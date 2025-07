Les Sims 4 accueille sa nouvelle grosse mise à jour et on peut dire qu'elle est conséquente. Un tas de nouveautés gratuites vous attendent.

Les Simmers connaissent la chanson par cœur depuis le temps. À l’aube du lancement d’une nouvelle extension payante, une mise à jour majeure et gratuite est déployée un peu en amont pour le jeu de base. Maxis n’y est pas allé de mainmorte pour ce nouveau patch de Les Sims 4 qui corrige de nombreux bugs, mais surtout ajoute plusieurs nouveautés longtemps réclamées.

Une nouvelle grosse mise à jour pour Les Sims

Avant l’arrivée du pack Nature enchantée ce 10 juillet 2025, le jeu de base a donc reçu une mise à jour conséquente il y a quelques heures de cela. Un patch qui réservait quelques belles surprises, puisque non content d’avoir corrigé une pléthore de bugs (mais toujours pas celui du pack Sims 4 À Louer qui corrompt vos sauvegardes), les développeurs ont ajouté quelques nouveautés bienvenues.

De nouvelles interfaces pour l'inventaire, les collections et le carnet

À commencer par l’inventaire, qui subit une refonte qu’on n’espérait plus. Désormais, tout est mieux trié, plus intuitif et plus facilement accessible. Concrètement, la nourriture gâtée sera regroupée sous une icône de poubelle rouge, vous pouvez tirer l’inventaire avec diverses options (prix, nouveautés, qualité, rareté etc). Cela est valable pour tout, que ce soit votre Sims, une bibliothèque comme un réfrigérateur.

L’inventaire n’est pas le seul à avoir le droit à un petit lifting. Le carnet a lui aussi été repensé et ressemble enfin à… un vrai carnet. Tout y est plus clair, plus propre et mieux agencé. On retrouve en outre une catégorie pour le jardinage, des badges de découvertes pour vos collections ou encore un bouton d’accès direct pour vérifier vos statistiques ou vos collections depuis votre Sims. En parlant de collection justement, celles du foyer ont elles aussi le droit à une nouvelle interface, plus épurée et intuitive, triée en plusieurs catégories.

Nouvelle interface du carnet ©EA

Les murs en verre enfin disponibles dans Les Sims 4

Mais la grande nouveauté de cette mise à jour des Sims 4 concerne le mode construction. Préparez-vous, car vos créateurs et créatrices favoris vont s’en donner à cœur joie. Ça y est, les murs en verre sont enfin arrivés dans le jeu de base. Parfait pour créer des serres avec le pack Nature enchantée ou pour donner un look plus moderne à vos villas. Pour y accéder, rendez-vous dans “Construction”, “Motifs de mur” puis filtre “Divers”. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez ajouter un de verdure aux bâtiments en plaçant des plantes sur les toits. Direction cette fois dans la catégorie "Sculptures de toit" du mode Construction. Pour le reste, voici les patch notes complètes de la dernière mise à jour des Sims 4. Notez qu'il vous faudra au minimum 3Go d'espace supplémentaire pour accueillir ces nouveautés.

Les murs en verre sont arrivés ©EA

Patch notes de la mise à jour des Sims 4

Principales corrections

Hors d'ici, méchante pluie. Reviens un autre jour, mais pas en intérieur. La pluie et la neige ne s'infiltreront plus dans des pièces fermées.

Il y aura désormais plus de diversité dans les noms des locaux.

L'outil Pipette faisait parfois des caprices avec quelques objets. Nous les avons placés dans des catégories adaptées afin que la Pipette soit plus heureuse.

Mode Vie

Les enfants ne se déforment plus en prenant un violon.

La recette top secrète de la potion "Adieu la peur" a été modifiée afin d'y ajouter [censuré] pour guérir correctement la peur du noir des Sims.

Les en-têtes des descriptions en jeu des kits Chic professionnel, Salon élégant et Passion cuisine. dans le menu principal sont désormais cohérents.

[DX11] Les plantes à maturité ne sont plus transparentes en mode Ordinateur portable. Votre jardin sera luxuriant, si vous continuez à en prendre soin, bien sûr !

Les yeux des Sims se ferment mieux dans plus de formes de sommeil.

