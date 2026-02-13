Le tout récent Les Sims 4 Héritage & Royauté vient de sortir, et Electronic Arts s'est empressé de sortir un patch dans la foulée. On fait le tour des changements

Oyé, oyé. Ce 12 février, les joueurs des Sims 4 ont eu la chance de mettre la main sur une nouvelle extension, et pas des moindres. Les Sims 4 Héritage & Royauté est un pack de contenu qui a particulièrement emballé la communauté, pour son cadre assez original. Ce n'est en effet pas tous les jours qu'on voit un DLC des Sims s'intéresser à la royauté et à la noblesse. C'est toutefois le cas depuis hier, puisque la tant attendue extension Héritage & Royauté est sortie. Electronic Arts a cependant publié un patch en urgence après la sortie du pack, et voici ce qu'elle change.

Un premier patch qui accompagne la sortie de Les Sims 4 Héritage & Royauté

C'est en effet une première dans l'histoire des épisodes principaux des Sims. Depuis ce 12 février, les joueurs et joueuses peuvent s'adonner aux plaisirs de la royauté. Ce dernier pack amène des mécaniques de noblesse, de réputation et de dynastie, qui pousse les Sims à entretenir les relations avec leurs sujets. Sans forcément verser dans quelque chose d'aussi poussé qu'un Crusader Kings 3, l'extension propose néanmoins des duels à l'épée, des familles rivales, et un arbre généalogique enrichi. Oui, maintenant il faudra affronter les conséquences de cet enfant illégitime sur la réputation de votre famille. Ou se venger en révélant au grand jour les secrets des familles rivales. Après la sortie de Les Sims 4 Héritage & Royauté hier, Electronic Arts a recueilli plusieurs retours de la communauté. Et un patch vient de paraître pour corriger certains soucis :

Les rampes d'escalier s'afficheront désormais correctement sur toutes les parcelles

Correction d'un souci concernant l'affichage des relations distantes qui n'était pas consistant

Les Sims nouvellement adoptés s'afficheront désormais correctement dans l'arbre généalogique, même avec beaucoup d'enfants

Un même Sim ne sera plus affiché comme membre de plusieurs générations dans l'arbre généalogique

Les Sims 4 Héritage & Royauté ne se joue peut-être pas comme Crusader Kings 3 mais au moins, ses patch notes commencent à être aussi drôles.