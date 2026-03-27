Les Sims n’a jamais eu affaire à une véritable concurrence, mais inZOI ne compte pas quitter le paysage des jeux de simulation de sitôt. Le rival des Sims 4 vient de déployer une mise à jour de grande envergure.

La rupture semble doucement s’amorcer entre Les Sims et sa communauté. Arrivée d’une marketplace non désirée pour vendre les mods de la communauté, rumeurs autour d’un nouveau jeu qui a tout d’un Sims 4.5 allégé selon les dernières informations, un rachat par le fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite qui est encore au coeur des préoccupations des joueuses et joueurs malgré les efforts de Maxis pour tenter de les rassurer, jeu inaccessible pendant plusieurs jours… Statut « C’est compliqué » pour Les Sims 4 et son public, qui n’a que très peu d’alternatives réelles à cette simulation de vie. Paralives arrivera dans quelques mois en accès anticipé avec une expérience plus intimiste, quand inZOI poursuit son long chantier pour rattraper son lancement en early access moyennement convaincant. A l’occasion de son premier anniversaire, le seul vrai rival des Sims 4 sort le grand jeu avec une mise à jour colossale.

inZOI déploie une mise à jour colossale pour son anniversaire

A sa sortie en accès anticipé il y a un an, le premier rival des Sims était loin de tenir toutes les merveilleuses promesses qu’il avait martelé pour faire du pied à la communauté des Sims 4. La conduite était présente, mais assez accessoire, le gameplay propre à la simulation de vie avait d’énormes lacunes, le contenu était trop rachitique pour maintenir l’intérêt immédiat jusqu’à la prochaine mise à jour… inZOI Studio a lancé une version trop anticipée et cherche aujourd’hui à reconquérir un public qui a eu vite fait de tourner la page, malgré ses nombreux patchs salvateurs allant dans le sens des retours des fans du genre. Heureux hasard du calendrier, la mise à jour conséquente du premier anniversaire du jeu est déployée au moment où les tensions se font grandissantes entre les Sims et sa communauté.

Cette nouvelle mise à jour d’inZOI, disponible dès maintenant, s’accompagne de quelques belles nouveautés. Une carrière jouable de fleuriste a été ajoutée pour vendre celles que vous cultivez chez vous, des cinémas et l’inévitable machine à pop corn qui va avec ont été intégrés, tout comme une mini-carte, très demandée depuis le lancement du jeu et, hallelujah, le multitâche, qui permet à vos Zois de faire plusieurs choses à la fois si une attention à proximité attire leur attention. Ce n’est là qu’un petit échantillon des nouveautés et des nombreux correctifs apportés par cette mise à jour 0.7.0 d’inZOI, à retrouver ci-dessous :

Bande-annonce de la nouvelle mise à jour d'inZOI en anglais

Patch notes de la version 0.7.0 d'iNZoi

Gameplay

Affaires

Des fleuristes ont été ajoutés au jeu. Six nouvelles fleurs à cultiver ont été ajoutées. Les Zois peuvent désormais créer des bouquets et des paniers de fleurs. Les niveaux de compétence Jardinage élevés peuvent désormais permettre aux fleurs de gagner des effets spéciaux. Les fleuristes existants peuvent désormais être acquis en tant qu'entreprises.



Des cinémas ont été ajoutés à inZOI. Les cinémas proposeront des films des genres suivants. Horreur Comédie Idylles adolescentes Documentaire Les Zois peuvent désormais utiliser des machines à pop-corn pour préparer et manger du pop-corn. Les Zois peuvent désormais exploiter des cinémas en installant un écran et une machine à pop-corn dans des propriétés commerciales.

En installant un pot à pourboires dans les propriétés commerciales, les Zois pourront percevoir des pourboires en fonction du niveau de satisfaction de la clientèle.

De nouvelles interactions commerciales liées au massage et au yoga ont été ajoutées.

De nouveaux désirs liés aux activités de promotion commerciale ont été ajoutés.

