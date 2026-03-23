Depuis plusieurs semaines, la tension entre la communauté des Sims et l’éditeur grimpe. Et maintenant que le jeu est littéralement injouable à cause de son marketplace, la licence tease une collaboration.

Chaque semaine, suivre l'actualité des Sims revient souvent à naviguer dans un flot de critiques. Le fossé entre les fans historiques et la stratégie d'Electronic Arts n'a jamais été aussi visible. Le rachat du studio par le fonds saoudien a laissé l'éditeur avec une dette estimée à 20 milliards de dollars, que le groupe entend compenser par une politique de monétisation plus agressive. Pour Les Sims 4, cela s'est traduit par l'ouverture d'une marketplace, où sont désormais vendus des mods allant du rouge à lèvres aux tenues et kits d'objets. La réaction de la communauté, vous la connaissez. Les conséquences elles : des mods déjà installés qui ne fonctionnent plus et un patch d'urgence déployé qui n'a fait qu'empirer les choses, au point que le jeu ne se lance plus pour certains. Alors quand Maxis tease l'air de rien une nouvelle annonce, le ton monte chez la communauté.

Les Sims 4 s'attire encore les foudres de la communauté

« Nous enquêtons sur le message d'erreur au lancement du jeu et travaillons sur un correctif et nous le testerons ce weekend pour résoudre le problème aussi vite que possible. Nous ciblons un déploiement en début de semaine prochaine », avait publié le compte officiel des Sims 4 dédié aux soucis techniques. Depuis, silence radio, hormis un post diffusé sur la chaîne officielle, totalement déconnecté de la situation critique que traverse le jeu. Dans l'après-midi du 22 mars, le compte X (anciennement Twitter) a partagé un teaser annonçant une collaboration avec la célèbre Lo-Fi Girl, avec une révélation prévue aujourd'hui, le 23 mars 2026.

Pas un mot, seulement une petite vidéo accompagnée des beats si caractéristiques de ce nouveau genre musical. Il s'agissait sans aucun doute d'une publication programmée, mais peut-être aurait-il mieux fallu retarder l'annonce la majorité des joueurs ne peut plus lancer Les Sims 4 à cause d'une boutique de mods reniée par la communauté ?

Un ras-le-bol général face à la situation de ces dernières semaines

« Votre jeu est complètement cassé, mais OK, annoncez une collaboration que personne ne veut. Il y a des blagues qui s'écrivent d'elles-mêmes », résume une simmers, reflétant le ressenti général de la communauté. Après des semaines de bugs et de controverse autour de la boutique de mods des Sims 4, l'enthousiasme général laisse place à un mélange de consternation et de ras-le-bol. « En temps normal, j'aurais été hypée par cette collab, mais à quoi bon quand tant de joueurs ne peuvent même plus lancer le jeu ? », ajoute une fan plus mesurée.

On pense évidemment aux équipes de Maxis, qui, en interne, navigueraient entre la pression d'EA pour pousser une politique de monétisation plus agressive et leur volonté réelle de répondre aux attentes des joueurs des Sims 4. Selon certaines rumeurs, Electronic Arts aurait resserré son contrôle sur la partie créative, au grand dam des développeurs. Le lundi matin risque d'être particulièrement difficile pour les équipes.

Source : X