Les rumeurs autour de Les Sims 4.5 s’accumulent, et Maxis les a confirmées à demi-mots en évoquant une évolution du jeu dans sa feuille de route 2026. Avant d’en dire plus sur ses projets, le studio a prévu au moins un dernier DLC : Les Sims 4 Heritage & Royauté. Attendue pour le 12 février 2026, l’extension s’est dévoilée plus amplement et elle gardait une belle surprise bien au chaud.

On n'avait pas vu un monde comme ça dans Les Sims 4 depuis 9 ans

Avec Héritage & Royauté, Les Sims s’essaie au feuilleton politique à grande échelle, saupoudré de romances royales dignes d’un épisode des Chroniques de Bridgerton. Dynasties rivales, luttes de pouvoir et scandales capables de faire vaciller prestige comme héritage.. sur le papier, l’extension a tout pour plaire, d’autant plus que l’équipe de Business et loisirs est à la manœuvre. Un gage de qualité pour une partie de la communauté et les dernières révélations semblent encore aller dans ce sens. Au-delà de nouvelles mécaniques de jeu, Les Sims 4 Heritage & Royauté introduira surtout un nouveau monde inédit, Ondarion. Un nouveau monde qui sera le plus grand ajouté au jeu depuis neuf ans grâce à ses 18 terrains habitables, répartis dans trois quartiers. « On n’avait plus vu cela depuis 9 ans avec Les Sims 4 Chiens & Chats » en 2017, s'enthousiasme un membre de la communauté.

Pour donner corps au royaume d’Ondarion, Maxis s’est entouré de quatre créateurs issus de la communauté, tous chargés d’imaginer ses lieux emblématiques et les dynasties qui les occupent. Le studio affirme dans son communiqué que chaque quartier de Les Sims 4 Heritage & Royauté, chaque palais et chaque espace public raconte une histoire. « Nous avons discuté avec chaque créateur et créatrice de son inspiration, de son approche de la narration et du savoir-faire des constructions afin de découvrir les secrets qui se cachent sur les terrains les plus illustres d'Ondarion », explique Maxis. Marchés ouverts, palais aux passages secrets, bars chargés de scandales ou résidences nobles aux allures de sanctuaires… chaque terrain de Les Sims 4 Heritage & Royauté est ainsi pensé comme un théâtre potentiel pour intrigues politiques, scandales et luttes d’influence.

Carte du monde des Sims 4 Héritage & Royauté ©Maxis

Trois quartiers, trois ambiances

Le monde de Les Sims 4 Heritage & Royauté sera ainsi découpé en trois quartiers pour trois ambiances et trois manières de régner. Verdemar est sauvage et audacieux. C’est un territoire où pirates et nobles cohabitent, où seuls les plus malins et les plus courageux gagnent le respect du peuple et de leurs pairs. Bellacorde, en revanche, respire le luxe et l’élégance. Palais grandioses, bals somptueux et courtoisie raffinée sont le quotidien de la noblesse. Mais gare aux scandales, ici le moindre faux pas se paye cash.

Dambele, inspiré de la culture africaine, tranche par sa chaleur et sa convivialité, ses rues vibrantes et ses traditions artisanales font de ce quartier un havre pour la communauté, où richesse et partage vont de pair. Si Les Sims 4 Heritage & Royauté est bel et bien le dernier DLC du jeu après 10 ans de loyaux services, Maxis semble donc avoir redoublé d’efforts pour le rendre aussi mémorable que possible. On attendra la bande-annonce et de gameplay et de l’avoir entre nos mains pour en juger.

Source : Maxis