Fini les fausses rumeurs d'amitié et d'amour qui hantent vos histoires de quartier. Non, à présent, ce sera la vérité et rien que la vérité !

Les Sims peuvent maintenant planter dans des jardinières en dehors de leur terrain à Henford-On-Bagley, Chestnut Ridge et Moonwood Mill.

Qui n'apprécie pas un espace superbement décoré ? Lorsque vos Sims évoluent dans un décor de qualité supérieure, leurs états d'esprit suivent.

Fini de se perdre dans la neige. L'interaction "Rentrer chez soi" reste désormais dans la file d'attente, même si votre Sim réalise des activités de neige.

Les interactions pour verrouiller des ordinateurs, éponger des flaques et quitter des terrains de façon autonome fonctionnent désormais mieux.

Les moments forts du carnet apparaissent désormais seulement pour les Sims dont le contenu du carnet a un lien, même après avoir changé de foyer.

Les selfies qui utilisent l'interaction "Prendre une photo avec..." peuvent désormais inclure Lapin des fleurs, Yamachan, Bonehilda, Alice, Edith, Sacha Parde, Sammy Garcia, la Mystérieuse personne propriétaire de ranch, des dresseurs et dresseuses de chevaux, des clones et plusieurs Sims de Batuu.

Le greffage n'utilise plus qu'une pousse par plante. De cette manière, votre inventaire de pousses ne disparaîtra pas aussi vite qu'un thé après une bonne matinée de jardinage ! Utilisez vos pousses supplémentaires pour d'autres aventures de jardinage.

L'interaction "Acheter des graines" reste disponible pour toutes les surfaces de jardinage, même lorsque votre Sim a une main verte de niveau 7. Ne perdez pas la main… verte !

Les parents fantômes et vampires appellent désormais pour exprimer leur déception lorsque votre Sim a triché pour faire ses devoirs d'université, même pendant la journée. Pas de tolérance surnaturelle pour les bêtises universitaires !

Même les bouts de chou les plus éthérés peuvent désormais être sélectionnés pour être mis au lit, assurant ainsi que les enfants fantômes sont bien bordés avant la nuit.

Le Plumbob surnaturel apparaît désormais pour un nourrisson, un bambin ou un(e) enfant vampire, sirène, triton et jeteur ou jeteuse de sort. Ainsi, même les plus jeunes êtres surnaturels affichent leur statut unique !

Les chats et les chiens n'ont plus de préférences en amour et tue-l'amour. Après tout, nos bêtes à poil se fichent de la mode ou des goûts musicaux. Tout ce qu'elles veulent, c'est être nourries et nous séduire à leur manière !

Le Gnome aventureux et le Gnome grimpeur affichent désormais correctement les effets de halo et de flammes.

L'atmosphère se réchauffe ! Les Sims peuvent désormais profiter d'interactions intimes dans le bain à remous !

Lucie Trouille n'est plus sur le marché pour Organiser un rencard.

Console

Lorsque vous sélectionnez votre Sim pour voyager, RT/R2 confirme désormais correctement votre sélection et correspond aux instructions sur la légende de la manette.

Les manettes peuvent désormais naviguer parmi toutes les sections des interfaces du mode Vie et des options du jeu sans sauter d'autres sections.

Les bambins ne peuvent plus ouvrir la boutique de récompenses. Les bambins resteront concentrés pour jouer, pas pour acheter !

Mode Construction

La Porte d'entrée double BONANIV est désormais légèrement plus grande, pour correspondre aux autres portes de hauteur moyenne.

La peinture de plafond classique d'OG a désormais un nom. Vous avez envie de le connaître ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Béton mat basique ! Tada !

Les télévisions ne flottent plus lorsqu'elles sont placées sur la table d'entrée Audacieusement somptueuse et sur la table d'entrée supérieure de style "Mission". (Note : pour les parties sauvegardées, cette correction déplacera tous les objets posés sur ces tables vers l'inventaire du foyer.)

Saviez-vous qu'un plant d'aloe vera se cachait dans le mode Construction ? Il appartient désormais à une catégorie et vous pouvez donc le trouver.