Des infobulles pour les missions ont été ajoutées.

Le montant du paiement perçu pour présenter des conférences a été ajusté.

Des informations sur la satisfaction de la clientèle ont été ajoutées à inZOI.

Les activités commerciales apparaîtront désormais en haut de la liste des actions disponibles.

Il est désormais possible d'annuler la vente d'articles.

Désormais les personnes qui vendent réagiront lorsque la clientèle achète des articles.

Mini-cartes

Une nouvelle fonctionnalité de mini-carte a été ajoutée. Les Zois PJ, les membres de la famille et les icônes des propriétés apparaîtront désormais sur la mini-carte. Des filtres peuvent être utilisés pour sélectionner les types de propriétés qui doivent apparaître sur la mini-carte. La mini-carte peut être placée n'importe où sur l'écran. La mini-carte peut être désactivée en accédant à [Options de jeu] → [Écran].



Conduite

Les Zois peuvent désormais conduire des véhicules situés partout dans la ville.

Des places de stationnement réservées aux familles ont été ajoutées à certaines propriétés résidentielles. Les véhicules nouvellement achetés seront placés sur les places de stationnement réservées aux familles appartenant aux Zois.

Des parkings publics ont été ajoutés.

Les Zois peuvent désormais circuler à vélo comme s'il s'agissait de véhicules.

Désormais, les véhicules ralentiront automatiquement en cas de risque de collision imminente.

Des améliorations ont été apportées aux interactions résultant des collisions entre véhicules et objets. Les objets endommagés ne seront pas restaurés si des Zois se tiennent dessus debout.



Crime

Les Zois peuvent désormais être arrêtés pour le vol de véhicules appartenant à d'autres Zois.

Le vol de cultures appartenant à d'autres Zois est désormais considéré comme un délit.

Les Zois qui doivent passer en jugement ne peuvent plus se rendre dans d'autres villes.

Les récompenses et le taux de réussite de l'interaction « Racketter » ont été ajustés.

Les risques d'arrestation pour des délits mineurs ont été réduits.

Smartphone

Les Zois peuvent désormais appeler ou recevoir des appels d'autres Zois.

Les numéros de téléphone ne peuvent être obtenus qu'en demandant aux Zois leur numéro.

Les numéros de téléphone peuvent être bloqués ou supprimés à l'aide de l'application Contacts. Ceux supprimés peuvent être récupérés en redemandant aux Zois leur numéro. Les Zois dont le numéro a été bloqué peuvent demander à ce qu'il soit débloqué.



Calendrier

Un nouveau système de calendrier de 28 jours a été ajouté dans inZOI. Les calendriers afficheront diverses dates importantes, notamment les jours fériés, les anniversaires et les dates d'accouchement prévues pour les Zois qui attendent un enfant.

Des festivals seront organisés pour célébrer les fêtes de chaque saison. Festival de printemps (printemps) Halloween (automne) Festival d'hiver et de fin d'année (hiver)



Les Zois passeront à la prochaine étape de leur vie le jour de leur anniversaire après avoir accompli l'une des actions suivantes. Souffler les bougies lors d'une fête d'anniversaire Passer un anniversaire en solo sans souffler de bougies



Multitâche

Les Zois peuvent désormais faire plusieurs tâches à la fois si une interaction à proximité retient leur attention.

Les personnages peuvent manger certains aliments tout en marchant.

Les Zois peuvent discuter tout en tenant de la nourriture.

Les icônes des interactions ont été modifiées afin de mieux se distinguer les unes des autres.

Bébés Zois

Les besoins des bébés Zois ont été ajustés.

Les bébés Zois peuvent désormais être personnalisés dans le menu Modifier l'apparence.

Les Zois nourrissons naissent sans dents et leurs dents pousseront au fur et à mesure de leur croissance.

Une nouvelle interaction qui permet aux Zois de nettoyer rapidement après les bébés Zois a été ajoutée.

