Après 11 ans d'existence, Les Sims 4 semblent encore plein d'idées de toutes sortes pour enrichir votre expérience. La preuve avec le dernier leak qui donne un aperçu de ce qui vous attend.

Nous devrions en avoir encore pour un bon moment avec Les Sims 4. Electronic Arts et Maxis ayant abandonné le projet d'un cinquième opus, l'actuel va recevoir encore bien des nouveautés pour continuer de maintenir la communauté bien occupée. L'une d'elle semble avoir leaké en avance ! Ça devrait plaire à beaucoup de joueuses et joueurs, vous allez voir.

Une nouvelle aventure pour Les Sims 4 ?

Les Sims 4 ne sont pas près de tirer leur révérence. Le jeu de base ayant adopté un modèle de free-to-play, il compte bien rester dans le paysage un bon bout de temps. Maintenant, on peut donc le considérer comme un véritable jeu-service qui allie mises à jour gratuites et extension payantes.

Depuis ses débuts, la licence nous a habitué à nous fournir en extensions. C'est un moyen de venir ajouter du contenu de toutes sortes au jeu de base. Les Sims 4 ne fait pas exception, a fortiori depuis ce grand changement dans son modèle. Ainsi, après dernier DLC en date, « Nature enchantée », un autre est en préparation et il aurait déjà fuité.

Ce sont nos confrères de SimsCommunity qui ont eu vent de la nouvelle. Un leaker anonyme leur a envoyé un e-mail avec plusieurs visuels qui seraient ceux du futur DLC des Sims 4. Il vient une fois de plus confirmer les récentes fuites. Du nom d'« Adventure Awaits » (« L'aventure attend »), il mettrait à l'honneur les activités physiques, en plein air et l'esprit colonie de vacances ! Si les dernières informations qui ont leaké sont exactes, alors ce pack d'extension serait annoncé dès le 4 septembre prochain pour une sortie le 2 octobre 2025.



© SimsCommunity.

Notons enfin que le leaker anonyme a accompagné les visuels qu'il a partagés d'une petite note personnelle. Chacun porte une mention textuelle en transparence qui dit ceci : « n'achetez pas de packs pour un jeu cassé ». Il fait clairement référence aux bugs que peut rencontrer Les Sims 4, notamment après l'arrivée d'un nouveau DLC. En contrepartie, nous pourrons souligner l'intervention généralement rapide des équipes de développement pour corriger les problèmes les plus importants.