Créer un Sim

Les bottines à boucles (ymShoes_EF61BootGoth) des Récompenses de la Faucheuse sont plus confortables et ont une fermeture à glissière qui est superbe sous tous les angles. Elles sont également disponibles dans la catégorie Choix vestimentaire féminin.

Les superbes chaussons doux en forme d'ours (ymShoes_EFDec24EVRanimalSlippers_Bear) provenant de l'événement Festivités cosy sont désormais disponibles pour les Sims femmes. Retrouvez des pieds sains et non déformés. Fini aussi les paires en double !

Plusieurs vêtements de Choix vestimentaire féminin sont désormais disponibles pour les Sims ayant une ossature masculine.

La texture manquante sur le sweat à capuche (ymTop_Hoodie) pour Sims femmes est revenue. Vos Sim arboreront désormais leurs sweats à capuche avec style !

Les problèmes de textures manquantes ou qui se chevauchaient sur les vêtements (yfTop_SP46ProTied & ymTop_SP46ProShirt) ont été corrigés.

Packs d'extension

Les Sims 4 Au Travail

Le personnel du magasin a accepté de venir travailler et d'ouvrir la boutique normalement, même si le commerce n'appartient pas encore au foyer du joueur ou de la joueuse.

Vous voulez construire une chambre d'enfant extraterrestre tout droit venue des étoiles ? Le couffin Gouzi-gouzi est désormais disponible dans le mode Construction.

Les chaussettes (cuAcc_SocksShortEP01_MixedBlueBrown) sont désormais identifiées comme tenue pour dormir afin de pouvoir rejoindre les autres chaussettes pour enfants.

Saisons

Comme expliquer plus haut, la pluie et la neige ne s'infiltreront plus dans des pièces fermées.

Quel esprit mondain ! Pendant les vacances, les Sims reçoivent désormais un rappel pour mettre un événement en attente ou le reprogrammer si un autre événement est déjà en cours. Il est ainsi plus facile de profiter de l'événement sans avoir la tête ailleurs !

Heure de gloire

[Correction partielle] La mode peut être capitale, mais il ne faut pas aller trop loin. Les Sims dans la carrière Influenceur/Influenceuse de style portent désormais des accessoires plus appropriés au travail. Il s'agit d'une correction partielle d'un problème plus important. Il existe plusieurs situations dans lesquelles les Sims font des choix vestimentaires discutables. La suite bientôt !

Les échantillons manquants ont été ajoutés à deux coiffures de la carrière Acteur/Actrice. Vous n'avez jamais autant apprécié cette perruque de l'époque géorgienne.

Les appels concernant une dispute de célébrités passent désormais par des sources de presse appropriées, évitant ainsi tout moment gênant avec des enfants ou des appels indésirables.

Les Sims acteurs et actrices terminent maintenant leurs auditions sans aucun problème et leurs contrats s'affichent comme terminés. Fini les sorties dramatiques, place aux fins de tournage professionnelles !

Îles paradisiaques

Ajout de deux variantes manquantes/cachées des versions masculine et féminine des maillots de bain des Maîtres nageurs et Maîtres nageuses.

Les Sims 4 À la fac

Le jeu était un peu trop enthousiaste concernant la journée Vive mon université et il fallait absolument que vous soyez au courant. On lui a demandé de se calmer et vous ne recevrez plus qu'un rappel.

Les Sims ne restent plus dans une boucle infinie lorsqu'il faut faire ses cartons et déménager dans un dortoir. Cauchemar évité.

Écologie

Les enfants ne peuvent plus utiliser de tablette ni esquiver maladroitement leurs responsabilités civiques. Leurs esquives ont été remplacées par du temps de jeu et des devoirs.

Escapade enneigée

Nous vous avons trouvé un massif d'arbustes ! Le massif d'arbustes Komorebi est maintenant disponible en mode Construction classique et plus seulement dans la catégorie Lieu de mariage.

Les Sims Vie à la campagne

Agatha et Agnès Ladentelle ne peuvent plus se marier et rejoindre un foyer, ce qui les empêche d'être clonées. Franchement, une Agnès Ladentelle c'est déjà largement assez. De plus, quand Agatha se fera demander en mariage, sa réponse sera un refus poli, mais ferme plutôt que du charabia. Elle s'amuse trop avec sa cousine Agnès pour avoir envie de se poser ! Et si vous lui demandez d'emménager avec vous, elle vous rappellera gentiment qu'elle est ravie là où elle est actuellement. Vous pouvez continuer d'essayer, mais ne rêvez pas de noces !

