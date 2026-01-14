Entre les annonces officielles, les leaks et les rumeurs en tout genre, il ne se passe presque plus une journée sans que la licence Les Sims ne fasse l'actualité. Le rachat d’EA par l'Arabie Saoudite et la fin de l’ère Anadius passés, les conversations ont rapidement dévié vers le fameux Sims 4.5, la prochaine évolution du jeu, depuis confirmée à demi-mots par Maxis. Avant l’éventuel baisser de rideau pour Les Sims 4 et ses 10 ans de service, le studio va continuer de choyer son jeu phare avec un DLC royal, mais aussi des mises à jour. Le premier patch des Sims 4 de l’année vient justement d’être déployé.

La première mise à jour des Sims 4 de 2026 est arrivée

La première mise à jour de 2026 est arrivée sur consoles et PC, avec sa pelletée d’améliorations. Maxis les a comptés à notre place : ce sont, en tout, plus de 40 correctifs qui ont été apportés à Les Sims 4, dans la journée du 13 janvier 2026. Comme d’habitude, ce patch s’attaque à des bugs en tout genre, répartis sur l’ensemble des (nombreuses) extensions, bien que ceux touchant les peintures et les photos semblent particulièrement avoir été ciblés. En plus de toute la liste des problèmes réglés, à retrouver ci-dessous, rappelons que l’ensemble des joueurs des Sims 4 peut offrir un nouveau style à leurs personnages, grâce à la collaboration gratuite entre la licence et la marque Coach. Ce sont presque 10 objets, comptabilisant à eux tous plus de 65 variantes et coloris, qui sont arrivés en même temps que cette nouvelle mise à jour.

Correctifs généraux

Nous avons résolu un certain nombre d'autres problèmes importants qui prenaient de l'ampleur, qui étaient particulièrement délicats ou qui nécessitaient des solutions faciles à mettre en œuvre.

Sims 4, version de base

Nous avons résolu un problème assez important à cause duquel les actions Loin empêchaient les Sims de satisfaire leurs besoins au travail ou à l'école en raison d'une modification du fonctionnement des actions Loin au travail dans le pack d'extension À l'aventure. Nous avons corrigé un autre bug lié à cela : les besoins des bambins et des nourrissons s'améliorent désormais correctement lorsqu'ils sont à la garderie. Les besoins Vessie, Faim, Energie et Attention devraient connaître une forte amélioration, Divertissement une amélioration faible, mais régulière, et Hygiène aucune amélioration.

Nous avons résolu un problème qui rendait l'interaction "Se battre" disponible pour tous les Sims, y compris dans le cas de relations positives. Désormais, elle ne devrait apparaître que si les Sims ont une relation négative.

Saisons

Il n'arrivera plus que les Sims meurent de chaud en portant des vêtements adaptés. La faute aux fantômes : ce bug était dû aux fantômes des personnes mortes de chaud et à l'aura qu’ils dégagent.

Dans un patch précédent, nous avons résolu un problème qui générait des sculptures de sable automatiquement sur les plages lorsqu'il pleuvait beaucoup. Nous avons inclus les dernières parties de ce correctif afin de garantir la résolution du problème en toutes circonstances.

Grandir ensemble

Nous avons résolu un problème qui rendait difficile le déblocage de l'étape Se mettre debout. Les nourrissons doivent être à proximité d'objets spécifiques pour se mettre debout pour la première fois, mais cela ne vous est jamais indiqué et les nourrissons ne sont pas toujours situés à proximité de ces objets. Ils peuvent toujours débloquer cette étape comme auparavant, mais pour remédier au fait que cela n'était pas évident dans de nombreux cas, nous avons ajouté une interaction grisée et une infobulle qui vous invite à placer le nourrisson dans le berceau. Un nourrisson peut se mettre debout tout seul lorsqu'il est dans son berceau. Nous avons également ajouté une nouvelle interaction permettant aux Sims nourrissons de se mettre debout dans leur berceau dès qu'ils sont prêts à débloquer cette étape. Cette interaction est disponible lorsque le nourrisson est le Sim actif.

Business et loisirs

Nous avons résolu un problème à cause duquel les personnes employées dans une petite entreprise quittaient leur poste plus tôt (seulement 2 à 3 h après son ouverture) si l'entreprise était classée 5 étoiles et que le seul critère de clientèle sélectionné était "Clientèle sous surveillance". Désormais, toutes les personnes embauchées devraient rester sur le terrain d'une petite entreprise pendant ses heures d'ouverture.

