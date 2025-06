Le roi des jeux de simulation de vie s'apprête à accueillir de grandes nouveautés sous peu. Les Sims 4 vont effectivement avoir un été bien chargé ! Un nouveau pack d'extension, « Nature enchantée », est sur le point de débarquer. Mais avant cela, le jeu a quelques rectifications à faire. C'est pourquoi une nouvelle mise à jour conséquente est prévue sous peu, alors tenez-vous prêt.

Les Sims 4 s'offrent une grosse révision

Maxis est constamment sur le pont pour résoudre vos problèmes dans Les Sims 4. Mi-juin, une nouvelle mise à jour faisait son apparition. Deux semaines plus tard, apprêtez-vous déjà à ce qu'une autre prenne le relai ! De fait, un patch gratuit plutôt colossal serait prévu pour demain, mardi 1er juillet. Un tas de problèmes serait résolu pour l'occasion.

Le studio a dressé la liste des éléments sur lequel il planchait pour sa future mise à jour, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. De nombreux soucis seront ainsi réglés, aussi bien pour le jeu de base que différents pack d'extension. Parmi les problèmes notables, beaucoup concernent les tenues et autres personnalisatons de vos personnages dans Les Sims 4. Certains vêtements ont par exemple été légèrement repensés pour mieux s'adapter aux différentes morphologies, tandis que d'autres vont changer de saison de prédilection.

Le mode Construction des Sims 4 profitera lui aussi de divers ajustements. L'outil Pipette pouvait buguer par exemple, ce qui devrait être moins le cas après le futur patch. Dans un autre style, la porte d'entrée double BONANIV sera plus grande pour égaler les autres modèles du genre. Les noms de locaux ne rentreront plus en conflit non plus d'après la liste des problèmes évoqués par Maxis.

Enfin, on notera des améliorations du côté du gameplay. L'un des derniers DLC est d'ailleurs dans le viseur de cette mise à jour : « Business et Loisirs » voit un problème de personnel de magasin être enfin résolu. Fini également les boucles infinies cauchemardesques dans « À la fac ». Le pack « Amour fou » voit quant à lui plusieurs éléments évoluer pour influer sur vos relations. Dans un autre style, vous pourrez enfin dire adieu à la pluie en intérieur avec les DLC « Saisons ». Et ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend !

Il pleut à l'intérieur pour le redditor Sinistros777.

Liste complète des problèmes en cours de résolution par Maxis

Jeu de base des Sims 4 : Notre outil Pipette faisait parfois des caprices lorsque certains objets n'étaient pas identifiés. Nous avons donc mis des objets très rebelles dans des catégories très précises, et notre outil Pipette se sent désormais beaucoup mieux. Fini les fausses rumeurs d'amitié et d'amour qui hantent vos histoires de quartier. Non, à présent, ce sera la vérité et rien que la vérité ! La recette top secrète de la potion "Adieu la peur" a été modifiée afin d'y ajouter [censuré]. Elle guérira désormais correctement la peur du noir des Sims. Les enfants ne se déforment plus en prenant un violon. Les télévisions ne flottent plus lorsqu'elles sont placées sur la table d'entrée Audacieusement somptueuse et sur les tables d'entrée supérieures de style "Mission". (Remarque : avec cette correction, tout objet placé sur ces tables dans une partie sauvegardée retournera dans l'inventaire du foyer.) Les feuilles des plantes à maturité ne deviennent plus transparentes en mode Ordinateur portable. Saviez-vous qu'un plant d'aloe vera se cachait dans le mode Construction ? Eh bien, nous l'avons classé dans une catégorie pour que vous puissiez l'utiliser dans votre décoration ! La couleur de la peinture de plafond originale, la classique, a désormais un nom. Vous avez envie de le connaître ? Roulements de tambour, s’il vous plaît. Béton mat basique. Tada ! Les échelles horizontales peuvent désormais être trouvées dans Activités pour enfants, Objets par fonction et Objets par pièce en mode Construction. La Porte d'entrée double BONANIV est désormais légèrement plus grande pour correspondre aux autres portes de hauteur moyenne. Les bottines à boucles des Récompenses de la Faucheuse peuvent être trouvées en utilisant le filtre Style féminin dans CUS. Quelques vêtements de choix vestimentaire féminin sont désormais disponibles pour les Sims ayant une ossature masculine, et nous avons classé cuAcc_SocksShortEP01_MixedBlueBrown comme une tenue de nuit, afin qu'elles rejoignent la même catégorie que les autres chaussettes pour enfants.

