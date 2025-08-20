Le monde des Sims 4 ne cesse de s'améliorer ! Après plus de 10 ans d'existence, le jeu d'Electronic Arts reçoit enfin une fonctionnalité hyper pratique.

Les Sims 4 n'ont pas fini de vous surprendre. Vous l'avez encore constaté tout récemment avec la sortie de la dernière extension, Nature enchantée. Cette fois, c'est une mise à jour que s'offre le roi des simulations de vie. Disponible depuis hier, mardi 19 août 2025, elle va faire la joie de bien des fans !

Ça va vous changer la vie sur Les Sims 4

Il y a du nouveau dans Les Sims 4 ! Avant la sortie des prochains kits, le jeu s'offre une nouvelle mise à jour qui vient régler divers problèmes. Plusieurs optimisations ont notamment été apportées aux vêtements, surtout pour ce qui est des filtres. De légers bugs dans les extensions Année lycée, Nature enchantée et Business et loisirs, ainsi que des anomalies de couleur dans le kit Salle de bain sophistiquée.

La nouvelle mise à jour des Sims 4 apporte également des correctifs spécifiques sur console. Certains retours des fans ont été pris en compte par rapport à la sauvegarde des paramètres d'une session à l'autre. De plus, la vitesse du jeu ne devrait plus être impactée par le mur de notifications. Enfin, la nouvelle version des contrats d'utilisateur est maintenant accessible. Vous devrez l'accepter pour de nouveau pouvoir jouer en ligne.

Mais, la grosse nouveauté de cette mise à jour du 19 août, c'est l'ajout d'une fonctionnalité qui était hyper attendue ! Dorénavant, vous pouvez sélectionner les packs d'extension des Sims 4 avec lesquels vous souhaitez jouer ou non. Voilà qui vous permettra de personnaliser votre expérience avec plus de flexibilité.

Notes du patch du 19 août 2025

Toutes les nouvelles améliorations pour Les Sims 4

Mises à jour DirectX 11 (DX11) pour les PC équipés de cartes graphiques Intel. Désormais, ils utiliseront par défaut l'exécutable DX11. Ceux équipés d'une carte autre que Intel, NVIDIA, ou AMD, utiliseront toujours DX9.

Plusieurs optimisations pour améliorer l'expérience des Sims 4 : Amélioration des performances et du rendu pour un aspect plus net. Optimisation du traitement des graphismes pour améliorer la réactivité. Correction de problèmes d'utilisation de certains graphismes qui causaient des plantages. Résolution de tremblement des ombres pour des reflets dans l'eau plus stables. Résolution des problèmes d'éclairage pour conserver une luminosité constante tout au long du jeu.

Les kits « Entrée bien rangée » signé Peacemaker_ic et « Maquillage glamour » signé CRYPTICSIM, seront disponibles dans la boutique plus tard dans le mois.

Sims 4 Nature Enchantée : ajout de l'option « Propagation des syndromes » dans les paramètres. Ainsi, choisissez si vous voulez que les syndromes puissent être transmis ou non.

© Electronic Arts / Maxis.

Un tas de bugs corrigé

Dans le jeu de base Les Sims 4 : Toutes les baskets de la mise à jour pour notre 25 e anniversaire sont désormais disponibles dans la catégorie Temps froid. Les pantalons évasés de la mise à jour d'anniversaire (ymBottom_SDX037Jeans & yfBottom_SDX037Jeans) sont à présent disponibles dans la catégorie choix vestimentaires Masculins. Les t-shirts rentrés de la mise à jour d'anniversaire sont désormais accessibles dans les catégories Sport, Pyjama et Temps chaud. Les Sims avec le filtre Choix vestimentaire féminin pourront dorénavant voir le haut blazer et t-shirt (yfTop_SDX037BlazerTee & ymTop_SDX037BlazerTee) de la mise à jour d'anniversaire dans Créer un Sim. La coupe dégradée bouclée de la mise à jour d'anniversaire est à présent disponible pour les cheveux ondulés.

Sur console : Le nouveau Contrat Utilisateur d'EA et la Politique relative à la protection des données personnelles et aux cookies, ne s'affichaient pas et que le jeu était donc hors-ligne. Vous devrez dorénavant accepter le contrat avant de pouvoir accéder au menu principal pour permettre au jeu d'avoir accès à la Galerie et aux Événements. Les paramètres des Options de jeu, tels que le volume sonore, devraient enfin se conserver entre deux sessions. Quand le mur de notifications est ouvert dans le mode Vie, appuyer sur RT ou R2 pour enlever toutes les notifications n'impactera plus la vitesse du jeu.

Pack d'extension Années lycée : Si quatre ados du foyer ou plus vont au lycée, tous les ados auront des tâches Jour de lycée.

Pack d'extension Business et loisirs : La peau des Sims tatoués ajoutés à un foyer depuis la Galerie ou Ma bibliothèque, n'est plus complètement noire.

Pack d'extension Nature enchantée : Pour vous permettre de personnaliser davantage votre gameplay, vous avez désormais une option "Activer la propagation des syndromes" dans Options du jeu > Paramètres du pack. Les Sims avec de la Malchance, ont moins de chances de déclencher un incendie en cuisinant

Kit Salle de bain sophistiquée : Les couleurs s'afficheront correctement lorsque, la baignoire en pierre Sérénité, les toilettes Trône de pierre et le lavabo en pierre élégant seront sales. La baignoire en pierre Sérénité conservera la bonne couleur, même sale.