À l’aventure

Le haut (yfTop_EP20VNeckTee) n'a plus de couture visible sur l'épaule lorsqu'il est porté par des Sims téléchargés depuis la Galerie.

Les amimaginaires ne se réinitialisent plus et ne disparaissent plus du panneau Relations lorsque vous revenez d'un autre terrain.

Les lieux personnalisés enregistrent désormais les rôles et agendas avec un rôle personnalisé comptant un critère d'orientation amoureuse. Ce problème entraînait également un cas de corruption de sauvegarde, mentionné ci-dessus, qui a été résolu.

Loups-garous

Nous avons résolu un problème à cause duquel les enfants loups-garous des loups-garous avaient une texture noire et pas de fourrure en atteignant l'adolescence. Notre correctif devrait appliquer une texture aux Sims loups-garous qui en sont dépourvus en allant dans CUS et résoudre les cas antérieurs.

Multiple

Nous avons résolu le problème d'obstruction de la caméra par des arbres dans les aperçus des terrains dans la Galerie.

Les domestiques et les majordomes essaieront à nouveau d'essuyer les flaques au lieu de passer l'aspirateur pendant des heures en vain. Nous vous garantissons qu'ils et elles faisaient de leur mieux et nous vous remercions de votre patience.

Mises à jour des mots-clés pour CUS et le mode Construction

Nous avons eu l'occasion de corriger de nombreux bugs de mots-clés simples, rendant le classement des objets plus précis dans CUS et le mode Construction. Les objets Morceau d'argile (jeu de base) et Pile de livres (Chiens et Chats) bénéficient également de nouvelles fonctionnalités. Voici les problèmes connexes que nous avons résolus :

Sims 4, version de base

Le morceau d'argile est désormais classé dans la catégorie Activités pour enfants et dans la section Compétences créatives. Il a également été mis à jour afin de permettre aux Sims enfants d'améliorer leur compétence Créativité.

Le décoration En pleine éclosion est désormais classée dans la catégorie Plantes d'intérieur.

Le piédestal de mariage avec panier de fleurs est désormais classé dans la catégorie Plantes d'intérieur.

Les objets (sitDining_EF07IRN02), (sitDiningIRN_01) et (SitDiningGENCHESs) sont désormais classés dans la catégorie Sièges d'extérieur et seront filtrés pour les parcs.

Le range-chaussures pour homme et le range-chaussures pour femme sont désormais classés dans la catégorie Rangement divers.

Le bonsaï est désormais classé dans la catégorie Plantes d'intérieur.

Le téléviseur pour enfant PingouinVision est désormais classé dans la catégorie Activités pour enfants.

La coiffure (yfHair_EP08BraidedPonyTail) est désormais classée dans la catégorie Crépus.

(cfHair_SP10ShortPinCurlLoose) est désormais classée dans la catégorie Ondulés.

La coiffure (yfHair_EF90WaveMedium) est désormais classée dans la catégorie Ondulés.

(yfHair_EF90FiveFivePerm) est désormais classée dans la catégorie Raides pour tous les âges.

La coiffure (yfHair_EF03TragicClown) est désormais classée dans la catégorie Raides.

La coiffure (pmHair_SP12TightCurls) apparaît désormais également en tant que choix vestimentaire féminin.

Le haut (cuTop_Shirt) est désormais classé comme chemise au lieu de T-shirt.

Au Travail

La coiffure (cfHair_EP01BraidsBunSide) est désormais classée dans la catégorie Crépus.

Chiens et Chats

La pile de livres est désormais classée comme une bibliothèque et fonctionne également comme telle.

L'objet de patio d’extérieur est désormais considéré comme une table de pique-nique.

La coiffure (ymHair_EP04Pompadour) est désormais classée dans la catégorie Ondulés.

(yfHair_EP04CurlyLongMiddlePart) est désormais classée dans la catégorie Ondulés.

La coiffure (yfHair_EP04LowLoopWavy) est désormais classée dans la catégorie Raides.

La coiffure (cmHair_EP04WavyHawkDetail) est désormais classée dans la catégorie Crépus.

Sims 4 Saisons

La belle lanter-nœud est désormais correctement classée dans la catégorie Eclairage hors réseau.

Iles paradisiaques

La coiffure (yfHair_EP07FlowerCrown) est désormais classée dans la catégorie Raides.