Mises à jour du statut dans inZOI

Un nouveau menu Mises à jour du statut qui affiche les événements et les mises à jour ayant lieu dans la vie des Zois a été ajouté.

Des notifications s'afficheront dès qu'une mise à jour aura lieu.

Améliorations

Des lounges VIP ont été ajoutés dans les propriétés suivantes. Lounge Sky (Dowon) Hôtel et boîte de nuit Élégance (Bliss Bay) Club de plage (Cahaya)

La mise en page des Cartes Zoi a été remplacée par une structure à onglets, ce qui permet de parcourir plus facilement toutes les catégories.

Une fonction de recherche a été ajoutée au menu de chargement, ce qui facilite la recherche de fichiers de sauvegarde spécifiques.

Le fait de masquer les éléments de l'interface utilisateur à l'aide de la touche [U] supprimera également les icônes de verrouillage et les contours des portes.

Il est désormais possible de sélectionner et de vendre plusieurs articles à la fois directement depuis le sac.

Simulation

Conversations dans inZOI

Les résultats d'une conversation changeront désormais en fonction des traits de caractère et des caractéristiques des Zois. Les types de relations auront aussi une influence sur le résultat d'une conversation.

Les traits de caractère, les caractéristiques et les émotions peuvent désormais déclencher des interactions spéciales qui nécessitaient auparavant un score de la relation élevé pour se produire.

Le fait d'entamer une conversation interrompra désormais tout bavardage en cours.

Les Zois peuvent désormais avoir des conversations en dehors des propriétés. Cela ne s'applique pas à certaines zones (ex. routes)

Les Zois qui sont en position debout peuvent désormais approcher des Zois qui sont en position assise et démarrer des conversations.

Les personnages NPC n'interrompront plus des conversations en cours.

Un bavardage n'interrompra plus des interactions en cours.

Interactions

Les traits de caractère et les caractéristiques détermineront désormais quelles interactions autonomes les Zois peuvent effectuer. Une bulle expliquant la raison de l'interaction s'affichera lorsque ces interactions auront lieu.

Toutes les 30 minutes après le démarrage d'inZOI, les interactions seront interrompues si l'un des besoins passe en dessous de 30 %.

Après avoir pris une douche ou un bain à domicile, les Zois enfileront désormais un peignoir avant de remettre leur tenue précédente.

Les interactions lancées par la personne qui joue interrompront automatiquement les interactions en cours.

Les pauses pour les interactions débuteront désormais après la fin des interactions.

Les Zois utiliseront désormais des outils de nettoyage adaptés à leur environnement actuel.

Les Zois peuvent désormais prendre un médicament sans être en position assise sur une chaise.

Les cadeaux peuvent désormais être exposés dans les logements.

Le fait de cliquer sur les Zois les fera rester inactifs plus longtemps.

Interactions de groupe

La recherche de personnes participantes pour les interactions de groupe prendra désormais moins de temps. Les Zois qui sont loin ou pas en mesure de participer ne seront pas inclus dans l'interaction.

Les Zois qui regardent la télévision auront désormais une réaction lorsque d'autres Zois éteindront la télévision ou changeront de chaîne.

Les personnages peuvent désormais faire progresser leur score de la relation grâce aux interactions de groupe.

Les interactions de groupe « Se tremper le bas du corps » et « Faire une bataille d'oreillers » ont été ajoutées.

Les Zois peuvent désormais effectuer l'interaction « Se câliner et discuter » en position allongée sur une couverture de pique-nique ensemble.

Les Zois peuvent désormais demander leur avis aux Zois jeunes ou ados.

Les interactions de groupe suivantes ont été ajoutées. 12 activités liées à la condition physique 6 activités liées aux instruments 4 activités liées à la pensée critique Faire un bonhomme de neige



Événements dans inZOI

Les fêtes d'anniversaire ont été ajoutées dans les événements.

Les personnes participant à des événements auront désormais des autorisations de porte.

Les Zois peuvent désormais utiliser des interactions de fête pour appeler d'autres Zois.