Les volailles, les vaches et les lamas ne vieillissent plus (et ne meurent plus) lorsque l'option "Vieillissement des animaux" est désactivée dans les paramètres du jeu. Tout le monde est ravi, sauf la Faucheuse.

L'ensemble de papiers peints Lambris Fête dans le jardin 12 est maintenant différent de l'ensemble 9.

La chemise à froufrous avec un nœud pour enfant (cfTop_EP11ShirtBellSleeve) n'apparaît plus dans le choix vestimentaire "Masculin".

On a évité le fashion désastre ! La version noire du pantalon (ymBottom_EP11JeansBoyfriend) est mieux ajustée à la taille et ne devient plus une taille haute.

Années lycée

Le bal de promo s'affiche maintenant sur le calendrier des ados, même si leur anniversaire est avant le bal de promo. Vous pouvez choisir ou non de retarder leur anniversaire pour ce bal de promo qui n'aura lieu qu'une fois dans leur vie.

Le bal de promo s'affichera aussi correctement sur le calendrier et les Sims ados pourront y participer !

Rentrée des classes ! Les objectifs du lycée s'affichent maintenant avec le format Carrière active. Les étudiants et étudiantes peuvent se concentrer sur leurs cours, leurs examens et leurs activités sans erreurs et sans annulations.

Les remises de diplômes s'affichent maintenant sur le calendrier des Sims ayant obtenu leur diplôme, en mode Construction dans Gérer les mondes. Plus d'excuse pour ne pas y aller !

Les Sims qui voyagent n'ont plus de mal à obtenir des abonnés sur Lapin Sociable.

Les Sims étaient trop timides pour aller dans les cabines photo surtout pendant les rencards. Ce n'est plus un problème. La fonction "Prendre une photo avec..." est maintenant disponible dans les cabines photo, pendant les rencards, mais pas que.

Les Sims peuvent aussi aller ensemble sur les attractions de la jetée pendant les rencards.

Les chapeaux Années lycée ont maintenant leur propre sous-catégorie de chapeaux. Chapeaux loufoques.

Les Sims 4 Grandir ensemble

Tout le monde est ravi quand un nourrisson franchit une nouvelle étape. Cependant, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle en boucle. Les étapes de nourrisson ne sont plus affichées comme étant nouvelles quand on passe à un autre Sim.

Les Sims peuvent désormais semer des graines avec un nourrisson dans le porte-bébé dorsal, sans se réinitialiser. Faire du jardinage avec votre tout petit qui regarde par-dessus votre épaule ? Tout simplement adorable !

Annuler l'interaction "Fabriquer un bracelet d'amitié" ne déstabilise plus les Sims. Plus de réinitialisations inattendues.

Vie au ranch

Engager du personnel agricole via le tableau communautaire met maintenant bien en évidence l'interaction "Acheter un service".

L'info-bulle du pack d'extension Vie au ranch affiche correctement le nom du jeu dans la boutique.

Les Sims 4 À louer

Les locataires peuvent maintenant Payer le loyer après la réception des factures.

Les Sims qui habitent dans une Location résidentielle ou en sont propriétaires, verront les fonds de leur foyer disparaître après les avoir transférés vers des fonds de commerce... à leur grand désarroi évidemment.

La coiffure pour enfant (cfHair_EP15BluntBang) a maintenant l'échantillon de couleur qui manquait précédemment.

Les fichiers de sauvegarde avec quinze locations résidentielles ou plus, ont maintenant des vignettes.

La Fenêtre à lattes des pêcheurs - Haute a maintenant une vignette qui montre qu'elle est compatible avec les murs de taille moyenne ou grande.

Les Sims morts à cause de la moisissure avaient une démarche un peu rigolote dans l'Au-delà ! Maintenant, les fantômes qui sont morts à cause de la moisissure lévitent doucement sur les escaliers à 90 degrés.

Amour fou

La peur de la solitude rendait les relations compliquées, sauf si votre Sim se portait mal avec l'autre Sim. Nous avons eu une petite réunion avec les Sims pour les informer que ce n'était pas comme ça que fonctionnaient les relations saines et le problème a été résolu.

