Maxis a officiellement dévoilé le contenu de sa prochaine mise à jour gratuite, et colossale, des Sims 4. Elle fera revenir une fonctionnalité qui avait disparu de la licence depuis 20 ans.

Après ce qui ressemblait à une longue traversée du désert, Maxis se décide enfin à prendre la parole. Depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, l’actualité autour des Sims 4 et de la licence était plutôt morose. Des leaks sur un climat interne qui serait loin d’être au beau fixe, des rumeurs autour du mystérieux Project X, l’arrivée d’une marketplace qui a beaucoup fait grincer des dents…. Et, au final, une communauté échaudée, qui n’attendait que d’être rassurée. Et c’est précisément ce que pourrait apporter la prochaine mise à jour des Sims 4, qui fera revenir une fonctionnalité particulièrement réclamée, près de 20 ans après ses débuts sur consoles.

La prochaine mise à jour des Sims 4 fera revenir une fonctionnalité demandée

Maxis sort de son silence, avec à la clé plusieurs bonnes surprises pour les joueuses et joueurs des Sims. La prochaine mise à jour, attendue pour le 12 mai 2026, apportera plus de 150 correctifs et une poignée de nouveautés réclamées par la communauté. Parmi elles, une fonctionnalité que les amateurs de simulation de vie avaient saluée du côté d’inZOI (et Paralives), et qui avait disparu de la licence depuis les versions consoles des Sims 2 : les « sous-couches ». En clair, la possibilité de pouvoir empiler plusieurs vêtements. Ce retour se fera en douceur, moins complet qu’à l’époque sur certains points, mais pose déjà des bases solides. Au programme, 8 options pour les adultes, 4 pour les enfants et 2 pour les bambins, soit un total de 380 nouvelles variantes à superposer. Une première brique dans un chantier autrement plus vaste.

« Au fil des années, Les Sims 4 s'est développé autour d'une incroyable gamme de contenu et d'expériences, proposant de nouvelles façons de créer et de personnaliser et offrant des étapes de vie et des éléments de gameplay plus développés. Au cours des prochains mois, nous nous efforcerons de perfectionner ce contenu en apportant des améliorations aux parties du gameplay qui intéressent le plus les fans des Sims », explique l’équipe dans son billet de blog.

Encore plus de nouveautés gratuites à l'avenir

Et cette mise à jour des Sims 4 ne se limite pas qu’à la mode. Maxis annonce également de nouvelles optimisations pour les nourrissons et les bambins, des ajustements du sommeil, ainsi qu’une autonomie globale des personnages revue à la hausse. A cela s’ajoute une fréquence accrue des sauvegardes automatiques, pendant que l’équipe continue d’enquêter sur les bugs responsables des corruptions de sauvegardes.

Quant à la suite, Maxis promet de nouveaux correctifs, des contenus gratuits inédits, ainsi que des collaborations et des partenariats dans les mois à venir. En revanche, pas de DLC, kit ou autre extension à l’horizon, comme le laissaient entendre diverses rumeurs. En attendant d’y voir plus clair sur l’avenir de la licence et le futur remplaçant du jeu, Les Sims 4 devrait donc continuer d’avoir un suivi sérieux, aidé, cette fois, par l’équipe dédiée à la résolution des bugs récemment créée, qui semble enfin avoir trouvé son rythme.

Après ce long ventre mou, la communauté est particulièrement enthousiasmée par ces nouveautés. « Je suis sous le choc, je ne l’attendais plus. Je suis tellement heureuse, j’espère qu’on pourra avoir une roue des couleurs après », commente par exemple une fan historique de la licence. « Mon Dieu, ils ont enfin entendu nos prières », plaisante légèrement un autre. « Il faut saluer l’équipe, ils ont assuré. J’espère juste que ça ne cassera pas le jeu », ajoute par exemple un autre. L’inquiétude règne toujours au regard des différentes déconvenues apportées par les dernières grosses mises à jour des Sims 4, mais Maxis semble avoir touché une corde sensible avec la fonctionnalité des sous-couches et surtout la pléthore d’améliorations pour les bambins et nourrissons, à découvrir dans les patch notes ci-dessous :

