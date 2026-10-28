Après 10 ans, Les Sims 4 ajoute de nouvelles options très demandées par les joueurs, ainsi que des contenus gratuits pour tout le monde. Tout savoir sur la dernière mise à jour majeure du jeu.

C’est le grand jour. La nouvelle mise à jour majeure des Sims 4 est disponible depuis la soirée du 27 octobre 2026. Un patch conséquent qui apporte plus de 150 correctifs, des dizaines de contenus gratuits pour le jeu de base, ainsi que des nouveautés très demandées, comme de nouvelles options de personnalisation du corps et une refonte de la cuisine et de la nourriture. Alors que change concrètement cette mise à jour 1.129.39.1030 des Sims 4 ? Voici tout ce qu’il faut retenir.

Du nouveau contenu gratuit intégré aux Sims 4

La grande mise à jour d’octobre 2026 a donc été déployée sur consoles, PC et Mac. Plus qu’une nouvelle batterie de correctifs et de nouvelles options, ce nouveau patch s’accompagne de contenus gratuits disponibles pour tout le monde. Pas besoin de fouiller dans la marketplace, ils sont intégrés directement au jeu de base. Après les enfants dans l’update précédente, c’est donc au tour des seniors d’être à l’honneur et de se faire un relooking. Cette nouvelle mise à jour des Sims 4 ajoute en effet deux nouvelles coupes de cheveux, plusieurs tenues dont un cardigan et une robe, des objets vintage pour se sentir comme chez sa mamie, quatre looks prédéfinis ainsi qu’une pièce entièrement meublée qui sent bon la naphtaline.

Quelles sont les principales nouveautés de la mise à jour des Sims 4 ?

Au-delà de ces nouveaux contenus gratuits, la mise à jour des Sims 4 apporte des changements particulièrement demandés au cours de la décennie écoulée. Il est ainsi désormais possible, enfin, de désactiver les variations de poids et de masse musculaire, que ce soit de façon générale ou individuelle. Concrètement, la morphologie de vos Sims arrêtera de changer au moindre entraînement manqué ou au burger de trop, si vous le souhaitez. En parlant de nourriture, la nouvelle mise à jour des Sims 4 s’attarde sur les aspects culinaires du jeu. Les prix et les calories de la nourriture et des boissons ont été rééquilibrés, plus de 375 plats préexistants ont été ajoutés aux recettes de famille, les Sims privilégient désormais les restes et une option « Décorer rapidement » a été ajoutée pour les pâtisseries.

Côté mise à jour de la qualité de vie, il sera également possible de bloquer la télévision en fonction de la catégorie des Sims. Finis les parents qui squattent la télé des enfants. Voici dans le détail tout ce que change cette mise à jour majeure des Sims 4. Rappelons que Maxis a déjà confirmé que ce serait la dernière de l’année. Le patch prévu en décembre sera plus modeste, avant l’arrivée d’une update bien plus conséquente au début 2027.

Patch notes de la mise à jour d'octobre des Sims 4

Correctifs les plus demandés par la communauté

Nous avons résolu un problème de chargement interminable lors du placement de terrains qui était dû à une utilisation excessive de la triche Déplacer des objets. Nous avons mis à jour le Navmesh (le truc qui indique aux Sims où il est possible ou pas de se rendre) afin qu'il soit plus efficace pour faire face à ce problème. (Jeu de base)

Nous avons résolu un problème qui créait un écran blanc infini lorsque vous tentiez de charger certains fichiers de sauvegarde affectés. Même si certains détails de terrain de ces sauvegardes peuvent nécessiter une petite reconstruction, vous pouvez désormais retourner dans vos mondes en toute sécurité et rejoindre vos foyers. (Jeu de base)

Les Sims peuvent désormais correctement commander à manger ou à boire auprès des barmans et barmaids qui font plusieurs choses en même temps comme discuter, pratiquer leur dextérité ou tout autre comportement de barman ou de barmaid. (Jeu de base)

Se faire mordre par un loup-garou transforme désormais correctement les Sims fées en loups-garous à temps plein sans les problèmes visuels qui avaient lieu.

Nous avons résolu un problème de blocage des Sims après une sieste ou d'autres interactions. (Jeu de base)

Nous avons résolu un problème de corruption visuelle qui pouvait survenir sur des Sims pendant leur transformation en loup-garou après avoir subi une morsure d'un autre loup-garou. (Loups-garous)

Nous avons résolu le problème suivant : les Sims nourrissons représentant des Sims réincarné·es n'étaient pas ajouté·es au foyer existant sélectionné ou n'apparaissaient pas dans Créer un Sim pour être personnalisé·es. Ces Sims réincarné·es peuvent désormais achever le processus de réincarnation correctement. (À la vie, à la mort)

Résolution d’un problème qui entraînait le blocage ou le plantage des Sims lors du choix de leur itinéraire. (Jeu de base)

Les Sims nourrissons s'endorment désormais correctement sans que leur besoin Energie soit bas.

Nourriture, boissons et repas

Basée sur les commentaires des joueurs et joueuses, cette mise à jour se centre sur l'amélioration de l'expérience en ce qui concerne la nourriture, les boissons et les repas grâce à des corrections de bugs, des réglages et des nouveautés. De nombreuses améliorations ont été apportées suite à vos suggestions et à vos rapports de bugs. Merci pour toutes les instructions que vous nous avez données au fur et à mesure !