Vie à la campagne

Le bas (pfBottom_EP11ShortsDrawstring) a été déplacé de la catégorie Pantacourts vers la sous-catégorie Shorts.

Le vêtement (cfBody_EP11Jumpsuit) a été déplacé de la sous-catégorie Robes courtes vers la sous-catégorie Combinaisons.

Toutes les coiffures (EP11CurlyBun) sont désormais classées dans la catégorie Ondulés pour toutes les tranches d'âge.

Vie au ranch

Les trois barbes/moustaches du pack d'extension Vie au ranch ont été classées dans leurs sous-catégories respectives Barbes et Moustaches.

Écologie

La coiffure (yfHair_EP09CurlyBun) est désormais classée dans la catégorie Ondulés.

La coiffure (yfHair_EP09BunFade) est désormais classée dans la catégorie Raides.

Escapade enneigée

Le massif d'arbustes Komorebi n'est plus classé dans la catégorie Plantes d'intérieur.

La lanterne dans un cylindre de papier et la lanterne en pierre Tōrō sont désormais correctement classées dans la catégorie Eclairage hors réseau.

La coiffure (EP10ShortBuzzed) apparaît désormais pour toutes les tranches d'âge.

(yfHair_EP10LongBraidedWavy) est désormais classée dans la catégorie Crépus.

La coiffure (EP10LongBraidedWavyHighlight) est désormais classée dans la catégorie Crépus.

(yfHair_EP10LongBraidPony) est désormais classée dans la catégorie Raides.

La coiffure (EP10BunBangs) est désormais classée dans la catégorie Raides.

Sims 4 Grandir ensemble

La coiffure (EP13LongBraids) apparaît désormais pour toutes les tranches d'âge.

La coiffure (EP13WavyMed) est désormais classée dans la catégorie Raides pour tous les âges.

Amour fou

Le maquillage d'Amour fou apparaît désormais en option pour les tenues de temps froid et chaud.

Le long pothos zébré est désormais classé dans la catégorie Plantes d'intérieur.

Sims 4 Business et loisirs

Le couvre-chef (ymHat_EP18Beanie) est désormais classé dans la catégorie Sans bord.

La coiffure (yfHair_EP18_SlickBun) est désormais classée dans les catégories Chignon et Cheveux mi-longs.

(yfHair_EP18Hattie) est désormais classée dans la catégorie Cheveux longs.

La coiffure (yfHair_EP18FingerCurls) est désormais classée dans la catégorie Chignon.

Détente au Spa

Le système d'éclairage de pieds et le système d'éclairage de pieds : Edition Coin ont été ajoutés à la catégorie Eclairage du mode Construction.

Être parents

La guirlande électrique - longue et la guirlande électrique - courte ont été ajoutées à la catégorie Eclairage du mode Construction.

Dans la jungle

La coiffure (yfHair_GP06ShortPony2Tone) apparaît désormais pour les Sims hommes et femmes pour les deux options de choix vestimentaires.

Monde magique

Les luminaires suivants sont désormais correctement classés dans la catégorie Eclairage hors réseau : Lumière de la Marasenna Applique Un peu de lumière|FV Eclairage Insecte illuminé|MV



Sims 4 Décoration d'intérieur

Le bas (cuBottom_GP10Shorts) a été déplacé de la sous-catégorie Jupes vers la sous-catégorie Shorts, et ajouté en tant qu'option pour temps chaud.

Pack Fêtes de fin d’année

Le chapelet de flocons de neige a été ajouté à la catégorie Eclairage du mode Construction.

Comme au cinéma

La coiffure (SP05LongBraidCurled_DirtyBlonde) est désormais classée dans la catégorie Ondulés pour tous les âges.

Moschino

Les objets Fond pour photo, Décor de studio de mode courbe et Décor de studio de mode droit ont été ajoutés à la sous-catégorie Créativité dans la catégorie Activités et compétences du mode Construction.

Kit d'objets

Les chaussures (SP18AngleBootsToeOpen) sont désormais classées dans la catégorie Compensées.

Sims 4 Petits campeurs

Nous avons corrigé une erreur de texte : la lampe Eclaire mon chemin jusqu'à la lune affichait "Fonctionne hors réseau 10".

Cette même lampe a été classée dans la catégorie Eclairage hors réseau.

Style gothique

Le maquillage de Style gothique apparaît désormais en option pour les tenues de temps froid et chaud.

Tenues d'automne

Le bas (ymBottom_SP69PantsLong) est désormais un choix vestimentaire masculin.

Source : Maxis