La satisfaction amoureuse s'affiche correctement sur le profil des Sims et les interactions amoureuses précédemment bloquées sont maintenant disponibles, ce qui pourrait augmenter la satisfaction amoureuse que vous pouvez maintenant voir correctement. Tout le monde gagne !

Obtenir un diplôme à l'université est maintenant utile pour la carrière Consultant en amour.

Vous avez déjà voulu créer des tenues pour la personne que vous avez rencontrée sur Le Coin de Cupidon ? Les tenues modifiées dans Créer un Sim apparaissent maintenant dans le menu des tenues de ce ou cette Sim. Les rencards sont maintenant beaucoup plus stylés.

Les Sims n'essayent plus de faire un câlin à un ou une autre Sim qui dort déjà.

L'option Appellation personnalisée de la relation dans le profil des Sims n'a plus de problèmes d'icône Lamacorne et est plus fluide.

La coupe de cheveux (yfHair_EP16Long) a été placée dans une catégorie et est désormais plus facile à trouver.

Les collants Amour fou sont désormais disponibles pour les tenues quotidiennes, habillées et bien sûr, de fête.

À la fin d'un événement Organiser un rencard ou Organiser un moment ensemble, le changement de lieu est plus rapide.

Lorsque les enfants deviennent adolescents, ils et elles développent leur compétence Romantique de zéro.

La Boîte des tourtereaux, très tentante, n'est plus disponible sur un ordinateur verrouillé. Déverrouillez votre appareil pour pouvoir profiter de ces délices à partager !

Les cheveux longs et ondulés (yfHair_EP16LongWavy) retombent mieux sur le torse. Les Sims peuvent maintenant avoir des cheveux impeccables !

La vignette du tatouage romantique de cou (yfTattoo_TorsoFrontUpperEP16Rose) dans Créer un Sim n'est plus zoomée lorsque vous sélectionnez différentes couleurs sur console.

Les Sims 4 À la vie, à la mort

Les joueurs et joueuses sur console qui utilisent une manette peuvent désormais sélectionner des options de génétique après une réincarnation.

L'interaction "Désigner en tant qu'objet de famille" est désormais disponible pour tous les êtres surnaturels du terrain actif. Créez de beaux objets de famille, peu importe où habitent vos Sims.

Le Festival de la lune n'affiche plus une interface vide dans le coin supérieur gauche de l'écran. Les Sims peuvent profiter pleinement de bains de lumière lunaire, de baignades nocturnes et de danses autour du feu sans distractions !

L'interface Maîtrise fantomatique s'ouvre maintenant correctement depuis les notifications.

Vous pouvez désormais sélectionner les fantômes de l'interaction sociale "Demander à être présenté(e) à" des nourrissons. Les rencontres surnaturelles sont maintenant possibles !

Nous avons dû calmer un peu les fantômes pour faciliter les possessions et les séances de crac-crac transcendant.

Le fait d'invoquer Dame Gothik du corbeau depuis son jeu de tarot ne crée plus une nouvelle Dame Gothik du corbeau à chaque fois. Elle est la seule et unique…

Les menus concernant le moment de la mort ou la réincarnation se redimensionnent correctement au jeu.

Lorsque vous organisez des funérailles dans une crypte, vous n'obtenez plus d'urnes dupliquées dans l'inventaire de vos Sims.

Lorsque tous les Sims du foyer retournent chez eux à Ravenwood après un festival ou après avoir été dans un autre quartier, la caméra les suit désormais.

Les objectifs dans la catégorie "Je veux de l'action torride !" apparaissent désormais correctement.

Les boutons liés à la forme Fantôme dans Créer un Sim ne clignotent plus lorsque vous passez le curseur près de l'icône de fantôme. Ça donnait vraiment l'impression que les boutons étaient hantés !

Les capacités des Sims liées aux réparations et au nettoyage sont désormais meilleures.

Lorsque les Sims regardent un objet de famille pour se remémorer une personne défunte, l'action est plus performante.

Les Sims 4 Business et loisirs

Le petit haut mignon (yfTop_EP18TshirtTuck) est désormais étiqueté comme masculin et féminin dans les choix vestimentaires.