Tout le contenu de la prochaine mise à jour des Sims 4

Les sous-couches arrivent dans Les Sims 4 ©Maxis

Correctifs des problèmes ayant reçu le plus de votes :

"Photos noires" : 6 correctifs ont été mis en œuvre pour traiter différentes causes de la perte de texture, ainsi que des tests de vérification qualité supplémentaires sur les tableaux et les photos pour vérifier des cas non signalés. Au moment où nous écrivons ces lignes, tous les bugs connus de "photo noire" ont été résolus. Nous continuerons à surveiller et à traiter les nouveaux signalements.

Les Sims ne poseront plus constamment les nourrissons pour ensuite les reprendre.

Les Sims ne reçoivent plus le sentiment "Témoin d'un secret" lorsqu'une personne mariée ou fiancée est témoin d'une séance de crac-crac de son partenaire avec un ou une autre Sim.

"Impossible de placer un objet" : correctif apporté aux sauvegardes anciennes et nouvelles.

Il arrivait que des Sims ne puissent plus se sortir d'un scandale. Ce problème est désormais résolu pour les nouveaux cas, et les effets spéciaux persistants des sauvegardes existantes seront éliminés.

Correctifs et améliorations pour les nourrissons et les bambins

Cette mise à jour représente une avancée majeure dans l'amélioration des nourrissons et des bambins. Elle s'appuie sur les problèmes les plus signalés sur les EA Forums et sur les commentaires supplémentaires de Discord et de Reddit. Nous avons fait de nombreux tests et nous sommes ravis de vous les partager !

Nouveau tapis d'éveil pour nourrisson : les Sims préfèrent placer les nourrissons sur des tapis d'éveil plutôt que sur le sol. Cela permet de mieux prendre soin de son enfant.

Nouveau paramètre dans le menu Options pour "Désactiver l'autonomie de soin pour les nourrissons." Lorsqu'il est activé, tous les soins sont manuels, même si les Sims discuteront toujours et que vous pouvez utiliser "Vérifier que le nourrisson va bien." La négligence peut entraîner une intervention des services sociaux.

Nouvelle bulle de pensée des nourrissons pour les bruits forts : les nourrissons réagissent désormais aux bruits forts avec un état d'esprit et une bulle de pensée. Un didacticiel ponctuel expliquera alors la raison de leur réveil, ce qui permettra aux joueurs et joueuses de mieux comprendre la cause plutôt que de devoir toujours les prendre dans leurs bras.

les nourrissons réagissent désormais aux bruits forts avec un état d'esprit et une bulle de pensée. Un didacticiel ponctuel expliquera alors la raison de leur réveil, ce qui permettra aux joueurs et joueuses de mieux comprendre la cause plutôt que de devoir toujours les prendre dans leurs bras. Améliorations complémentaires des astuces : clarification que l'interaction "Préfère le biberon" limite l'alimentation autonome à cette méthode et que l'étape "Se lever" nécessite la présence d'objets spécifiques à proximité pour que les nourrissons se mettent debout.

Ajustements des nourrissons des Sims 4



Les Sims jettent désormais les couches laissées sur le sol après avoir changé un nourrisson ou un nouveau-né, à condition qu'il y ait une poubelle à proximité. (Jeu de base) Changer la couche d'un nourrisson sur la table à langer est environ 30 % plus rapide qu'avant. (Jeu de base) Le besoin Faim des nourrissons diminue désormais un peu plus lentement. Nous avons reçu quelques commentaires à ce sujet et nous espérons que cette légère modification vous permettra de disposer d'un équilibre juste entre réalisme et plaisir. (Jeu de base) Nourrir un nourrisson prend désormais environ quinze minutes (temps des Sims), soit moitié moins de temps qu'auparavant. (Jeu de base) Les interactions liées aux soins des nourrissons (Donner le biberon, Changer la couche, etc.) devraient désormais apparaître dans le premier menu circulaire lorsque les besoins d'un nourrisson sont faibles, afin d'en faciliter l'accès. Les étapes importantes du nourrisson liées à "Passer un moment sur le ventre" se débloquent désormais deux fois plus vite, en réponse aux commentaires indiquant que la progression était trop lente, en particulier sur les durées de vie plus courtes. Avec une attention raisonnable, la plupart des étapes importantes peuvent désormais être réalisées aux alentours du 3e jour. (Grandir ensemble)



