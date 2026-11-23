La communauté des Sims n’aura décidément pas eu une année comme les autres. EA a été racheté par le fonds d’investissement saoudien, l’éditeur a mis fin au rythme habituel de sorties des DLC des Sims 4 pour marquer l’arrivée de sa Marketplace, et Maxis a entamé un grand chantier de rénovation pour le jeu, pour mieux préparer le terrain pour la suite. Le quotidien des simmers a été plutôt mouvementé cette année, mais ce ne sera visiblement pas en décembre que le studio bouleverse la donne. Dans la continuité du dit chantier, Maxis s’apprête en effet à déployer une nouvelle mise à jour des Sims 4 qui tiendra davantage du coup de tournevis que du grand ménage. La liste des changements et correctifs a justement déjà été dévoilée.

La mise à jour des Sims 4 de décembre 2026 se dévoile

Maxis avait prévenu : la prochaine mise à jour du jeu ne serait pas franchement du genre à bouleverser le quotidien de nos petites familles virtuelles. Après un patch de novembre particulièrement généreux, le studio lève donc le pied pour décembre. Entre les fêtes qui approchent, des équipes probablement déjà en train de préparer la grosse update de janvier 2027, le développement des Sims Evergreen et certains qui sont sans doute en train de prendre quelques notes sur l’engouement de l’aspect simulation de vie de GTA 6, la mise à jour de décembre 2026 sera donc très maigre. Cela n’empêche pas le studio de suivre ses traditions en dévoilant une grande partie du contenu dès maintenant. Maxis tiendra par ailleurs une session de questions-réponses avec les joueurs le 24 novembre pour présenter ce patch et discuter des saisons et événements du jeu.

Si la liste des changements tiendra donc sur un timbre-poste, les équipes ont malgré tout priorisé les plus pressants remontés par la communauté. C’est notamment le cas des problèmes liés au retour de l’inceste dans Les Sims 4, oui encore. Voici donc ce qui attend les joueurs dans cette mise à jour, qui sera déployée le 1er décembre 2026 :

Quelles sont les nouveautés et changements de la mise à jour de décembre 2026 ?

Fin des amoureux qui deviennent frère et sœur : la mise à jour des Sims 4 corrigera les bugs pour empêcher les sims en couple de se retrouver soudainement liés par un lien fraternel. L'équipe indique que c'était en grande partie lié à des mods obsolètes.

: la mise à jour des Sims 4 corrigera les bugs pour empêcher les sims en couple de se retrouver soudainement liés par un lien fraternel. L'équipe indique que c'était en grande partie lié à des mods obsolètes. Chargement plus rapide des foyers : les joueurs de longue date avec des arbres généalogiques très ramifiés et très grands devraient enfin profiter de temps de chargement nettement réduits.

: les joueurs de longue date avec des arbres généalogiques très ramifiés et très grands devraient enfin profiter de temps de chargement nettement réduits. Optimisation du Marketplace : le chargement des kits sera amélioré. D'autres optimisations sont prévues dans les prochaines mises à jour des Sims 4.

: le chargement des kits sera amélioré. D'autres optimisations sont prévues dans les prochaines mises à jour des Sims 4. Les Sims se regardent enfin quand ils se parlent : ils devraient désormais se faire face pendant une conversation, même quand ils discutent avec plusieurs groupes à la fois.

: ils devraient désormais se faire face pendant une conversation, même quand ils discutent avec plusieurs groupes à la fois. Caractéristique de terrain « Vêtements facultatifs » : les contrôles liés à ce trait de terrain ont été améliorés.

: les contrôles liés à ce trait de terrain ont été améliorés. Aperçu du Sim en mode Vie : correction d'un bug visuel où l'icône d'aperçu du Sim ne reflétait pas les changements de musculature ou de poids faits dans Créer un Sim.

Source : Maxis