Ça fait maintenant partie du jeu. inZoi s’est fait tailler pour son état à son lancement, mais on sait que son modèle a lui aussi eu des heures moins glorieuses. D’autant qu’à chaque sortie d’une extension des Sims 4, on a le droit à un lot de bugs, parfois très gênants. Les équipes de Maxis s’activent alors les semaines qui suivent pour corriger les soucis les plus urgents. Comme promis, une nouvelle mise à jour des Sims 4 est ainsi disponible sur l’ensemble des plateformes.

Une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4

Nouvelle fournée de correctifs pour le leader de la simulation de vie. Le nouveau patch est donc maintenant dispo sur consoles et PC et on vous arrête tout de suite. Non, le bug critique des Sims 4 À Louer qui corrompt littéralement certaines sauvegardes historiques des joueurs n’est toujours pas concerné, au grand dam de la communauté. À la place, ce nouveau patch sert surtout à préparer l'arrivée des prochains kits, qui semblent eux déjà faire l’unanimité avant même leur lancement. Ce sont donc quelques bugs et glitches qui ont été corrigés pour améliorer l’expérience. Voici sans plus attendre l’ensemble des correctifs de cette nouvelle mise à jour des Sims 4 :

©Maxis

Patch notes de la nouvelle version

Jeu de base Les Sims 4

Lorsque les Sims ados deviennent de jeunes adultes, ils obtiennent désormais la possibilité d'avoir un troisième trait de caractère.

Les Sims n'arrêtent plus de réagir et le jeu ne se bloque plus dans le menu de sauvegarde lorsqu'il y a plusieurs fantômes dans le foyer.

Vous pouvez désormais arroser les plantes qui poussent dans la Jardinière d'extérieur, la Jardinière faite à la main, la Parcelle de jardin avec butte et la Parcelle de jardin.

Dans Créer un Sim, la robe (yfBody_SDX037DressAline) n'a plus de couture visible lorsqu'elle est associée à certaines chaussures.

Résolution d'un problème sur Mac. Le jeu ne réagissait plus lors de déplacements à la bibliothèque ou à la boîte de nuit de Willow Creek.

Années lycée

Les tâches d'événement du lycée apparaissent désormais correctement lorsque vous envoyez plusieurs ados au lycée.

Après une tonte à la longueur choisie, les poils des bras se mettent désormais correctement à jour.

Les Sims peuvent désormais résoudre le problème d'échecs lors de la Foire de la science de l'équipe d'échecs.

À la vie, à la mort

Les Sims ayant certains traits de récompenses peuvent désormais se réincarner sans erreurs de simulation. Ils sont envoyés comme prévu dans Créer un Sim.

Les rayons dorés apparaissent désormais uniquement la première fois dans le sélectionneur de créature surnaturelle de l'IU de Créer un Sim.

Les Sims 4 Business et loisirs

Les clients qui s'entraînent à tatouer se concentrent désormais sur leur tâche en cours au lieu de s'échanger constamment leurs partenaires d'entraînement.

Le personnel des petites entreprises n'est plus une cible autonome valide pour la règle définie pour la clientèle S'entraîner à tatouer.

Les Sims qui travaillent dans plusieurs petites entreprises mettent désormais le bon uniforme du personnel lorsque la deuxième entreprise est ouverte après la fermeture de la première.

Ceux qui possèdent leur propre petite entreprise mettent désormais le bon uniforme pour travailler.

L'objectif "Engager du personnel" de la quête de découverte "Gérer une petite entreprise" se termine désormais lorsque le membre du personnel est engagé par l'intermédiaire de l'IU ou de l'interaction sociale.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître une icône manquante lors de la vente d'une entreprise.

La géométrie du sac de cambriolage n'est plus déformée lors de l'animation.

Les Sims qui doivent faire du ménage ne tentent plus de laver leurs barbes à papa ou leurs sucettes tourbillons dans l'évier et les jettent directement à la poubelle.

Mise à jour d'un échantillon de couleurs manquant pour le meuble bas Créativité.

Mise à jour d'échantillons de couleurs manquants pour les toiles de la collection Œuvres d'art authentifiées par Sacha.

L'interaction "Demander à enseigner" a désormais le nom de la compétence appropriée indiqué dans le menu circulaire.

Les poteries inachevées ne se gâtent plus dans les Sims 4.

Les aliments préparés et cuits affichent désormais l'effet visuel "à vendre" lorsqu'ils sont placés sur les présentoirs de magasin.

Sacha Parde a été réprimandé pour avoir déposé des ordures et a promis d'arrêter de laisser sa barbe à papa sur le sol partout à Iverstad.

Créer et préparer des recettes de famille contribue désormais au défi de terrain Vie simple.

Le coût pour créer et préparer une recette de famille est désormais exact lorsque les Sims ont les ingrédients dans leur inventaire.

Les Sims qui n'ont pas acheté de ticket d'entrée pour une petite entreprise peuvent désormais utiliser librement les objets dans leur propre inventaire.

Lorsque le ticket d'entrée est acheté avec un groupe, les frais d'entrée sont désormais calculés correctement.

Résolution du problème suivant. Le bouton "Confirmer" pouvait être grisé, alors que vous aviez sélectionné un objet, lors de l'ajout d'objets dans la grille de cristaux Lumière lunaire mystique de Créations en cristal ou sur des présentoirs de magasin de Business et loisirs par l'intermédiaire de l'interaction du menu circulaire.

Les Sims 4 Vampires

Les Sims enfants ayant des yeux de vampire les conservent désormais au lieu de récupérer des yeux normaux.

Boudoir secret

Résolution du problème de pixellisation qui survenait sur la variation verte de la robe (yfBody_SP59Dress).

Source : Maxis