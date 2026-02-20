Les mises à jour d'urgence se multiplient depuis la sortie des Sims 4 : Héritage & Royauté. On vous dévoile le contenu du dernier patch sorti ce 19 février sur PC et consoles.

Le 12 février dernier, Les Sims 4 accueillait son nouveau pack d'extension, le bien-nommé Héritage & Royauté. On vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises, et présenté certaines de ses mécaniques plutôt originales pour la licence d'Electronic Arts. Des lignées, des dynasties, des blasons, et même de la royauté... Les Sims peuvent depuis la sortie de ce dernier pack s'adonner aux plaisirs simples de la vie médiévale, mais dans le monde moderne. Héritage & Royauté amène par exemple la possibilité de faire un duel à l'épée pour courtiser un prétendant, ou d'organiser des bals.

On fait le point sur la dernière mise à jour des Sims 4

Cette dernière extension a fait l'objet de plusieurs mises à jour depuis sa sortie, la dernière en date étant sortie il y a quelques jours à peine. Elle corrigeait notamment l'apparence des rampes d'escalier, divers bugs d'affichage et des soucis liés à la généalogie. Electronic Arts continue cependant de corriger les petits problèmes éventuels, par le biais d'une nouvelle mise à jour d'urgence des Sims 4 publiée ce 19 février. Là encore, il s'agit d'apporter rapidement quelques modifications au jeu suite à la sortie de l'extension. Voici le contenu de cette nouvelle mise à jour :

Correction d'un bug présent dans certaines sauvegardes, qui pouvait causer un freeze si les Sims se marient.

présent dans certaines sauvegardes, qui pouvait causer un freeze si les Sims se marient. Les portraits de l'Arbre Généalogique ne se superposeront plus quand une Épouse meurt alors qu'il y a un enfant secret (ce genre de changelog, ça ne s'invente pas).

quand une Épouse meurt alors qu'il y a un enfant secret (ce genre de changelog, ça ne s'invente pas). Correction d'un bug faisant apparaître des connexions manquantes dans l'Arbre Généalogique , et ne prenant pas en compte la sélection d'un portrait.

, et ne prenant pas en compte la sélection d'un portrait. Correction d'un bug causant un freeze du jeu sur certaines sauvegardes en sélectionnant un Sims dans l'écran de famille.

Sobrement intitulée mise à jour 1.121.372.1020 ou version 2.30 sur consoles, l'update des Sims 4 déjà sortie sur toutes les plateformes. Si vous avez activé l'outil de mise à jour automatique, votre jeu devrait normalement déjà s'être mis à jour.

Bande-annonce des Sims 4 : Héritage & Royauté, en anglais

