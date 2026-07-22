La communauté des Sims 4 la réclamait depuis 10 ans, avec des demandes plus pressantes ces dernières années, et elle est enfin là. Maxis a enfin implémenté un vrai système de sauvegardes automatiques, mais pas que.

Pendant que l’avenir de la licence est entouré d’un épais nuage d'incertitudes à l’aube du rachat d’EA par le fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite, Maxis poursuit ses efforts pour améliorer Les Sims 4. Comme annoncé plus tôt dans la semaine, le studio américain a ainsi déployé une nouvelle mise à jour gratuite pour son jeu de simulation de vie. Au menu, un système de sauvegardes qui gagne encore en souplesse, des nouveautés et des améliorations.

Un vrai système de sauvegardes automatique avec la mise à jour des Sims 4

Dix ans après son lancement, le jeu continue donc de recevoir un suivi qui se fait plus soutenu maintenant qu’EA a mis fin aux extensions pour Les Sims 4. En attendant la sortie du kit Atelier de Musique, Maxis vient ainsi de déployer la mise à jour 1.126.58.1030 (ou 2.36 sur consoles) qui apporte une nouveauté particulièrement attendue. Face aux difficultés à corriger le bug entraînant des corruptions de sauvegarde depuis la sortie de Les Sims 4 A Louer il y a presque trois ans, les développeurs redoublent d’efforts pour trouver des solutions. La dernière en date, un véritable système de sauvegardes automatiques fonctionnant en arrière-plan et pouvant être personnalisé.

Vous pouvez ainsi choisir de créer une sauvegarde automatique après un changement de terrain, à certains moments clés ou à intervalles réguliers. Celles et ceux préférant garder la main sur leurs sauvegardes peuvent quant à eux activer des rappels pour sauvegarder sa progression. Autant dire qu'après une décennie à réclamer une telle fonctionnalité, c'est une petite victoire pour la communauté.

Une expérience de jeu plus fluide et des nouveautés gratuites

Cette nouvelle mise à jour des Sims 4 introduit également le Boost de mémoire sur l’ensemble des plateformes. Une optimisation technique conçue pour offrir un gameplay plus fluide en optimisant la gestion de la mémoire du jeu. En d’autres termes, votre jeu devrait profiter d’une meilleure réactivité, de temps de chargement plus courts, d’une fréquence de plantages réduite, d’une meilleure résolution et, globalement, d’une expérience plus fluide.

« Vous pourrez notamment remarquer ces améliorations lors des longues sessions de jeu, pour les foyers avec de grandes familles, sur les terrains très chargés ou sur des sauvegardes plus anciennes », précise Maxis dans son communiqué. Maxis profite également de cette mise à jour des Sims 4 pour enrichir le mode Créer un Sim. Huit nouveaux Sims de départ ont ainsi été ajoutés, accompagnés d’autant d’accessoires inspirés des cultures caribéennes, indigènes, latino-américaines et de l’Asie du Sud pour offrir davantage de diversité.

Toutes les notes de la mise à jour 1.126.58.1030 des Sims 4

Principales nouveautés de la mise à jour

Ajout du système de sauvegarde automatique et rappels de sauvegarde

et rappels de sauvegarde Le Boost de mémoire est disponible sur toutes les plateformes et optimise la gestion de la mémoire dans Les Sims 4 lorsque vous jouez.

est disponible sur toutes les plateformes et optimise la gestion de la mémoire dans Les Sims 4 lorsque vous jouez. Ajout de 8 Sims de départ et les accessoires qui les accompagnent dans CUS . Ces ajouts donnent un côté plus sincère aux Sims, tout en ajoutant de superbes nouvelles options d'accessoires pour que vous puissiez exprimer le style et la personnalité uniques de vos Sims.

. Ces ajouts donnent un côté plus sincère aux Sims, tout en ajoutant de superbes nouvelles options d'accessoires pour que vous puissiez exprimer le style et la personnalité uniques de vos Sims. Améliorations des notifications supplémentaires . Ajout de nouvelles icônes pour les notifications des festivals dans le menu Options. Dans cette mise à jour, nous ajoutons les "Activités de loisir en groupe à Nordhaven" comme option supplémentaire pouvant être désactivée.

. Ajout de nouvelles icônes pour les notifications des festivals dans le menu Options. Dans cette mise à jour, nous ajoutons les "Activités de loisir en groupe à Nordhaven" comme option supplémentaire pouvant être désactivée. L 'Achat rapide de la marketplace est désormais disponible sur PlayStation . La fonction Achat rapide est désormais disponible pour les fans des Sims jouant sur PlayStation.

. La fonction Achat rapide est désormais disponible pour les fans des Sims jouant sur PlayStation. Nouveaux échantillons pour le four Gazinière Miam. Pour les personnes possédant le pack d'extension Vie Citadine, nous avons ajouté quelques nouveaux échantillons suite à vos retours. Par le passé, nous avions ajouté de nouveaux échantillons au four Gazinière Miam du jeu de base, mais nous n'avions pas actualisé la vieille version du pack d'extension Vie citadine. Nous venons d'ajouter les mêmes échantillons (mais vieillis) au four Gazinière Miam (d'occasion) de Vie citadine

Correctifs des problèmes ayant reçu le plus de votes des joueurs des Sims 4 :

Nous avons mené de nombreux tests concernant les 'Terrains corrompus apparaissant dans les sauvegardes contenant de nombreuses locations résidentielles.' Il s'agit du problème le plus signalé au sein de la catégorie "Corruption de sauvegarde". Avec l'usage du Boost de mémoire (désormais disponible pour l'ensemble des joueurs et joueuses de ce patch), nous ne sommes plus en mesure de reproduire le problème sur aucune des sauvegardes que nous avons collectées. Étant donné que nous avons traité tous les autres rapports dans ce fil EA Forums, nous allons le fermer. Nous continuerons cependant à lire vos retours, car ce genre de rapports dépend énormément du matériel et pourrait varier selon l'installation de la personne.

Nous avons remarqué que quelques problèmes visuels subsistent au niveau de l'IU lorsqu'un joueur ou une joueuse a installé des mods dans une sauvegarde précédente puis les a supprimés.

Le problème qui faisait que quelques parties ou des pans entiers du toit disparaissaient lorsque vous regardiez les étages supérieurs en mode Construction a été résolu. Le toit devrait à présent rester visible et s'afficher correctement, quel que soit l'étage sélectionné.

Nous avons corrigé un problème qui faisait planter le jeu après quelques heures et qui était dû au cache.

Nous avons corrigé un problème qui faisait planter le jeu lorsque vous interagissiez avec un membre du foyer actif.

Source : Maxis