Une nouvelle rumeur de taille commence à grossir au sein de la communauté des Sims 4. Cela concernerait un futur DLC, alors Electronic Arts est obligé de réagir.

Avec du nouveau contenu régulier, chaque potentielle expansion des Sims 4 fait l'objet de toutes les discussions possibles au sein de la communauté des Simmers. Cette fois encore, cela se confirme avec des leaks qui animent les joueuses et joueurs. Sauf que cela n'est pas vraiment vu d'un bon œil par Electronic Arts. L'éditeur a pris la parole sur le réseau social Reddit pour mettre les choses au clair.

Un DLC royal pour Les Sims 4 ?

Après Nature enchantée et À l'aventure, la nouvelle expansion des Sims 4 devraient prochainement se dévoiler. Les rumeurs vont donc bon train à son sujet. Mais cela va même au-delà. Les déclarations de l'insideuse odaphii sont plus que précises sur ce qu'elle pourrait bien nous réserver.

En effet, elle a exposé sur ses réseaux sociaux plusieurs détails qui circulent depuis un moment chez les insiders. Il semblerait que le 21ᵉ DLC des Sims 4 porterait sur le thème de la royauté. À ce titre, il proposerait trois maps différentes prenant chacune la forme d'un royaume. L'une d'elle serait en outre d'inspiration africaine. Des informations à prendre toutefois avec du recul évidemment, ne s'agissant encore que de rumeurs.

EA prend la parole et donne rendez-vous aux fans

La rumeur se répandant, les discussions ont pris de l'ampleur sur la toile. D'autant plus que certains, dont odaphii, évoquent déjà la future expansion comme devant être la dernière des Sims 4. Ensuite, le jeu continuerait d'accueillir des DLC, mais seulement de petites mises à jour et des kits. Dès lors, les fans s'emballent, entre enthousiasme pour le thème royal et déception ne pas voir leurs rêves pouvoir devenir réalité dans le jeu.

Face à cette situation, Electronic Arts a voulu reprendre le contrôle. L'éditeur a ainsi pris la parole sur Reddit. Répondant à un fil de discussion très animé au sujet des leaks de ce potentiel DLC, il a tenu à rappeler que « de nombreuses informations erronées circulent ». C'est pourquoi il donne rendez-vous aux fans « début janvier » sur les réseaux sociaux officiels de la licence pour en apprendre officiellement davantage sur les futurs projets autour des Sims 4.