L'interaction « Faire une démonstration de baiser » a été ajoutée en tant qu'action scriptée pour les mariages.

L'interaction « Danser sur la table » peut désormais être réalisée sur des tables rectangulaires plus petites.

Si les réponses aux invitations à des événements tardent à venir, l'événement sera annulé.

Romance

Les Zois peuvent inviter leur partenaire à des rendez-vous.

Les Zois peuvent obtenir des bonus spéciaux et des entrées dans le journal de la relation en fonction de leurs caractéristiques.

Les ados peuvent désormais fréquenter plus facilement d'autres Zois appartenant à la même tranche d'âge.

Le taux de réussite de l'interaction « Créer l'ambiance » sera désormais influencé par les scores des relations.

L'interaction « Embrasser passionnément » a été ajoutée.

De nouvelles interactions romantiques ont été ajoutées.

Nourriture

Les Zois peuvent désormais consommer la nourriture tenue dans leurs mains. Les assiettes vides des repas terminés seront déposées sur les tables.

Une nouvelle fonctionnalité pour l'heure du thé a été ajoutée.

Certains aliments ne peuvent désormais être consommés que lorsqu'ils sont posés sur une table.

Les Zois peuvent commencer à faire de la pâtisserie en interagissant avec des réfrigérateurs.

Les animations liées à la consommation de pâtisseries ont été améliorées.

Désirs

De nouveaux désirs ont été ajoutés pour les Zois nourrissons, en bas âge et enfants, introduisant de nouvelles situations liées à la parentalité.

De nouveaux désirs qui entraînent des conflits entre parents et enfants ont été ajoutés.

Souvenirs

Un nouveau système Souvenirs a été ajouté, qui permet de débloquer des interactions supplémentaires à partir d'interactions positives ou négatives.

Un nouveau système Dates importantes qui permet d'enregistrer les moments importants dans la vie des Zois a été ajouté.

Animations d'inZOI

Une animation a été ajoutée lorsque les Zois utilisent un smartphone en position allongée sur un canapé.

Des animations ont été ajoutées pour les situations suivantes. Écrire, aller aux toilettes, prendre un bain ou une douche tout en étant dans l'état Morose, Malheur, En colère ou Rage Utiliser un smartphone tout en étant en position assise sur les toilettes

Les interactions suivantes ont été ajoutés pour les bébés Zois. Interactions entre bébés et parents Entre bébés et objets Interactions entre bébés et baignoires



Améliorations

Les ambitions suivantes ont été ajoutées. Pro du café Professionnel de la pâtisserie Pro de la préparation de boissons

Les membres de la famille mourront désormais moins souvent en raison de besoins faibles.

Lorsque tous les membres d'une famille vont se coucher, toutes les lumières de leur logement s'éteignent automatiquement. Toutes les lumières se rallumeront automatiquement lorsqu'un des membres de la famille se réveillera.

La création peut désormais être réalisée sur des bureaux ou des tables standard.

Créer Zoi

Améliorations

Les morphologies ont été ajustées pour paraître plus réalistes.

Lorsqu'ils sont appliqués, les préréglages de Zoi changeront désormais exclusivement les caractéristiques sélectionnées.

L'outil de génération aléatoire peut désormais être configuré pour ne modifier que certaines caractéristiques.

Il est désormais possible de changer la couleur des robes de mariage.

Les chevelures longues ne se coinceront plus dans les capuches.

Le design des sous-vêtements de base portés par les Zois adultes a été modifié.

Nouveaux éléments

Tenues pour bébés : 6 éléments

Sous-vêtements pour adultes : 3 éléments

Bas : 1 élément

Construction

Tailles de propriétés standardisées

Les tailles des propriétés ont été standardisées en sept formats différents.

