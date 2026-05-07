Après un ventre mou qui aura semblé interminable pour une partie de la communauté, une nouvelle impulsion paraît se dessiner autour des Sims 4. La nouvelle équipe consacrée à la chasse aux bugs va présenter le fruit de ses efforts via une mise à jour importante, qui ajoutera notamment les sous-couches pour les vêtements et de nombreuses améliorations pour l’autonomie et les bambins. Dans la foulée, Maxis promettait d’autres annonces et « partenariats » prochainement, et une partie de ses plans a leaké. On connaît déjà les prochains kits des Sims 4.

Les prochains kits des Sims 4 ont leaké

Il fut un temps où le jeu empilait simplement les packs d’extensions, packs thématiques et autres kits. Mais depuis quelques mois, EA semble avoir trouvé un nouveau filon pour l’un de ses jeux les plus joués : les collaborations. Parce qu’aucune production ne semble désormais pouvoir y échapper, Les Sims 4 avait d’abord convoqué Bob l'Éponge dans son univers afin de relooker les chambres des plus petits. Voilà désormais que la simulation de vie s’associe à un nouveau monument de la pop culture contemporaine : Les Chroniques de Bridgerton. Oui, la série Netflix aux romances interdites, aux bals mondains et aux regards langoureux qui en disent long au détour de tasses de thé. On doit ce nouveau leak au jeu lui-même, plusieurs joueurs ayant repéré dans les filtres deux kits des Sims 4 encore non annoncés : « Bridgerton’s Masquerade Ball Fashion Kit » et « Lady Bridgerton’s Masquerade Ballroom Kit ».

Le teasing a en tout cas déjà commencé en février avec un message aussi subtil qu’une robe Regency couverte de paillettes « Le thé est chaud ». Si la collaboration avec Bob l'Éponge a servi de modèle, il faut sans doute s’attendre à deux kits distincts (ce qui semble être le cas), un bundle temporaire aux alentours de 10€, quelques objets exclusifs et puis un tarif individuel qui gonfle à 6,99€ une fois la période promotionnelle achevée. La collaboration entre Les Sims 4 et Bridgerton sera officialisée d’ici aujourd’hui, le 7 mai 2026, à 19h00. Il faut admettre qu’elle se marierait parfaitement avec le pack Héritage & Royauté, qui cochait toutes les vibes aristocratiques de la série.

Aperçu des kits dans les filtres ©OwlWolf et Karlazos

Source : Les Sims 4 via X