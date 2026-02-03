Les complots pour le pouvoir, les scandales royaux et les bals mondains arriveront ce 12 février 2026 dans le DLC payant Les Sims 4 Héritage et Royauté. Une extension qui s’accompagnera, comme toujours, d’une mise à jour gratuite à destination de l’ensemble des joueurs. Maxis avait annoncé la couleur, elle sera différente des autres. Non pas parce qu’elle sera déployée plus tôt qu’à l’accoutumée, mais bien parce qu’elle rendra certains de vos mods favoris incompatibles. Nouveautés, contenus gratuits et changements, on fait le point sur cette grosse mise à jour des Sims 4, qui sera déployée dans la journée du 3 février 2026.

Du nouveau contenu gratuit avec la mise à jour de Les Sims 4

Dans quelques heures, ou dès maintenant, selon le moment où vous lirez ces lignes, Les Sims 4 accueillera donc une mise à jour moins conséquente en termes de correctifs, mais néanmoins majeure. Elle introduira en effet plusieurs nouveautés gratuites directement liées à l’arrivée du DLC Héritage et Royauté. À commencer par de nouveaux outils dédiés aux escaliers, qui permettent enfin de modifier les rampes grâce à des menus déroulants et des curseurs. De quoi apporter davantage de caractère et de grandeur aux habitations les plus luxueuses de la noblesse. Royauté oblige, l’arbre généalogique subira lui aussi des modifications afin de proposer davantage de relations familiales, notamment les demi-frères et sœurs ou les beaux-parents. Un ajout qui vise à faciliter le suivi des dynasties sur plusieurs générations, et ce n’est pas du luxe après certaines sauvegardes qui s’étendent sur plusieurs années.

La mise à jour s’accompagnera également de nouveautés pour le CAS. EA a ainsi procédé à une réorganisation des tags de coiffures, avec une classification plus claire pour les cheveux bouclés et à texture afro. Dans un souci d’offrir une meilleure représentation, le tag Africana a été ajouté à l’ensemble des éléments concernés du CAS. De nouveaux types d’ongles et palettes de couleurs accompagneront également cette nouvelle mise à jour gratuite de Les Sims 4. Attention toutefois, une mise en garde importante s’impose avant de télécharger cette update.

La nouvelle mise à jour de Les Sims 4 modifie en effet certains codes fondamentaux du jeu, en particulier ceux liés aux relations familiales. En d’autres termes, plusieurs mods reposant sur ces mécaniques devront impérativement être mis à jour par leurs créateurs pour continuer à fonctionner correctement. EA recommande ainsi de désactiver les mods avant de lancer la nouvelle version du jeu, sous peine de rencontrer des dysfonctionnements majeurs comme des disparitions de membres de la famille, des relations incohérentes, voire même l’impossibilité de lancer Les Sims 4. En voici les changements dans le détail :

Liste des patch notes de la mise à jour du 3 février 2026

Résolution d'un problème qui rendait les photos noires. Il avait été découvert après la mise à jour du jeu de base du 13 janvier.

Un problème d'IU dans Créer un Sim qui empêchait l'affichage de certains éléments dans la section Préférences en amour et tue-l'amour, ainsi que des boutons Aime/N'aime pas a été réglé.

Résolution de plusieurs cas où entrer et sortir du mode Construction pendant des scénarios comportant des objectifs entraînaient la disparition de l'IU ou le plantage du jeu.

La modification des sirènes ou des extraterrestres dans Créer un Sim ne devrait plus provoquer de plantage du jeu.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher l'attribution des types de pièces en mode Construction dans Les Sims 4.

Les escaliers Simples lattes et Magistral ne comportent plus de planche supplémentaire lors de la pose d'escaliers en L.

Les couvertures des livres consacrés à la pâtisserie, au bien-être, au snowboard, à l'escalade, à l'herboristerie et à la photographie ne devraient plus changer lors de leur placement sur des présentoirs de magasin. Les livres sur les compétences Fabrication et Mixologie n'ont plus la même couverture.

Correction d'un problème qui provoquait un effet métallique sur l'ensemble du corps à cause de l'élément yfAcc_ManiNaturalShort_SolidDirt.

[Archive de bugs] Résolution d'un problème qui permettait aux arrière-grands-parents des Sims d'avoir des interactions romantiques avec des membres de leur famille élargie.

[Archive de bugs] Correction d'un problème qui provoquait l'apparition de lignes autour du bras des Sims avec les éléments yfAcc_ManiGP12Forest et ymAcc_ManiGP12Forest.

[Archive de bugs] Résolution d'un problème qui empêchait les Sims d'accomplir l'objectif "Danser avec quelqu'un" au bal de promo. Cela les empêchait d'atteindre le niveau Or.

[Archive de bugs] Les aspirateurs améliorés fonctionnent désormais sur les terrains hors réseau.

Source : Maxis