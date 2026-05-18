Quelques jours après sa dernière mise à jour majeure, Les Sims 4 en annonce déjà une nouvelle à venir prochainement, voici ce qu'elle va changer pour le simulateur de vie.

Il y a quelques jours, Les Sims 4 accueillait enfin une nouvelle grande mise à jour, nom de code « Quality of Life Update » dans la langue de Shakespeare. Comme annoncé, cette dernière intègre plus d'une centaine correctifs accompagnés de plusieurs nouveautés réclamées de longue date par la communauté. La plus importante de toutes reste les sous-couches, fonctionnalité qui avait disparu de la licence depuis le lancement des versions consoles des Sims 2 afin d'étoffer le mode Créer un Sim. Qui dit nouvelle grosse mise à jour sur le dernier titre de Maxis dit toutefois son lot de nouveaux bugs qu'une autre mise à jour entend en partie bientôt corriger.

Une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4

La publication de correctifs pour Les Sims 4 est une constante pour les joueurs. Sims Direct Communications a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle mise à jour corrective pour le titre arrivera dans le courant de la semaine sur PC et consoles. « Chers joueurs, nous testons actuellement des correctifs pour les problèmes récemment signalés concernant le mode Créer un Sim dans Les Sims 4, l'outil pipette et le défilement à la manette. Nous espérons déployer ces correctifs dans une petite mise à jour du jeu de base sur toutes les plateformes prochainement. Merci pour vos signalements sur les forums EA et pour votre patience ».

La prochaine mise à jour corrective arrivera ainsi sur Les Sims 4 seulement quelques jours après la dernière mise à jour majeure en date du jeu. Celle-ci n'était certainement pas une petite mise à jour, car plusieurs nouveaux problèmes sont apparus. Comme toujours avec une nouvelle mise à jour du jeu, les joueurs se demandent avec une certaine inquiétude : « Va-t-elle encore casser quelque chose ? ».

Rendez-vous donc prochainement pour voir si ce nouveau hotfix suite à la dernière mise à jour majeure de Les Sims 4 va bien corriger les récents bugs qu'elle a introduit et si elle n'en rajoute pas de nouveaux qui demanderont à leur tour un nouveau hotfix.

Source : The Sims Direct Communications sur X.com