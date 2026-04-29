Les Sims 4 a perdu de sa superbe auprès de sa communauté historique. Les récents événements, comme le rachat d’EA par le fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite, couplés aux décisions de l’éditeur particulièrement contestées, au hasard la marketplace, ont créé un véritable fossé entre Maxis et les joueurs. Le studio doit visiblement naviguer, difficilement, entre les attentes de sa communauté et les demandes d'un éditeur qui cherche à tout prix à combler le déficit de 20 milliards de dollars que ce rachat engendrera. En coulisses, ce n’est plus tant un secret, les équipes planchent sur l'avenir de la licence, qui passerait par une sorte de Sims 4.5, enveloppé dans un épais brouillard d'incertitude.

Mais d’ici à ce que Maxis et EA communiquent leurs plans plus tard dans l’année, le studio continue de passer au crible les nombreux bugs persistants des Sims 4 en déployant plusieurs mises à jour successives. La dernière en date ne corrigera toujours pas la corruption de sauvegarde qui sévit depuis l'arrivée du DLC A Louer, il y a plus de deux ans maintenant. Sans surprise, elle se focalise surtout sur le nouveau fer de lance d’EA : la marketplace.

Une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4

Marketplace des Sims 4 ©EA

Le maître actuel de la simulation de vie passe donc en version 1.123.85.1020 sur PC et en version 2.32 sur console. Dans la première, seule la recherche dans la Galerie a été améliorée. Plusieurs joueurs avaient en effet constaté que les résultats ne correspondaient pas systématiquement à leur requête, ce qui était dû à un problème avec les filtres. Un souci désormais corrigé pour la version PC des Sims 4. Quant aux éditions consoles, le patch s'attarde surtout sur la marketplace, la nouvelle boutique d'achats intégrés sur laquelle EA placerait beaucoup d'espoirs et regarderait avec de grands dollars dans les yeux. Les bugs résolus sont variés : des achats de moola, la nouvelle monnaie pour les microtransactions, qui se reflétaient incorrectement dans le solde en jeu, aux notifications intempestives. Voici dans le détail ce que change cette nouvelle mise à jour des Sims 4 :

MAJ du jeu de base

En utilisant la galerie, certaines personnes ont constaté que les résultats ne correspondaient pas à leurs recherches. En raison d'un problème avec nos filtres, des réponses incorrectes étaient générées dans certaines situations. Aucune publication sur la galerie n'a été supprimée. Vous pouvez donc toujours les voir, interagir avec elles et les télécharger.

Mise à jour des Sims 4 sur console

Lors du lancement, certaines personnes qui jouent sur PlayStation et qui ont acheté de la moola ont constaté que leurs achats n'étaient pas reflétés correctement dans leur solde en jeu. Nous avons identifié le problème et développé une mise à jour de notre côté. Celle-ci a été testée par les personnes concernées qui ont confirmé qu'elle fonctionnait. La prochaine fois que vous jouerez, tout achat effectué dans le PlayStation Store qui n'était pas reflété dans le jeu apparaîtra désormais automatiquement.

Certaines personnes ont remarqué qu'après avoir acheté des packs, un écran de notification de nouveau contenu apparaissait à chaque nouvelle connexion. Nous savons que vous adorez être au courant du nouveau contenu, mais ce rappel constant n'était pas voulu et a été supprimé.

Plusieurs fans des Sims utilisant une manette ont signalé qu'ouvrir un élément tandis que la galerie était encore en train de charger provoquait un blocage qui nécessitait un redémarrage. Cela ne devrait plus arriver.

L'option "200 moola" n'apparaissait pas dans le PlayStation Store japonais. Elle est désormais disponible sur toutes les plateformes et dans toutes les régions.

Les personnes jouant sur PlayStation ont peut-être remarqué qu'en allant dans le PlayStation Store depuis la marketplace, certaines informations concernant le pack sur lequel elles souhaitaient se renseigner n'apparaissaient pas. Ce problème a été corrigé et tous les détails des packs sont désormais visibles depuis le PlayStation Store.

Source : Maxis