Les personnes qui jouent seront informées des propriétés à mettre à jour dès la reprise du gameplay. Les mises à jour peuvent être facultatives pour certaines propriétés personnalisées. Les bâtiments qui doivent respecter un format de taille doivent être mis à jour. Les propriétés mises à jour retrouveront leur configuration par défaut, mais les bâtiments personnalisés présents sur la propriété seront automatiquement sauvegardés sous forme de préréglages de la propriété. La taille de certaines propriétés a été réduite et il se peut que certains préréglages téléchargés ne se chargent pas correctement. Pour plus de détails, consultez cette annonce. Les changements du prix d'une propriété résultant de ces mises à jour auront une incidence sur les fonds. Ces changements n'entraîneront pas une chute des fonds en dessous de 1 000 Miaous. Les mises à jour des propriétés peuvent être appliquées manuellement en allant dans [Options] → [Gameplay] → [Actualiser la propriété manuellement].



Améliorations

Il est désormais possible de modifier davantage de propriétés en mode Construction.

Il est désormais possible de régler le niveau d'eau des piscines.

Des directives concernant l'installation de barrières et de toitures ont été ajoutées.

Les télévisions peuvent désormais être posés sur davantage de meubles.

Des tapis aux dimensions ajustables ont été ajoutés.

Les fonctionnalités d'ancrage ont été améliorées.

La hauteur des tables plus basses est passée de 35 cm à 45 cm.

Nouveaux éléments

Sites de fête : 3 éléments

Stands des fêtes : 3 éléments

Lobbys : 4 éléments Caserne de pompiers de Dowon Villa Dowon Appartements Gaya, bâtiments 102 et 105

Préréglages d'appartement (Bliss Bay) : 1 élément

Carrelages texturés : 22 éléments

Objets traditionnels : 8 éléments

Matériel pour dormir sur le sol : 2 éléments

Toit modulaire : 3 éléments

Murs hanok (hauts) : 1 élément

Clôtures de séparation : 1 élément

Commandes d'inZOI

Mappage de touches personnalisé

Une fonctionnalité de mappage de touches personnalisé a été ajoutée. Pour accéder à cette fonctionnalité, allez dans [Menu du jeu] en appuyant sur [Echap].



Caméra

Les angles de vue de la caméra en vue de dessus ont été élargis.

Les limites des valeurs de zoom en vue de dessus et en vue de profil ont été ajustées.

La vue depuis l'épaule fonctionne désormais mieux dans les environnements intérieurs.

Codes de triche d'inZOI

UnlockSiteArea : permet de modifier les zones verrouillées en mode Construction.

: permet de modifier les zones verrouillées en mode Construction. ToggleModinsight : permet de voir et d'extraire les propriétés d'un mod sélectionné.

Canvas

Un filtre de recherche « Taille » pour les propriétés a été ajouté.

Mods d'inZOI

ModKit prend désormais en charge les mods pour les animations, les accessoires et les visages.

Les nouveaux mods téléchargés peuvent être appliqués sans avoir à redémarrer le jeu.

Des fonctions de recherche et de filtre ont été ajoutées au gestionnaire de projet ModKit. Il est désormais possible d'empaqueter simultanément plusieurs mods sélectionnés.



Système

Les améliorations suivantes ont été apportées à certains préréglages des graphismes. VSM appliqué aux bâtiments (très faible) Ombres circulaires ajoutées aux Zois (très faible) Fausses ombres appliquées au mobilier (tout) SSAO (occlusion ambiante dans l'espace écran) améliorée (très faible) Matériaux des Zois améliorés (très faible) Éclairage intérieur nocturne amélioré (tout) SSGI (éclairage indirect diffus en espace écran) appliqué en tant que paramètre par défaut (très faible, faible, moyen) Lobby uniquement (très faible) Toutes les instances (faible, moyen) Correction d'un problème qui donnait aux environnements intérieurs une teinte jaunâtre (élevé, ultra) Ajout d'ombres aux plans de ville (élevé, ultra)

Les fonctionnalités d'optimisation de la mémoire suivantes ont été mises en œuvre. Partitionnement PSO Préallocation de mémoire Autres correctifs d'optimisation



Source : inZOI Studio