Electronic Arts réservait une belle surpris aux fans des Sims 4 cet été ! L'éditeur de la licence culte a imaginé un rendez-vous unique en France auquel tout le monde peut participer. C'est une belle occasion de célébrer l'arrivée de la nouvelle extension, Nature Enchantée, qui met à l'honneur la féérie dans le jeu de simulation de vie. Si vous avez l'esprit créatif, cela pourrait fortement vous intéresser.

Un événement spécial pour Les Sims 4 en France

Les Sims 4 n'a pas fini de s'enrichir ! Alors que l'idée de développer un cinquième opus a été laissée de côté pour privilégier tout ce qui est déjà disponible sur le quatrième et produire des jeux d'un autre genre, de nouveaux packs d'extension viennent approfondir toujours plus votre expérience.

En effet, le DLC Nature Enchantée est sorti par plus tard que le 10 juillet dernier. Electronic Arts et Maxis ont enfin remis à l'honneur les fées dans Les Sims 4, alors qu'elle avait depuis longtemps disparu de la licence. En concordance avec ces êtres magiques, ce nouveau pack d'extension célèbre la végétation et la créativité.

Dès lors, EA a eu une idée : pourquoi ne pas rassembler les joueuses et joueurs des Sims 4 pour fêter la sortie de ce nouveau DLC ? Ainsi est née une collaboration qui va ravir les fans français ! L'éditeur s'est associé avec l'établissement parisien Mazette pour un événement très spécial.

Du 18 juillet au 17 août, prenez part à six activités créatives autour des Sims 4 et du DLC Nature Enchantée chez Mazette. Situé 7 rue d'Alexandrie à Paris, ce « laboratoire créatif » vous convie pour décorer des pots de fleur, fabriquer des bougies florales ou encore réaliser un attrape-soleil. Pour y participer, vous pouvez vous rendre directement sur place ou de réserver directement sur le site de l'atelier. Notez qu'il en coute 15 € / heure + le prix du matériel utilisé, à moins que vous n'apportiez le vôtre.





Pot en terre cuite décoré, herbier et attrape-soleil. © EA et Mazette, laboratoire créatif.