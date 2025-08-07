Les Sims 4 ont connu quelques déboires ces derniers temps. Les fans se sont alors faits entendre et le studio doit bien prendre une décision pour régler le problème.

Depuis que Les Sims 4 a adopté le modèle free-to-play, les équipes d'Electronic Arts et Maxis redoublent d'inventivité pour occuper leur communauté. Les fans ont ainsi droit à tout un tas de contenus gratuits et événements qui rythment leur quotidien dans le jeu roi des simulateur de vie. Cependant, tout ne fonctionne pas toujours de façon idéale. Dernièrement, l'expérience n'était pas au beau fixe pour tout le monde. Mais, les équipes de développement ont trouvé une solution !

La fête reprend dans Les Sims 4

L'été 2025 n'est pas de tout repos pour Les Sims 4. Le jeu de 2014 enchaîne les mises à jour pour continuer d'optimiser son expérience sur toutes les plateformes. Ce faisant, les équipes de Maxis s'attachent à corriger des problèmes qui persistent depuis plus ou moins longtemps.

Cependant, régler les dysfonctionnement ne permet pas de rattraper le temps perdu sur un jeu qui ne marchait pas comme il aurait dû. C'est d'autant plus dommageable quand il y a des festivités en cours dans Les Sims 4. Or, c'est justement ce qui est arrivé pendant le mois de juillet : des problèmes de connectivité ont mis des bâtons dans les roues des joueuses et joueurs consoles pour remplir les objectifs pour l'événement « Appel de la Nature ».

Se déroulant du 24 juin au 5 août, la communauté a fait savoir qu'elle n'avait pas forcément pu répondre à l'Appel de la Nature comme il fallait. Cela a évidemment engendré une frustration pour celles et ceux qui jouent sur PlayStation ou Xbox. N'ayant pas pu remplir les quêtes du nouvel événement des Sims 4, les contenus gratuits à récupérer leur sont passées sous le nez...

Mais Maxis ne pouvait pas laisser passer cette situation inconfortable. Alors que les problèmes de connectivité semblent avoir été résolués, tout le monde va pouvoir de nouveau profiter de l'Appel de la Nature dans Les Sims 4. En effet, le studio a pris la décision de prolonger l'événement pendant un mois entier. Ainsi, vous pouvez de nouveau tenter de remplir les objectifs jusqu'au 2 septembre prochain. À vous les meubles inspirés du DLC Nature enchantée en récompense !