Problèmes repérés sur plusieurs packs des Sims 4 : Il y aura désormais plus de diversité dans les noms des locaux. Fini les vieilles limitations concernant les jardinières ! Les Sims peuvent désormais planter dans des jardinières qui sont dans le monde à Henford-on-Bagley, Moonwood Mill et Chestnut Ridge. Deux variantes manquantes/cachées de maillots de bain maître-nageur ont été ajoutées aux versions masculine et féminine. Le plateau à boissons "Sur un plateau d'argent" et le plateau à thé "Arôme arcane" apparaissent désormais dans la catégorie Appareils électroménagers de cuisine du mode Construction. Vos boissons sont servies ! Nous avons résolu divers problèmes de tri dans le mode Construction (plus de 40, si mes calculs sont bons) pour différents objets en les plaçant dans des catégories plus logiques du mode Construction.

DLC Sims 4 Business et loisirs : Le personnel du magasin a accepté de venir travailler et d'ouvrir la boutique normalement, même si le commerce n'appartient pas encore au foyer du joueur ou de la joueuse.

DLC Sims 4 Vie à la campagne : Les volailles, les vaches et les lamas ne vieillissent plus (ni ne meurent, c'était trop triste) lorsque l'option "Vieillissement" est désactivée dans les paramètres du jeu. Tout le monde est ravi, sauf la Faucheuse. Agatha et Agnès Ladentelle ne peuvent plus se marier et rejoindre un foyer, et ne sont donc plus clonées. Franchement, une seule Agnès Ladentelle suffit. L'ensemble 12 mis à jour de papiers peints Lambris Fête dans le jardin est maintenant différent de l'ensemble 9.

DLC Sims 4 À la fac : Les Sims ne restent plus dans une boucle infinie cauchemardesque lorsqu'il faut faire ses cartons et déménager d'un dortoir. Cauchemar évité.

DLC Sims 4 Décoration d'intérieur : Les shorts ymBottom_GP10ShortsLong apparaissent maintenant dans la catégorie Temps chaud dans CUS.

DLC Sims 4 À louer : Les locataires peuvent maintenant payer le loyer après la réception des factures. Les Sims qui habitent dans une location résidentielle ou en sont propriétaire, verront les fonds de leur foyer disparaître après les avoir transférés vers un fonds de commerce. À leur grand désarroi, évidemment. Un échantillon capillaire manquant pour une coupe de cheveux d'enfant dans À louer a été ajouté.

DLC Sims 4 Au Travail : Vous voulez construire une chambre d'enfant extraterrestre tout droit venue des étoiles ? Le couffin Gouzi-gouzi est désormais disponible dans le mode Construction.

DLC Sims 4 Grandir ensemble : Tout le monde est ravi quand un nourrisson franchit une nouvelle étape. Cependant, pas besoin de nous le rappeler en boucle. Les étapes de nourrisson ne seront plus affichées comme étant nouvelles quand vous passez à un autre Sim.

DLC Sims 4 Années lycée : Les remises de diplômes s'afficheront maintenant sur le calendrier des Sims ayant obtenu leur diplôme, en mode Construction dans Gérer les mondes. Plus d'excuse pour ne pas y aller ! Le bal de promo s'affichera maintenant sur le calendrier des ados, même si l'âge adulte est atteint avant le bal de promo. Comme les adultes ne peuvent pas aller au bal de promo, c’est à vous de choisir si vous voulez retarder leur vieillissement et vivre cette expérience unique. Le bal de promo s'affichera aussi correctement sur le calendrier et les Sims ados pourront y participer ! Le jeu était un peu trop enthousiaste concernant la journée Vive mon université et il fallait absolument que vous soyez au courant. On lui a demandé de se calmer et désormais, vous ne recevrez plus qu'un rappel. Les Sims qui voyagent n'auront plus de mal à obtenir des abonnés sur Lapin Sociable. Honnêtement, cette situation a dû être très dure à vivre pour ces pauvres Sims que tout le monde ignorait. Les Sims étaient trop timides pour aller dans les cabines photo, surtout pendant les rencards. Ce n'est plus un problème. La fonction "Prendre une photo avec..." est maintenant disponible dans les cabines photo pendant les rencards, mais pas que. Il est désormais possible d'aller ensemble sur les attractions de la jetée pendant les rencards ! Les chapeaux Années lycée sont rentrés dans le rang et ont maintenant leurs propres sous-catégories de chapeaux. Chapeaux loufoques.

