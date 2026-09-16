Electronic Arts et Maxis s'engagent à corrigés plus de 95 bugs dans Les Sims 4 et plus encore. Une grosse mise à jour approche, on a déjà tous les détails.

Les joueuses et joueurs des Sims 4 vous avoir droit sous peu à un vrai coup de neuf. Electronic Arts vient de détailler les apports de la prochaine mise à jour gratuite, d'ores et déjà datée au 22 septembre 2026. Le programme s'annonce particulièrement chargé avec presque une centaine de bugs corrigés, mais aussi des améliorations graphiques et une série d'ajustements pour vos familles.

Electronic Arts promet la disparition de plus de 95 bugs

Le support d'Electronic Arts vient confirmer qu'une importante mise à jour gratuite viendrait apporter des correctifs attendus de longue date. Dans le lot, une dizaine serait liés aux problèmes de plantage récurrents dans Les Sims 4. Le jeu devrait profiter plus globalement d'une plus grande stabilité ; fini les personnages qui se figent, les interactions qui s'annulent ou les actions bloquées en file, c'est la promesse. Voici quelques exemples :

Les couples mariés ne redeviendront plus de simples partenaires après le passage dans le créateur des Sims.

Les Sims éviteront enfin certains blocages pendant les actions “dormir” et “discuter”.

Vos nourrissons ne se retrouveront plus empilés ou éjectés du berceau après le chargement d'une sauvegarde.

Les Sims qui n'aiment pas danser arrêteront de lancer l'action d'eux-mêmes.

EA précise toutefois que certains problèmes sont encore en cours d'évaluation. Les équipes travaillent donc encore sur la manière de les régler. C'est aussi le cas pour les mods obsolètes, qui sont souvent à la source des crashs. Gardez bien cela à l'esprit également si vous jouez beaucoup avec du contenu personnalisé de ce type.

© Electronic Arts / Maxis

Enfin une bonne logique d'autonomie dans Les Sims 4 ?

Electronic Arts et le studio Maxis placent vraiment la mise à jour du 22 septembre 2026 sous le signe de l'autonomie. Le travail du support des Sims 4 est certes de corriger plusieurs bugs ici, mais pas que. Vous devriez constater une meilleure logique dans les actions entreprises personnellement par vos personnages. Par exemple, ils se tourneront vers leur interlocuteur pendant une discussion ou ne se réveilleront plus aléatoirement s'ils sont fatigués. De même, ils ne se lanceront plus aussi facilement dans des activités qu'ils n'aiment pas par eux-mêmes. Voilà qui devrait relever le niveau de simulation et offrir une immersion plus agréable dans votre partie.