Correctifs liés aux nourrissons et bambins

Plus de 25 correctifs de problèmes liés aux nourrissons et aux bambins parmi les plus signalés, dont : Les nourrissons qui sont souvent posés puis repris, les conflits avec les gardiens ou gardiennes, et les Sims bloqués pendant les soins constituaient d'importantes sources de frustration. Cette mise à jour inclut de nombreux correctifs interconnectés pour résoudre ces problèmes, toutes disponibles dans le jeu de base. Les besoins des nourrissons et des bambins ne diminuent plus lorsque le Sim actif (et le joueur ou la joueuse) est sur un autre terrain et donc loin. Nous espérons que cette modification rendra les soins des nourrissons et des bambins plus agréables. (Jeu de base) Les Bambins Sims n'ont plus faim, mais restent oisifs même s'ils ont de la nourriture. (Jeu de base) Nous avons reçu des commentaires indiquant que "faire la lecture aux bambins" ne fonctionnait pas correctement et nous avons résolu quelques problèmes liés à cela ; Les bambins peuvent désormais exécuter avec succès l'interaction "Demander de lire un livre" sur une personne adolescente ou plus âgée. L'interaction "Se faire lire une histoire par" concernant les livres pour bambins devrait désormais fonctionner lorsqu'elle est sélectionnée par un nourrisson. Nous avons résolu une exception de code qui faisait que les Sims se réinitialisaient lorsqu'un Sim adulte cliquait sur un livre et choisissait "Lire pour des enfants". (Jeu de base) Les étapes des nourrissons ne disparaissent plus ou ne sont plus réinitialisées lorsque quelqu'un visite le foyer du nourrisson ou que le nourrisson joue dans un autre foyer. Ce problème est résolu dans les anciennes et nouvelles sauvegardes. (Grandir ensemble) Les nourrissons peuvent désormais agir sur leur progression d'étape de développement sans se trouver sur leur terrain résidentiel. Ce correctif est rétroactif dans les anciennes sauvegardes où le problème se produisait. (Grandir ensemble)

de problèmes liés aux nourrissons et aux bambins parmi les plus signalés, dont :

Jeu de base : correctifs concernant l'autonomie et le sommeil

Nous n'avons pas corrigé que des problèmes liés aux nourrissons et aux bambins ! L'amélioration de l'autonomie globale est une préoccupation majeure de la communauté. Les Sims dansent désormais beaucoup moins (environ une fois par jour) et ne boivent plus d'eau de façon autonome, ce qui rend leurs comportements plus prévisibles et moins perturbateurs. Nous avons également corrigé d'autres problèmes !

Nous avons résolu un problème qui poussait des PNJ à entrer dans une maison pour boire de l'eau. Malheureusement, ce problème n'est pas rétroactif pour les sauvegardes dans lesquelles il avait lieu.

Correction d'un problème qui faisait que des enfants pouvaient être emmenés malgré l'absence de négligences. De nouvelles vérifications permettent de garantir qu'un enfant est véritablement délaissé avant que cela ne se produise. Cette résolution est rétroactive, mais les enfants précédemment emmenés ne peuvent pas être rendus.

Les Sims ayant le trait de caractère Jaloux·se ne sont plus contrarié·es lorsque leur partenaire interagit avec leurs propres enfants Sims.

L'autonomie de sommeil a été améliorée suite aux retours de la communauté, afin de corriger différents bugs et problèmes de qualité de vie pour rendre le comportement du sommeil plus fiable.

Les Sims 4, jeu de base

Les Sims qui se réveillent à cause d'une télévision ou d'une radio à proximité éteignent désormais l'appareil et retournent se coucher. Cela permet de conserver le comportement de réveil prévu, tout en rendant la cause claire et en réduisant les interruptions répétées.

