_SolidDirt) et (ymAcc_ManiNatural_SolidDirt) ne s'affichent plus en double dans Créer un Sim.

Chiens et Chats

Les appareils ménagers de Chiens et Chats apparaissent désormais dans les catégories Divers et Afficher tout.

Sims 4 Saisons

La causeuse Plussdekoussin est désormais classée avec les causeuses dans le mode Construction.

Écologie

L'élément (sitSofa3x1_EP09GENslats) est désormais classé dans les catégories Meubles d'extérieur du mode Construction.

Vie au ranch

Les coupes pour enfant (cmHair_EP14AfroTapered) et (cmHair_EP14CornrowsLong) sont désormais disponibles pour les enfants filles sans le filtre Féminin.

Détente au Spa

Le « fauteuil de luxe Relaxo par Mains et pieds satisfaits », le « fauteuil Détendu par Mains et pieds satisfaits », la « chaise Mains et pieds heureux » et le « fauteuil Relaxation mobile par Mains et pieds satisfaits » sont désormais classés dans la catégorie Confort divers de mode Construction.

Sims 4 Loups-garous

L'élément (sitLoveseat2x1_GP12GENmoss) est désormais classé dans les catégories Confort divers, Meubles d'extérieur du mode Construction.

Thé au soleil

L'élément (lightwall_SP77GEN) est désormais classé seulement dans la catégorie Éclairages du mode Construction.

Le lampadaire botanique est désormais classé uniquement dans a catégorie Appliques.

Source : Maxis