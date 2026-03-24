C’est le feuilleton qui anime la communauté des Sims depuis la semaine dernière. EA persiste et signe dans sa politique de monétisation plus agressive en déployant une marketplace intégrée à Les Sims 4. Une boutique qui propose désormais des mods contre espèces sonnantes et trébuchantes, et qui s’est attiré les foudres d’une communauté déjà échaudée par l’état actuel du jeu. Mais comme souvent avec les mises à jour du jeu, le patch accompagnant cette nouveauté a surtout mis le bazar.

Les mods installés auparavant ont cessé de fonctionner, voire n’étaient plus reconnus par le jeu, et les tentatives de Maxis pour colmater la brèche en urgence se sont soldées par un enchaînement de nouveaux soucis. Résultat, depuis la fin de semaine dernière, une partie des joueurs se retrouve tout bonnement dans l’incapacité de lancer Les Sims 4, purement et simplement. Le studio a ainsi déployé une nouvelle mise à jour pour réparer le patch précédent qui devait corriger celui d’avant. Une mise en abyme dont le jeu a malheureusement le secret.

Une nouvelle mise à jour d'urgence pour Les Sims 4

Comme promis, Maxis déploie en ce début de semaine une nouvelle mise à jour d’urgence pour le jeu, mais non sans avoir lancé sa collaboration avec LoFi Girl au préalable. En dépit de la gravité de la situation chez certains joueurs, le studio a donc maintenu son annonce, avant même d’avoir réparé le jeu. Les Simmers peuvent ainsi désormais chiller sur fond de beats lofi, mais, surtout, ils peuvent télécharger le nouveau patch des Sims 4, censé réparer les erreurs empêchant le jeu de se lancer. La version 1.122.218.1030 corrige alors les soucis rencontrés par celles et ceux jouant avec les mods et du contenu personnalisé. « Tous vos CC devraient désormais se charger et fonctionner comme prévu », explique Maxis dans un bref message adressé aux joueurs. Voici dans le détail les changements apportés par cette mise à jour des Sims 4 :

Correction d'un problème pouvant entraîner le crash du jeu au démarrage chez 2% des joueurs utilisant certains types de contenu personnalisé, dans certaines circonstances.

Résolution d'un problème affichant un message plus fréquemment que prévu dans le menu principal.

La mise à jour est désormais disponible sur PC et Mac. Malheureusement, le retour à la normale se fait encore attendre pour certains. Plusieurs joueurs, y compris ceux qui jouent sans mods, signalent toujours des plantages dès le lancement. À l'inverse, certains miraculés qui avaient été épargnés jusqu'ici découvrent à leur tour des problèmes d'affichage sortis de nulle part. Certains joueurs historiques et parmi les plus fidèles n'hésitent d'ailleurs pas à ironiser sur la situation : « super je peux enfin rejouer au jeu que j'ai acheté et aux presque 1000 dollars de DLC », plaisante une simmeuse agacée. Le chantier va donc manifestement encore se poursuivre, tandis que le ras-le-bol général grimpe au sein de la communauté des Sims 4, lassée de cette danse éternelle où les faux pas s'accumulent.

Source : Maxis