Nous avons ajouté une astuce à l'interaction Faire une sieste pour clarifier que cette interaction est censée être plus courte et entraîner une amélioration du besoin Énergie (plutôt qu'assouvir totalement le besoin). Les Sims ne devraient pas continuer l'interaction Faire une sieste, même si leur énergie n'est pas pleine, mais nous voulions vous aider à clarifier ce comportement attendu.

Résolution d'un problème qui faisait que les Sims épuisés pouvaient se mettre au lit, mais s'effondraient quand même de fatigue. Les Sims qui s'endorment au lit y resteront désormais au lieu de se lever et de s'évanouir.

Certains fils de discussion concernant des EA Forums concernant le sommeil faisaient état de Sims qui refusaient de partager leur lit avec un ou une autre Sim. Nous pensons que les autres correctifs que nous avons apportés ont résolu ce problème. Cependant, veuillez noter que les Sims dormiront uniquement dans le même lit lorsque leur relation est assez développée.

Amour fou

Un problème faisait que des Sims dans une relation amoureuse sortaient du lit lorsqu'on leur demandait de dormir ensemble. Nous avons ajouté une interaction "Dormir et faire des câlins" qui permet à cette mécanique de jeu de fonctionner correctement.

Arrêter un câlin sur un ou une Sim qui dort ne réveillera plus les deux Sims et n'interrompra plus leur sommeil. Si l'interaction est annulée après qu'un ou une Sim a rejoint une autre personne déjà couchée, les deux resteront dans le lit. Si vous arrêtez un câlin avant que l'une des deux personnes ne soit au lit, les deux Sims se lèveront quand même, comme prévu.

Correctifs portant sur Héritage et royauté

Le pack Royauté et Héritage a également bénéficié d'une petite mise à niveau ! En plus des deux principaux problèmes signalés par la communauté dans la liste ci-dessus, vous pouvez également vous attendre à des correctifs concernant le sentiment "Gestion pitoyable", les erreurs d'ajout de la tête de la dynastie ou de la descendance d'une dynastie préétablie à une dynastie et les bébés nés secrètement avant la mise à jour. Nous avons également conçu différentes mises à jour pour que l'événement Grand bal fonctionne correctement. Apprenez-en plus sur ces correctifs dès le 12 mai, avec la sortie de la liste intégrale des notes de patch.

Les Sims arriveront désormais au Grand bal avec la tenue sélectionnée (conformément à la fonctionnalité des funérailles). Remarque : toutes les anomalies restantes sont dues à des étiquettes et doivent être signalées et corrigées individuellement. Nous avons fait un test et les tenues semblaient être correctes pour tous les packs. Les combinaisons les plus courantes ont été sélectionnées.

L'option Masque n'est plus désactivée après avoir accédé à Créer un Sim pour modifier la tenue de l'hôte pour un Grand bal.

Nous avons corrigé l'icône en forme de masque dans l'IU pour le Grand bal.

Jeu de base : correctifs généraux

Outre des améliorations majeures apportées aux nourrissons, à l'autonomie et au sommeil, cette mise à jour va régler un grand nombre de problèmes du jeu de base et des packs largement signalés par la communauté. Les correctifs principaux incluent la résolution des problèmes de l'inventaire avec les photos, l'amélioration de la précision de l'arbre généalogique, la progression par rapport à la prévention des changements de relation incorrects dans Créer un Sim et le retour du tri "Plus récent" par défaut dans la Galerie.

Au sein des packs et des systèmes, nous avons corrigé les mécaniques qui faisant bloquer le jeu, les problèmes d'IU et des incohérences. Les principaux correctifs incluent des améliorations de la Galerie comme un temps de chargement diminué, un tri plus efficace, des corrections pour les animaux qui disparaissent et des bugs de vieillissement, et l'amélioration des événements, traits de caractère et comportement des interactions. Nous avons également procédé à de larges mises à jour visuelles dans Créer un Sim et dans le mode Construction pour améliorer l'organisation et la cohérence.

Source : Maxis