Les Sims 5 n’arrivant pas avant plusieurs années, Maxis et EA continuent de chouchouter les joueurs du jeu actuel. Cette année encore, les fans des Sims 4 auront de jolis choses à se mettre sous la dent pour donner vie à leurs histoires et leurs créations les plus folles. Après presque 9 ans, le jeu va néanmoins accueillir une fonctionnalité que tout le monde attendait depuis son lancement. On sait désormais quand elle sera disponible.

Un changement attendu pour Les Sims 4

2023 sera encore une année riche en contenus pour les joueurs de Les Sims 4. Comme Maxis l’avait teasé lors de son gros événement en octobre dernier, les plaintes des fans ont été tendues. La mise à jour tant attendue des bambins arrivera le 14 mars 2023 sur l’ensemble des plateformes. Oui les petits vont enfin pouvoir sortir de leur berceau plus de 8 ans après la sortie du jeu initial. Actuellement les tout petits ne sont considérés dans le jeu que comme de simples objets avec lesquels il est presque impossible d'interagir. Dès le mois prochain, la donne changera enfin.

La prochaine grosse mise à jour des Sims 4 ajoutera tout un tas de nouvelles options pour les bébés, afin qu’ils soient considérés comme des résidents du foyer à part entière. Il sera par exemple possible de personnaliser leur apparence, que ce soient les cheveux, les vêtements ou les accessoires, et ils auront tous leurs propres traits, enfin. Puisqu’ils seront désormais libérés de leur prison, les autres Sims seront à même d’interagir avec eux autrement. Les tenir, les nourrir, jouer avec eux ou les confier à une autre personne sont autant de nouveautés montrées lors du dernier Behind the SIms Summit. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour en découvrir davantage. Par ailleurs, le prochain gros DLC des Sims 4 sera dévoilé ce jeudi 2 février 2023.