Le jeu ne se bloque plus lorsque vous supprimez un mur ou un objet au sol dans une entreprise à domicile. Vous pouvez modifier votre espace sans interruptions.

Les stands de vendeurs de Nordhaven sont désormais correctement catégorisés dans le mode Construction/Achat. Ils ne se trouvent plus dans "Activités d'événement de la vie", mais dans "Activités d'extérieur" et "Divers", car ils sont utilisés dans la vie de tous les jours.

Packs de jeu

Vampires

Les vampires ne perdent pas leurs crocs en mode Vie si vous avez sélectionné leur Forme sombre dans Créer un Sim. Peut-on vraiment appeler un vampire un vampire s'il n'a pas de crocs ?

Les fantômes et les vampires peuvent désormais aller à la salle de sport pendant la journée et travailler leurs muscles. Avant, ça ne leur faisait pas vraiment envie.

Nous avons corrigé plusieurs problèmes liés aux vampires sans résistance au soleil qui ne profitaient pas pleinement de leur vie en journée.

Les vampires n'apparaissent peut-être pas dans les miroirs, mais vous pouvez désormais sélectionner des vampires ados pour l'interaction "Danser un slow ensemble" sur une chaîne hi-fi.

Être parents

Le réfrigérateur moderne Avenant est désormais disponible en turquoise pour mieux s'assortir à d'autres appareils de cuisine turquoises dans Être parents.

StrangerVille

Il n'y a plus d'erreurs dans la description de StrangerVille ! Les seuls mystères qui demeurent sont ceux que vous éluciderez auprès des étranges habitants et habitantes de la ville.

Monde magique

Faites attention à vous ! Le spectre nocturne apparaît maintenant pour les jeteuses et jeteurs de sorts victimes de la malédiction du spectre nocturne.

Les sourcils d'extraterrestre ne sont plus disponibles pour les enfants jeteurs de sorts.

Les Sims 4 Décoration d'intérieur

Les shorts (ymBottom_GP10ShortsLong) apparaissent maintenant dans la catégorie Temps chaud.

Le kilt Carrière Décorateur d'intérieur (ymBottom_GP10WorkKilt) s'affiche désormais correctement dans Créer un Sim. On ne voit plus les sous-vêtements, c'est bon !

Mariage

Les superbes chaussures en cuir (ymShoes_GP11DressShoes) ne sont plus déformées. Montrez votre style !

Loups-garous

La petite grenouillère adorable (puBody_GP12OnesieWolf) était un peu trop chaude pour une tenue Temps chaud et n'apparaît donc plus dans cette catégorie.

Le look prédéfini Punk à écussons arbore désormais le bon pantalon.

Certains piercings, colliers et certaines chaussettes de loups-garous ont été retirés, car ces articles ne leur allaient pas très bien en Forme bestiale.

La taille de la muselière n'est plus réinitialisée lorsque vous changez la forme de la tête d'un loup-garou.

Kits

À la piscine

Les sandales de piscine (yfShoes_SP44SlidesPillow) apparaissent désormais dans la sous-catégorie Chaussures de Créer un Sim. Où est ma crème solaire ?

Riviera italienne

Le plateau à boissons "Sur un plateau d'argent" apparaît désormais dans la catégorie Appareils électroménagers de cuisine du mode Construction.

Les Sims 4 Bistrot charmant

Certains objets se trouvent maintenant dans des catégories plus logiques.

Soirée pyjama

Les bonnes chaussures apparaissent maintenant dans le filtre "Masculin" des choix vestimentaires.

Boudoir secret

La robe yfBody_SP59Dress (vous savez, la rouge avec la fente qui est trop beeelle) est maintenant mieux ajustée aux Sims plus en chair. Ça met des paillettes dans les yeux !

Le plateau à thé Arôme arcane apparaît désormais dans la catégorie Appareils électroménagers de cuisine du mode Construction. Les boissons sont servies !

Les Sims 4 Chic professionnel

L'élégante montre aux lignes épurées (ymAcc_WristLeftSP62CK004WatchLuxury_SolidGold) apparaît maintenant dans le filtre "Masculin" des choix vestimentaires.

Source : EA