DLC Sims 4 À la vie, à la mort : Les joueurs et joueuses sur console peuvent désormais utiliser une manette pour sélectionner des options de génétique après une réincarnation.

DLC Sims 4 Amour fou : Les vignettes manquantes n'apparaîtront plus dans les fichiers de sauvegarde avec quinze locations résidentielles ou plus. La satisfaction amoureuse apparaît désormais correctement dans le profil des Sims. Ce bug provoquait une erreur qui empêchait certaines interactions amoureuses de se produire. Celles-ci ne sont plus bloquées, ce qui pourrait augmenter la satisfaction amoureuse que vous pouvez maintenant voir correctement. Tout le monde y gagne ! La peur de la solitude rendait les relations compliquées, sauf si votre Sim se portait mal avec l'autre Sim, ce qui n’était pas intentionnel. Nous avons eu une petite réunion avec les Sims pour les informer que ce n'était pas comme ça que fonctionnaient les relations saines et le problème a été résolu. Vous avez déjà voulu créer des tenues pour la personne que vous avez rencontrée sur Le Coin de Cupidon ? Les tenues modifiées dans CUS depuis le panneau Simologie apparaissent maintenant dans le menu des tenues de ce ou cette Sim. Les rencards sont maintenant beaucoup plus stylés. Obtenir un diplôme à l'université sera maintenant utile pour la carrière Consultant en amour. Les Sims n'essayent plus de faire un câlin à un ou une autre Sim qui dort déjà, car cela interrompait le sommeil de tout le monde et personne n'aimait se faire réveiller. La coupe de cheveux yfHair_EP16Long a été placée dans une catégorie et est désormais plus facile à trouver qu'avant. Les collants Amour fou sont désormais disponibles pour les tenues quotidiennes, habillées et bien sûr, de fête. Nous avons résolu des problèmes d'icône du lamacorne et des erreurs d'IU liées à l'appellation personnalisée de la relation visible depuis le profil des Sims.

DLC Sims 4 Saisons : Hors d'ici, méchante pluie. Reviens un autre jour, mais pas en intérieur. Nous avons à nouveau empêché la pluie et la neige de s'immiscer dans les espaces dotés d'un toit et de murs.

DLC Sims 4 Boudoir secret : Nous avons ajusté les manches de la robe yfBody_SP59Dress (vous savez, la rouge avec la fente qui est trop beeelle) pour qu'elle puisse mieux aller aux Sims plus en chair. Maintenant, tout le monde pourra briller de mille feux.

DLC Sims 4 Escapade enneigée : Nous vous avons dégoté un massif d'arbustes ! Le massif d'arbustes Komorebi est maintenant disponible en mode Construction classique et plus seulement dans l'onglet Lieu de mariage !

DLC Sims 4 Soirée pyjama : Le filtre Choix vestimentaire masculin a été ajouté pour les chaussures dans le kit Soirée pyjama.

DLC Sims 4 Vampires : Les vampires ne perdent pas leurs crocs en mode Vie si leur Forme sombre a été sélectionnée dans Créer un Sim. Peut-on vraiment appeler un vampire un vampire s'il n'a pas de crocs ?

DLC Sims 4 Loups-garous : La petite grenouillère adorable de loup était un peu trop chaude pour une tenue Temps chaud et n'apparaît donc plus dans cette catégorie. Waouh ! Certains éléments de CUS (piercings, colliers et chaussettes) de loups-garous ont été retirés, car ces articles ne leur allaient pas très bien. Le look prédéfini Punk à écussons devrait désormais arborer les bons accessoires et paraître rafistolé et punk.