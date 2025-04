Avis aux joueuses et aux joueurs des Sims 4. Un nouveau patch ajoute toute une série de contenus gratuits inédits pour tout le monde sur consoles et PC.

Même si de nombreux fans de simulations de vie sont sûrement accaparés par l'accès anticipé du concurrent InZoi, le jeu Les Sims 4 ne s'avoue pas vaincu. Loin de là même. Maxis et Electronic Arts ne vont pas baisser les bras et vont continuer à proposer des mises à jour pour maintenir l'intérêt du jeu, comme depuis plus de 10 ans. Si vous faites partie de cette large communauté, vous pouvez donc vous attendre à des DLC, extensions payants comme gratuits pendant quelques années.

Les Sims 4 se met encore à jour avec du contenu gratuit

Si vous êtes restés fidèles aux Sims 4 malgré l'early access d'InZoi, sachez qu'une nouvelle mise à jour avec plein de contenu gratuits vient d'arriver sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Epic Games Store, EA App, Steam). Et ces nouveautés concernent la politique louable d'inclusivité des développeurs qui permettent à tout le monde de s'y retrouver dans cette simulation de vie.

« Cette nouvelle mise à jour ajoute encore plus de contenu inclusif pour Les Sims 4 avec 12 nouveaux objets dans le mode Créer un Sim et les modes Construction et Achat à intégrer dans la vie quotidienne des Sims, notamment des vêtements, des meubles et une large sélection de drapeaux des Fiertés. Des éléments de décoration chic pour créer des espaces confortables aux tenues tendances, cette nouvelle mise à jour offre aux joueur·se·s encore plus de possibilités pour célébrer leur identité et leur communauté ».

Comme on peut le voir dans le trailer « Every Day Pride », cette update contient par exemple un lit double « Élan de fierté », une « Galerie murale éclectique et colorée », un collage « Vive la fierté ! », une étagère murale « En vadrouille », un drapeau « Fierté tricoté », un lit simple « Élan de fierté », mais également des vêtements ainsi que du maquillage pour le visage de vos Sims ou des tatouages. Par contre, n'attendez pas de correctif pour le problème de sauvegarde responsable de la disparition de terrains, d'objets qui flottent sans murs autour, d'écrans de chargements infinis ou encore des erreurs 800 et 801. Mais le studio travaille sur la question et en attendant, voici des manipulations qui pourraient vous aider :

Évitez d’avoir trop de maisons à louer dans une seule sauvegarde

Supprimez les Sims que vous ne jouez pas

Ne conservez que les photos vraiment utiles

Faites des copies de sauvegarde régulièrement

