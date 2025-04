Depuis leur passage en free-to-play, Les Sims 4 prêtent d'autant plus attention à l'expérience proposée. Electronic Arts et Maxis comptent donc sur les joueuses et joueurs pour signaler tous les problèmes rencontrés au cours de leurs parties. Ainsi, les équipes s'attachent à réparer tout ce qu'elles peuvent dans de nouvelles mises à jour. Une nouvelle se prépare justement et on sait ce qu'elle viendra résoudre très bientôt.

Les Sims 4 s'apprêtent à régler une tonne de problèmes

Maxis et Electronic Arts sont particulièrement actifs quand il s'agit d'apporter des mises à jour aux Sims 4. Mais on peut distinguer deux types de patchs : ceux qui intègrent du nouveau contenu au jeu et ceux qui prennent avant tout la forme de correctifs. C'est donc du second type qu'il s'agira très prochainement.

De fait, EA va apporter sous peu une mise à jour qui devrait réparer bon nombre de bugs en jeu. Ceux-ci concernent surtout des problèmes d'interaction avec des objets ou des modifications qui ne se déclenchent pas. Pas de date dans l'immédiat, mais nous avons déjà la liste des soucis qui devraient disparaître dans Les Sims 4 :

L'impossibilité d'arroser les plantes dans Les Sims 4.

Le bug qui n'octroie pas de troisième trait de caractère aux ados qui deviennent jeunes adultes.

Les yeux de vampires redeviennent normaux sur les enfants.

Les tâches d'événement du lycée n'apparaissent pas pour les Sims ados actifs secondaires.

Le fait que les poils de bras ne soient pas retirés malgré une longueur choisie.

Les Sims ayant un niveau quelconque de la compétence Logique ne peuvent pas résoudre de problèmes lors de la Foire de la science de l'équipe d'échecs.

Un bug des Sims 4 empêche les fantômes d'apparaître dans le menu de réincarnation.

L'interaction « Se réincarner » entraîne une erreur de simulation pour les Sims ayant des traits de caractère comme « Adore l'affection », « Aimé ou aimée » et « Sage en amour ».

Des rayons lumineux apparaissent à chaque fois pour le sélectionneur de créature surnaturelle dans l'interface utilisateur de CUS.

La présence de plusieurs fantômes dans le foyer bloque les Sims et fait planter le jeu dans le menu de sauvegarde.

Une plante obtient des points noirs en cas de zoom arrière.

Avec les Sims 4 sur Mac, le jeu ne réagit plus lors d'un déplacement à la bibliothèque ou à la boîte de nuit de Willow Creek.

Le studio inspect enfin d'autres bugs. Parmi les plus importants, il se concentre pour trouver une solution au problème de sauvegarde signalé depuis plusieurs semaines. Il sera bientôt résolu, mais il faudra certainement un peu plus de temps pour ceux cités plus haut. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les effets météorologiques qui s'invitent à l'intérieur des bâtiments et les bugs de pêche à Sulani.

Il pleut à l'intérieur pour le redditor Sinistros777.