Une nouvelle fonctionnalité et des améliorations de la qualité de vie pour Les Sims 4

Suite aux commentaires laissés lors de nos séances Questions/Réponses avec l'équipe de développement, nous avons ajouté de nouvelles options de jeu pour activer/désactiver les variations de poids et de masse musculaire pour les Sims de façon holistique dans une sauvegarde ainsi que de nouvelles auto-interactions pour les Sims pour activer/désactiver ces variations pour de manière individuelle. Ces paramètres sont totalement indépendants les uns des autres, ce qui signifie que vous pouvez choisir de garder actives les variations de poids tout en désactivant les variations de masse musculaire, mais notez que ces options ne s'appliquent pas aux animaux comme les chiens et les chats. Nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités vous donneront encore plus de liberté pour personnaliser votre jeu et jouer à votre guise.

Aperçu des nouveaux paramètres.

Les Sims devraient désormais préférer de manière autonome manger des restes (dans le réfrigérateur ou sur le plan de travail) lorsqu'ils ou elles ont faim, plutôt que de préparer un nouveau repas à partir de zéro.

Suite aux retours des Questions/Réponses avec l'équipe de développement sur Discord, nous avons placé l'interaction "Ouvrir" au premier plan du menu circulaire pour les réfrigérateurs. Cela devrait vous faire gagner beaucoup de temps. C'est une excellente suggestion !

Nous avons effectué une mise à jour complète des prix et des calories pour tous les articles de nourriture et de boissons du jeu de base et dans tous les packs. On voulait que les prix et les calories soient plus cohérents et plus logiques.

Nous avons travaillé dur pour étendre la fonctionnalité "Recettes de famille" provenant de Business et loisirs ! Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons ajouté plus de 375 plats préexistants (la plupart étant des plats culturels) dans la collection de recettes valides du jeu de base et dans tous les packs. Quelques articles n'ont pas été ajoutés (soit à cause de problèmes techniques, soit parce qu'ils ne correspondent pas tout à fait aux critères d'un "plat familial", comme les biscuits), mais attendez-vous à découvrir presque toutes vos recettes préférées incluses ! (Business et loisirs)

Nous avons ajouté une interaction "Décorer rapidement" sur les objets préparés avec la compétence Pâtisserie. Elle repose sur une animation qui fait défiler les gâteaux qui ne sont pas situés au centre d'un plan de travail. Auparavant, les Sims ne parvenaient pas à sélectionner certains gâteaux, et nous ne savions pas pourquoi. (Au Travail)

Aperçu des changements pour la nourriture.

Corrections de bugs pour Les Sims 4

Les Sims sont désormais plus susceptibles de rester assis·es lorsqu'ils ou elles mangent à une table. Nous avons résolu des problèmes d'actions simultanées autour de l'alimentation et des conversations qui faisaient que les Sims se levaient lorsqu'ils ou elles tentaient de discuter avec quelqu'un tout en mangeant. Il y a toujours des raisons qui pourraient les faire se lever, mais cette expérience devrait désormais être améliorée.

En général, les Sims ne mettent plus de nourriture à des endroits inappropriés (cela inclut les vitrines). Nous avons fait en sorte que les tables de salle à manger et les plans de travail soient les principaux endroits où les Sims souhaitent mettre des plats.

Les Sims peuvent désormais faire glisser dans le réfrigérateur de la nourriture préparée par un ou une autre Sim.

Les Sims ne devraient plus utiliser les barbecues de manière autonome lorsqu'il neige, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il y a du verglas. (Saisons)

Les Sims n'utilisent plus la cocotte-minute de manière obsessionnelle. Cela leur faisait ignorer les autres aliments. (À louer)

Et plus encore

Et pour Au Restaurant ?

Nous avons résolu un problème à cause duquel, parfois, des Sims ne se présentaient pas au restaurant pour un poste de serveur ou de serveuse. Dans d'autres cas, quelques Sims de la clientèle n'interagissaient pas avec le personnel du restaurant. Cela était dû à quelques Sims membres du personnel aux caractéristiques spéciales et avec des rôles uniques dans d'autres packs.

La clientèle de la salle à manger devrait désormais avoir moins envie de discuter avant de s'asseoir. Ce problème faisait que les Sims parlaient énormément avant de s'asseoir. Stupides pipelettes

Nous avons enquêté sur des Sims qui interrompaient leurs actions et ne dînaient pas correctement, ce qui nous a révélé que cela était provoqué par une grande VARIÉTÉ d’interactions de différents packs. Nous en avons corrigé autant que possible, mais nous en avons sûrement manqué quelques-unes, et effectué des tests et corrigé ce que nous avons trouvé, mais continuez à nous signaler ces problèmes. Dans l’ensemble, cela va beaucoup mieux. Les notes de patch présenteront des informations détaillées (certaines sont assez drôles à lire).

La clientèle ne devrait plus laisser de la nourriture ou des boissons non consommées dans un restaurant avant de payer.

Et plus encore

BONUS Améliorations de la qualité de vie des Sims 4

Ces améliorations supplémentaires ne correspondaient pas vraiment à des corrections de bugs, et ne correspondaient pas non plus au thème de cette mise à jour, mais elles sont tout de même assez notables pour qu'on les mentionne !

Les télévisions peuvent désormais être verrouillées de la même manière que les ordinateurs afin que quelques Sims seulement utilisent quelques télévisions. Par exemple, si vous avez construit une salle de jeux pour votre enfant Sim, mais que les adultes l'utilisent constamment... vous pouvez désormais la paramétrer de manière à ce que seulement votre enfant puisse l'utiliser.

Aperçu des changements pour la télé.

Dans cette mise à jour de la qualité de vie, nous avons déplacé toutes les interactions considérées comme des "auto-interactions" dans une nouvelle catégorie "Options du ou de la Sim" à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le ou la Sim sélectionné·e. Quelques exemples de ces interactions incluent : Désactiver l'attirance (Amour fou), Définir la préférence pour pierre-papier-ciseaux (À l'aventure), Préférence d'ustensiles (Escapade enneigée) et Physique du ou de la Sim (jeu de base).