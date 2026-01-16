Après les leaks et les rumeurs, Maxis lève ainsi le voile sur Les Sims 4 Héritage et royauté, un nouveau pack d’extension qui entend faire entrer la célèbre simulation de vie dans une ère de complots, de dynasties et de luttes de pouvoir. Prévu pour le 12 février 2026, ce DLC introduira Ondarion, un royaume côtier où la noblesse règne, où les scandales font et défont les réputations, et où le trône attend toujours son ou sa future souveraine.

Les Sims 4 se la joue Bridgerton







Ce nouveau monde royal des Sims 4 se divise en trois régions distinctes, chacune gouvernée par une grande famille. Dambele met l’accent sur la culture et les arts, avec des espaces communautaires favorisant le vivre-ensemble (jardins du palais et marché partagés). Verdemar, plus instable, mêle nobles rusés et hors-la-loi héroïques dans une atmosphère imprévisible, tandis que Bellacorde cultive le romantisme et l’opulence, propices aux intrigues amoureuses et aux rendez-vous interdits. Le monde de Les Sims 4 Héritage et royauté introduit également un nouveau type de terrain, l’arrière-salle, qui mène une double vie. Lieu studieux, sportif ou de détente (au choix) en journée, elle se transforme en boîte de nuit à la nuit tombée.

« À Ondarion, les Sims peuvent habiter dans de splendides propriétés semblables à des palais et organiser de somptueux Grands bals. Chaque région abrite plusieurs dynasties nobles, mais le trône d'Ondarion reste vacant. », précise le studio dans le communiqué accompagnant son annonce. Au cœur de Les Sims 4 Héritage, l’introduction de nouveaux systèmes de dynastie et de noblesse. Les joueurs pourront ainsi fonder leur propre maison, en définir les valeurs, choisir leurs héritiers, exclure des membres indésirables ou tenter une usurpation en bonne et due forme. On nous promet déjà que chaque action aura un impact sur l’arbre généalogique et le prestige de la lignée.

Des contenus gratuits offerts pour toute précommande







Les scandales royaux dignes de Bridgerton auront évidemment une place toute particulière. Rumeurs, amours interdits ou révélations explosives pourront bouleverser carrières, alliances et réputation des Sims, laissant au joueur le choix entre excuses publiques, déni en masse ou exploitation cynique de la situation en écrivant un livre sur ledit sandale, par exemple. Les Sims 4 Héritage proposera également la carrière Noble, qui permettra quant à elle de gravir les échelons du pouvoir jusqu’au titre suprême de monarque d’Ondarion, à condition de manœuvrer habilement entre diplomatie, mariages arrangés et rivalités ouvertes. Gouverner passera par des décrets, des discours et des dons généreux, mais le pouvoir restera fragile.

Un faux pas, un flirt au mauvais endroit, une insulte mal placée peuvent suffire à précipiter une chute brutale d’une dynastie, nous promet Maxis dans son communiqué officiel. Les duels à l’épée, nouvelle compétence introduite avec Les Sims 4 Héritage, serviront autant à régler les conflits qu’à asseoir son autorité, gravir les échelons que de se lancer dans un grand geste romantique. Ce nouveau DLC des Sims 4 revendique fièrement sa collaboration avec le Pan African Gaming Group afin d’ancrer culturellement le monde de Dambele. La rumeur court cependant qu’un monde entier était initialement prévu, avant qu’EA ne demande aux équipes de réduire le monde africain à un simple quartier. Enfin, l’achat du pack lors de sa phase de précommande s’accompagnera temporairement, et gratuitement, du contenu numérique Trésors royaux et deux nouveaux kits, Thé au soleil et Styles classiques du cinéma.

Source : Maxis